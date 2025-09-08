Cómo localizar tu coche con iOS 26

¿A menudo olvidas dónde has aparcado tu coche en el centro comercial? ¿o en la calle? Si tienes un iPhone con iOS 11 o posterior, no hay problema. Así es como se hace con iOS 26:
Cómo configurar la función
- Abre la aplicación Ajustes en el iPhone.
- Desplázate hacia abajo y en Apps busca Mapas.
- Activa «Mostrar coche aparcado»: bajo el encabezado «Tu coche».
- Asegúrate de que el iPhone esté conectado: al coche a través de Bluetooth.
Cómo encontrar tu coche aparcado
- Abre la aplicación Mapas en el iPhone.
- Busca el marcador azul «Aparcado»: en el mapa.
- Toca el marcador: para ver la ubicación o añadir notas.
- Toca «Direcciones»: para obtener la navegación paso a paso de vuelta al automóvil.
Si no tienes Bluetooth
- Guarda manualmente la ubicación: puedes pedirle a Siri que recuerde el lugar de estacionamiento diciendo: «Oye Siri, recuerda dónde he aparcado».
- Abre la aplicación Mapas y verás la ubicación guardada. O dile a Siri que te lleve a donde has aparcado el coche.
- Pídele que te indicaciones para volver a la ubicación.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.