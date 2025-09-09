Apple presenta el iPhone 17

Apple ha presentado hoy el iPhone 17, con la nueva cámara frontal Center Stage que lleva los selfies al siguiente nivel; una potente cámara principal Fusion de 48MP con un teleobjetivo 2x de calidad óptica; y una nueva cámara ultra gran angular Fusion de 48MP que captura escenas expansivas y fotografía macro con más detalle.

La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion es más grande y brillante, lo que permite un desplazamiento súper suave, un juego inmersivo y una mayor eficiencia.1 Y con el nuevo Ceramic Shield 2, la cubierta frontal es más resistente que cualquier cristal o vitrocerámica para smartphone, con una resistencia a los arañazos 3 veces mejor que la de la generación anterior y un deslumbramiento reducido. Todo está alimentado por el chip A19 de última generación para un mayor rendimiento y longevidad.

El iPhone 17 ahora estará disponible a partir de 256 GB de almacenamiento, el doble del almacenamiento de entrada de la generación anterior, y una opción de 512 GB, en cinco hermosos colores: negro, lavanda, azul niebla, salvia y blanco. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 12 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre.

Un potente sistema de cámara para selfies de siguiente nivel y capturas de alta resolución

El iPhone 17 presenta una nueva cámara frontal Center Stage que mejora la experiencia de foto y vídeo. La cámara frontal de Center Stage cuenta con el primer sensor de cámara frontal cuadrada del iPhone, que ofrece un campo de visión más amplio y una resolución más alta (hasta 18 MP para fotos) para capturar más detalles. Los usuarios ya no tienen que girar su iPhone para tomar un selfie en el paisaje: ahora pueden tomar fotos y vídeos en vertical u horizontal mientras sostienen su iPhone verticalmente, lo que permite un agarre más cómodo y seguro y una mirada centrada.

Para las fotos de grupo, Center Stage para fotos utiliza IA para expandir automáticamente el campo de visión y puede girar de retrato a paisaje para incluir a todos en el encuadre. La cámara frontal de Center Stage permite vídeo ultraestabilizado en 4K HDR, y los usuarios ahora pueden grabar en las cámaras frontal y trasera simultáneamente con Dual Capture, perfecto para capturarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Durante las llamadas a través de FaceTime o aplicaciones de terceros, Center Stage para videollamadas mantiene a los usuarios estables y posicionados en el marco.

El iPhone 17 cuenta con todas las cámaras traseras de 48MP por primera vez, para capturar fotos y vídeos impresionantes. Una cámara principal Fusion de 48MP toma detalles nítidos, y con un teleobjetivo 2x integrado de calidad óptica, es como tener dos cámaras en una.

Una nueva cámara Fusion Ultra Wide de 48MP captura hasta 4 veces la resolución en comparación con la generación anterior, por lo que los usuarios obtienen aún más detalles para fotos de ángulo más amplio o fotografía macro enmarcada de forma única.

Los estilos fotográficos de última generación ayudan a los usuarios a personalizar sus fotos ajustando el color, las luces y las sombras en tiempo real con una mejor comprensión de los tonos de piel, y un nuevo estilo brillante estará disponible con iOS 26 para iluminar los tonos de piel y aplicar un toque de vitalidad a la imagen.2

El iPhone 17 graba vídeos impresionantes en Dolby Vision 4K60 fps con funciones creativas, como el modo cine y el modo acción. El vídeo se captura con audio espacial para una escucha inmersiva; Audio Mix permite a los usuarios ajustar el sonido después de la captura para potenciar las voces y reducir el ruido ambiental; y la reducción del ruido del viento minimiza el ruido no deseado. El iPhone 17 también puede tomar fotos y vídeos espaciales para ayudar a los usuarios a revivir recuerdos con notable profundidad en el Apple Vision Pro.

