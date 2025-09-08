Cómo localizar tu coche con iOS 26

¿A menudo olvidas dónde has aparcado tu coche en el centro comercial? ¿o en la calle? Si tienes un iPhone con iOS 11 o posterior, no hay problema. Así es como se hace con iOS 26:

Cómo configurar la función

Abre la aplicación Ajustes en el iPhone. Desplázate hacia abajo y en Apps busca Mapas. Activa «Mostrar coche aparcado»: bajo el encabezado «Tu coche». Asegúrate de que el iPhone esté conectado: al coche a través de Bluetooth.

Cómo encontrar tu coche aparcado

Abre la aplicación Mapas en el iPhone. Busca el marcador azul «Aparcado»: en el mapa. Toca el marcador: para ver la ubicación o añadir notas. Toca «Direcciones»: para obtener la navegación paso a paso de vuelta al automóvil.

Si no tienes Bluetooth