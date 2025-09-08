Gravitas dark matter nuevo juego arcade para Apple Vision Pro

Gravitas Dark Matter es un nuevo juego de arcade basado en la física construido de forma nativa para Apple Vision Pro.

En el juego, tu misión es rescatar mundos de la atracción de los agujeros negros a través de disparos de tiempo dirigidos por la mirada. La dificultad aumenta en 60 niveles. Los agujeros negros se multiplican y amplían su alcance, los cuerpos aumentan en número y aparecen peligros disruptivos.

Los agujeros de gusano comienzan como teletransportes de corto alcance, luego evolucionan hacia transferencias de larga distancia, intercambios sincronizados y eventos de caos completo que dispersan objetos a través del volumen de 10×10×100 pies. Las minas, caídas por cuerpos rebeldes, abarrotan el campo: detonarlas revuelve el HUD a través de hápticos virtuales y cuesta puntos, mientras que la supervivencia gana recompensas.

Las enormes minas de supernova reaccionan en cadena al impacto, amplificando el peligro. El agujero negro genera un cambio de planos impredecible a la aleatoriedad de volumen completo, que requiere una adaptación constante.

Gravitas Dark Matter está disponible en la App Store por 14,99 USD. Cuenta con Eye Pinch Targeting. Apuntas con los ojos y pellizcas para disparar. Un simple pellizco confirma tu objetivo. Gravitas Dark Matter tiene 60 niveles hechos a mano y una campaña multiverso de 500 niveles.

Mientras que los tiradores tradicionales se basan en los controladores o en el movimiento de la cabeza, Eye-Pinch Targeting combina la orientación natural del cuerpo con la microprecisión de la mirada ocular.

Techas tu línea de visión sobre esferas que se mueven rápidamente y disparas. Gracias a la física gravitacional en tiempo real, cada bola metálica orbita como un sistema planetario en miniatura.

Con Gravitas Dark Matter, tienes enfrentamientos de agujeros negros e intentas estabilizar cuerpos antes de que el 80% cruce el horizonte de eventos. El juego ofrece comentarios en forma de anillos de choque de neón, éxitos de estilo cómic y audio espacial en capas.

Cuanto más rápido despejes niveles, más rápido puedes subir a la tabla de clasificación. Y Gravitas Dark Matter se puede jugar sentado o de pie. Puedes probarlo gratis en TestFlight: https://testflight.apple.com/join/SsmPTnh8