Un diseño hermoso y duradero con una pantalla profesional

El iPhone 17 presenta importantes mejoras en la pantalla con un elegante diseño de bordes contorneados. Disponible en un tamaño de 6,3 pulgadas, el iPhone 17 tiene bordes más delgados que la generación anterior y una impresionante pantalla Super Retina XDR, con ProMotion con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para una experiencia fluida y energéticamente eficiente. La pantalla Always-On muestra la hora, los widgets y las actividades en vivo de un vistazo, y cuando no está en uso, la pantalla se ajusta de manera eficiente hasta 1 Hz.

El iPhone 17 presenta Ceramic Shield 2 con un nuevo revestimiento diseñado por Apple para una resistencia 3 veces mejor a los arañazos y un mejor antirreflectante para reducir el deslumbramiento. También es fácil de usar el iPhone 17 en exteriores gracias a la luminosidad máxima en exteriores de 3000 nits, la más alta jamás en el iPhone, y al contraste en exteriores 2 veces mejor.

A19: Rendimiento de siguiente nivel y duración de la batería durante todo el día

Construido sobre tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, el A19 ofrece un rendimiento potente, eficiencia y un gran aumento de velocidad. Un motor de pantalla actualizado, ISP y funciones de potencia de Apple Neural Engine como Apple Intelligence y los estilos fotográficos de última generación. La CPU de 6 núcleos es 1,5 veces más rápida que el chip A15 Bionic del iPhone 13, y la GPU de 5 núcleos es más de 2 veces más rápida que la A15 Bionic, desbloqueando gráficos impresionantes y juegos móviles de nivel superior. Los aceleradores neuronales también están integrados en cada núcleo de GPU para ayudar a ejecutar potentes modelos de IA generativas en el dispositivo.

La eficiencia del A19 y la gestión avanzada de la energía de iOS 26 ofrecen una duración de la batería durante todo el día, y con ProMotion, el iPhone 17 obtiene hasta 30 horas de reproducción de vídeo, ocho horas más que la generación anterior. El nuevo modo de energía adaptativa en iOS 26 también conoce el consumo típico de batería de un usuario y anticipa cuándo podría agotarse, conservando energía de forma inteligente para ayudarles a pasar el día. Y el iPhone 17 puede cargar hasta un 50 % en 20 minutos con un adaptador de corriente USB-C opcional de alta potencia, como el nuevo adaptador de corriente dinámico de 40 W de Apple con 60 W Max.3

El iPhone 17 presenta N1, un nuevo chip de red inalámbrica diseñado por Apple que permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Además de la última generación de tecnologías inalámbricas, N1 mejora el rendimiento general y la fiabilidad de funciones como Personal Hotspot y AirDrop.

eSIM: una conexión flexible, conveniente y segura

eSIM es una SIM digital que ofrece mayor flexibilidad, mejor seguridad y conectividad perfecta en comparación con las tarjetas SIM físicas tradicionales.4 Un estándar de la industria, eSIM es compatible con más de 500 operadores globales, incluidos AT&T, T-Mobile, Verizon y más. Un modelo de iPhone 17 solo con eSIM estará disponible en Bahréin, Canadá, Guam, Japón, Kuwait, México, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, EE. UU. y EE. UU. Islas Vírgenes. La eSIM también hace que permanecer conectado mientras se viaja sea aún más conveniente, lo que permite una conectividad continua a través de planes de itinerancia internacional asequibles de los operadores domésticos de los usuarios u opciones locales de prepago disponibles con más de 200 operadores. Para mayor seguridad, la eSIM no se puede quitar físicamente si se pierde o se roba un iPhone, y administrar las eSIM de viaje es aún más fácil con una nueva configuración optimizada en iOS 26.

Con iOS 26 con nuevas capacidades de inteligencia de Apple

iOS 26 eleva la experiencia del iPhone con un nuevo y hermoso diseño, potentes capacidades de Apple Intelligence y mejoras significativas en las aplicaciones en las que los usuarios confían todos los días. El nuevo diseño con Liquid Glass hace que las aplicaciones y las experiencias del sistema sean más expresivas y agradables, aportando un mayor enfoque al contenido mientras mantiene iOS instantáneamente familiar. Apple Intelligence ahora traduce texto y audio sobre la marcha con la traducción en vivo, ayudando a los usuarios a comunicarse entre idiomas en Mensajes, FaceTime y Teléfono.5

Las actualizaciones de la inteligencia visual permiten a los usuarios capturar una captura de pantalla y buscar o tomar medidas fácilmente en cualquier cosa que estén viendo en la pantalla de su iPhone.6 El modelo básico en el núcleo de Apple Intelligence está disponible para todos los desarrolladores, y las apps ya ofrecen nuevas experiencias inteligentes y protegidas por la privacidad que incluso se pueden usar sin conexión.

