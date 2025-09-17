Cómo encender y apagar el flash en iOS 26

Para los usuarios de iOS 18, el flash está en un lugar prominente en la aplicación Cámara. Se puede encontrar en la parte superior izquierda de la pantalla, mientras que un toque lo habilita o desactiva a voluntad.

Pero con iOS 26, la interfaz de la aplicación Cámara se ha simplificado. Esa simplificación podría dejarte desconcertado, buscando funcionalidades que llevas usando años, como el flash.

Cómo activar y desactivar el flash de la cámara

Cuando abres la aplicación Cámara en tu iPhone con iOS 26, las cosas son diferentes a lo que estás acostumbrado.

El flash, por ejemplo, se ha movido al otro lado de la pantalla. Ahora, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla en orientación vertical, o en la parte superior izquierda en horizontal.

Tócalo y alternarás a través de las opciones de desactivado y automático. Deberá mantener presionado y seleccionar Encendido para encender el flash manualmente.

No importa qué selección hagas, la configuración se mantendrá hasta que la cambies de nuevo.

Cómo activar y desactivar completamente el flash de la cámara

Solo se necesitan un par de toques si decides que prefieres que el flash de la cámara esté siempre encendido o apagado al tomar fotos.

Presión larga

Tal vez la forma más rápida, presionar durante unos segundos el icono del flash, y aparecerá una nueva lista de opciones. Aquí, puedes seleccionar Automático,Activado o Desactivado a voluntad.

Toca en cualquier otro lugar de la pantalla y el menú desaparecerá.

La ruta de las opciones

Todavía hay algunas cosas que ajustar en el nuevo interfaz… como que se junten las palabras

Alternativamente, puedes optar por tocar el botón de menú en su lugar. Son las dos filas de tres puntos en la esquina superior derecha (o izquierda en horizontal) de la pantalla.

El resultado es el mismo independientemente de la ruta que tomes. Una presión larga puede ser un problema de accesibilidad para algunos, por lo que es bueno que haya una segunda opción disponible.

A continuación, toca el botón Flash para recorrer las mismas opciones: Automático, activado y desactivado.

También encontrarás otras opciones, como Apertura, Temporizador, Exposición, Estilos, Aspecto y Modo noche.