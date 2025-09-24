Cómo funcionan las alertas de hipertensión en el Apple Watch

Con watchOS 26, el Apple Watch Series 9 y posteriores y el Apple Watch Ultra 2 y posteriores admiten notificaciones de hipertensión para avisar a los usuarios de Apple Watch cuando se detecta presión arterial alta crónica.



Apple ha proporcionado más información (aun no traducida en el momento de publicar esto) sobre cómo funciona. No hay nuevos sensores de salud en el reloj, por lo que también está disponible para dispositivos más antiguos.

El Apple Watch analiza los datos recopilados del sensor cardíaco, utilizando un nuevo algoritmo para ver si hay signos de hipertensión.

Las alertas de hipertensión requieren 30 días de datos, y la recopilación de datos comienza cuando las notificaciones de hipertensión se configuran con la aplicación Salud en el iPhone. Si se identifica hipertensión dentro de los últimos 30 días de los datos del corazón, recibirás una notificación.

Apple dice que la función está diseñada para usuarias que tienen 22 años o más, no están embarazadas y no hayan sido diagnosticados con hipertensión. Los propietarios de Apple Watch que no cumplan con esos criterios no deben habilitar la función.

A los usuarios de Apple Watch que reciban una alerta de hipertensión se les pedirá que creen un registro de presión arterial y comprueben su presión arterial utilizando un dispositivo de medición de presión arterial (tensiómetro) de terceros durante un período de 7 días. Apple también sugerirá ponerse en contacto con un profesional de la salud.

La opción de registro de presión arterial enviará alertas diarias recordándoles a los usuarios que realicen una comprobación por la mañana y por la noche, e incluye opciones para agregar fecha, hora, presión sistólica y diastólica. El registro de la presión arterial se puede hacer durante un período de 7 días para detectar la hipertensión, o durante un período de 4 semanas para controlar mejor la hipertensión existente.

Apple advierte que no todas las personas con hipertensión recibirán una notificación, y la función no está destinada a diagnosticar, tratar o ayudar en el manejo de la hipertensión.