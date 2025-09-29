Nuevas películas inmersivas para Apple Vision Pro

Apple y sus socios de contenido están trabajando en nuevas películas inmersivas diseñadas para los auriculares Vision Pro, incluidas películas de deportes, viajes, música y naturaleza. El vídeo inmersivo es un importante punto de venta del Vision Pro, porque te hace sentir como si estuvieras en medio de la acción.

Tour De Force de CANAL+ y MotoGP está disponible hoy a través de la aplicación Apple TV, y se puede ver en Vision Pro. Las tiendas de Apple ofrecerán una vista previa extendida a partir del próximo mes, por lo que si no tienes un Vision Pro, puedes visitar una Apple Store para verlas.

Tour De Force sigue al piloto de MotoGP Johann Zarco, documentando su victoria en el Gran Premio de Francia en Le Mans en mayo de 2025. Fue filmado usando cuatro de las cámaras URSA Cine Immersive de Blackmagic Design, junto con micrófonos ambisónicos para audio espacial.

A finales de este año, Apple estrenará World of Red Bull, una nueva serie de temática deportiva. El primer episodio que llegará en diciembre contará con el esquí de campo, mientras que el segundo que llegará en 2026 destacará el surf de grandes olas.

Este octubre, los usuarios de Apple Vision Pro podrán ver Julaymba, un documental que presenta la selva tropical de Daintree del norte de Queensland tropical, Australia. Una nueva serie de Bill Weir de CNN contará con una expedición científica a la Antártida para encontrar pingüinos emperador la próxima primavera.

Experience Paris, una película de viajes, incluirá visitas a una cocina de tres estrellas Michelin, la Torre Eiffel y las calles históricas de Montmartre. Para el contenido relacionado con la música, Apple estrenará este otoño una película en BBC Proms, un festival de música clásica, y una película con la banda de chicos de K-pop CORTIS.

Varias de las series de vídeos inmersivos existentes de Apple también están recibiendo nuevas actualizaciones, incluyendo Wild Life y Elevated.

Apple Vision Pro se puede comprar en Australia, Canadá, China, Hong Kong, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos.