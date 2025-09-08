Qué viene en Apple TV+: El antiviajero (T3)

Apple TV+ ha presentado el tráiler de la tercera temporada de la galardonada serie de viajes que viaja por el mundo «El antiviajero (con Eugene Levy)», que se estrenará a nivel mundial el viernes 19 de septiembre.

La temporada de ocho episodios sigue al presentador Eugene Levy mientras se propone descubrir de qué se trata la «lista definitiva de deseos de viaje», y recibe un poco de ayuda de un invitado muy especial, el Príncipe de Gales. Esta temporada, Levy también se une a algunas caras famosas y conocidas, incluida la superestrella multiplatino y cinco veces ganadora del premio Grammy Michael Bublé; la hija de Levy, la estrella de «Schitt’s Creek» y «SurrealEstate» Sarah Levy; NOWZ, una de las bandas de chicos de K-pop más nuevas; y Rahul Dravid, ex jugador de cricket indio conocido como uno de los mejores bateadores en la historia del cricket.

Así es como se describe la tercera temporada: Después de enfrentarse a sus miedos y salir de su zona de confort en las dos primeras temporadas, Levy está cada vez más cerca de convertirse en un ávido viajero. Pero antes de que pueda reclamar ese título, se está desafiando a sí mismo a experimentar algunas de las aventuras más icónicas que el mundo tiene para ofrecer. Esta temporada lo lleva a Austria, Canadá, Inglaterra, India, Irlanda, México, Corea del Sur y los Estados Unidos, cada uno de los cuales deja de traer una nueva oportunidad para ampliar su perspectiva y probar su determinación. Los invitados adicionales y guías locales de esta temporada incluyen: Eric Nam, un cantante, compositor y actor coreano-estadounidense en Corea del Sur; y Jofra Archer, un jugador de bolos rápido que juega para el equipo de cricket de Inglaterra, entre muchos otros que se unen a Levy en diferentes paradas en su viaje.

La serie nominada al premio Emmy es producida para Apple TV+ por Twofour y es producida ejecutivamente por Eugene Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham y Lily Fitzpatrick.