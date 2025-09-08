Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26

Cómo localizar tu coche con iOS 26

8 septiembre, 20251 Mins read

¿A menudo olvidas dónde has aparcado tu coche en el centro comercial? ¿o en la calle? Si tienes un iPhone con iOS 11 o posterior, no hay problema. Así es como se hace con iOS 26:

Cómo configurar la función

  1. Abre la aplicación Ajustes en el iPhone.
  2. Desplázate hacia abajo y en Apps busca Mapas.
  3. Activa «Mostrar coche aparcado»: bajo el encabezado «Tu coche».
  4. Asegúrate de que el iPhone esté conectado: al coche a través de Bluetooth.

Cómo encontrar tu coche aparcado

  1. Abre la aplicación Mapas en el iPhone.
  2. Busca el marcador azul «Aparcado»: en el mapa.
  3. Toca el marcador: para ver la ubicación o añadir notas.
  4. Toca «Direcciones»: para obtener la navegación paso a paso de vuelta al automóvil.

Si no tienes Bluetooth

  1. Guarda manualmente la ubicación: puedes pedirle a Siri que recuerde el lugar de estacionamiento diciendo: «Oye Siri, recuerda dónde he aparcado».
  2. Abre la aplicación Mapas y verás la ubicación guardada. O dile a Siri que te lleve a donde has aparcado el coche.
  3. Pídele que te indicaciones para volver a la ubicación.
Previous post Qué viene en Apple TV+: El antiviajero (T3)
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 26

iOS 26: crea un recordatorio para devolver una llamada

8 septiembre, 2025
iOS 26iPad

iOS 26 añade la opción «Traslúcido» junto con el modo claro y oscuro

4 septiembre, 2025
iOS 26iPad

Cómo usar Imagen dentro de imagen en iOS 16

4 septiembre, 2025
iOS 26iPadiPhone

iOS 26 te dice cuándo necesitas limpiar el objetivo

2 septiembre, 2025