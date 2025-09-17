Ya puedes actualizar a tvOS 26 con el rediseño, modo karaoke y las novedades en sonido

El cambio más notable para tvOS es el lavado de cara con Liquid Glass. Liquid Glass es el nuevo diseño de Apple, una interfaz de usuario más elegante y dinámica que ayuda a unificar la sensación de los sistemas operativos de Apple en todos los dispositivos.

Como parte de la actualización de Liquid Glass, tvOS ahora tiene botones e iconos que coinciden con los de iOS. También tiene un nuevo reproductor multimedia similar al vidrio, que cuenta con detalles translúcidos y efectos dinámicos.

Las imágenes tampoco son lo único que ha recibido una revisión. El Centro de Control ahora es más limpio y fácil de navegar, con nuevas pestañas para perfiles, Inicio, controles y VPN.

Los perfiles también reciben un poco de atención. Ahora, los usuarios pueden optar por una función que les pide que seleccionen un perfil al despertar el Apple TV. Si bien esta función existe desde hace un tiempo, es probable que Apple la esté reforzando con la esperanza de un soporte más sólido para aplicaciones de terceros.

Apple también te registra en aplicaciones de streaming cuando configuras tu Apple TV. Si anteriormente has emparejado los servicios de transmisión con tu cuenta de Apple, no necesitarás pasar por la molestia de ingresar la contraseña o seguir instrucciones al agregarla al Apple TV.

La aplicación Música recibe cambios significativos. Liquid Glass mejora la sensación general de la aplicación y hace que sea significativamente más fácil explorar listas de reproducción y álbumes.

También hay un modo de karaoke dedicado que te permite usar tu iPhone como micrófono. Los espectadores también pueden usar el iPhone para animar a los cantantes con reacciones de emoji.

Un nuevo modo de traducción automática de letras traduce letras y ofrece guías fonéticas para aquellos que desean cantar en su idioma no nativo.

Los usuarios pueden designar un altavoz habilitado para AirPlay como altavoz permanente para Apple TV. No más necesidad de volver a emparejar en caso de que se encienda otro altavoz previamente emparejado.

También hay soporte adicional para el audio de passthrough. Envía audio sin procesar al receptor, dándole el sonido de audio de la máxima calidad a través del sistema de altavoces de cine en casa.

Y el nuevo soporte de Dolby Atmos 9.6.1 lo lleva un paso más allá. Dos nuevos canales, aéreos y frontales, hacen que el sonido envolvente sea aún más inmersivo para películas y programas.

FaceTime

Las novedades de tvOS 26 son una serie de funciones y mejoras en FaceTime. Muchas se han implementado para alinearla más con la experiencia de iOS.

Las fichas de contacto han llegado a Apple TV. Ahora, al hacer una llamada de FaceTime en el Apple TV, verás las fotos y nombres personalizados de tus contactos.

Subtítulos en vivo, la función en el dispositivo que traduce y muestra automáticamente los subtítulos escritos en las llamadas de FaceTime, también se está expandiendo. Esta actualización incluye francés, alemán, japonés, coreano, mandarín y español.

Las notificaciones de audio y llamadas telefónicas de FaceTime ahora se muestran en la pantalla para el perfil activo. Esto permite a un usuario responder en los altavoces HomePod conectados o en su iPhone.

Otros detalles

También hay varias pequeñas mejoras que se han introducido con tvOS 26. Si bien no son grandes revoluciones, sigue siendo bueno ver que Apple está refinando la forma en que las personas interactúan con su decodificador.

La aplicación de TV en sí ha sido limpiada. Ahora, las ilustraciones verticales y la información de la lista de seguimiento reorganizada te dan más información cuando buscas cosas que te gustaría ver.

Los usuarios ahora tienen más control sobre los salvapantallas en tvOS 26. Puedes elegir exactamente qué vídeos aéreos mostrar u ocultar.

Y por último, pero no menos importante, como Home Hub, tvOS 26 ahora es compatible con Thread 1.4. Esta versión más reciente de Thread facilita que los dispositivos creen una sola red de malla en su hogar, así como otras mejoras.