Las nuevas herramientas de detección de llamadas y mensajes ayudan a eliminar las distracciones para que los usuarios puedan concentrarse en las conversaciones que más importan. iOS 26 también introduce nuevas funciones en CarPlay, Apple Music, Maps y Wallet, así como Apple Games, una nueva aplicación que ofrece a los jugadores un único destino para todos sus juegos.

Nuevos accesorios

Además de la funda transparente con MagSafe para el iPhone 17, una funda de silicona con MagSafe estará disponible en cinco colores: negro, amarillo neón, musgo claro, azul ancla y niebla púrpura. La funda de silicona con MagSafe se puede combinar con la nueva correa cruzada, lo que brinda a los usuarios una forma de usar el iPhone con las manos libres.

Elaborada con hilos 100 por ciento reciclados, la correa lisa se cubre cómodamente, con imanes flexibles incorporados y mecanismos deslizantes de acero inoxidable para ajustar fácilmente la longitud y mantener ambas correas alineadas de forma segura. La correa cruzada estará disponible en 10 colores: negro, gris claro, azul, azul claro, púrpura, siena, verde, amarillo neón, bronceado y naranja.

El iPhone 17 y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutral en carbono en toda su huella para finales de esta década al reducir las emisiones de productos de sus tres fuentes más importantes: materiales, electricidad y transporte. El iPhone 17 está fabricado con un 30 por ciento de contenido reciclado, incluido un 85 por ciento de aluminio reciclado en la carcasa y un 100 por ciento de cobalto reciclado en la batería. Se fabrica con un 35 por ciento de electricidad renovable, como la eólica y la solar, a lo largo de la cadena de suministro. El iPhone 17 también está diseñado para ser duradero, reparable y ofrece soporte de software líder en la industria, al tiempo que cumple con los altos estándares de Apple para la eficiencia energética y la química segura. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El iPhone 17 estará disponible en lavanda, azul niebla, salvia, blanco y negro con capacidad de almacenamiento de 256 GB y 512 GB. El iPhone 17 comienza en 959€ . 7

. Apple ofrece excelentes formas de ahorrar y actualizar a los últimos modelos de iPhone. Con Apple Trade In, los clientes pueden obtener crédito al intercambiar un iPhone 13 o más reciente. 8

Los clientes de más de 63 países y regiones, incluidos España, Australia, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam, podrán reservar el iPhone 17 a partir de las 5 a.m. PDT este viernes 12 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre. El iPhone 17 estará disponible en otros 22 países y regiones a partir del viernes 26 de septiembre.

iOS 26 estará disponible como una actualización de software gratuita el lunes 15 de septiembre. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los idiomas o regiones, y la disponibilidad puede variar debido a las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información sobre la disponibilidad, visiteapple.com.

Apple Intelligence está disponible en versión beta con soporte para los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués (Brasil), español, chino (simplificado), japonés y coreano. Más idiomas llegarán a finales de este año: danés, holandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco, chino (tradicional) y vietnamita. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para la disponibilidad de funciones y lenguaje y los requisitos del sistema, consultesupport.apple.com/es-es/121115.

Apple está ampliando el acceso gratuito a las funciones satelitales por un año más para los usuarios existentes de iPhone 14 y iPhone 15. La prueba gratuita se extenderá para los usuarios de iPhone 14 y iPhone 15 que hayan activado su dispositivo en un país que admita las funciones de satélite de Apple antes de las 12 a.m. PT el 9 de septiembre de 2025. Para conocer la disponibilidad de funciones de satélite, visitesupport.apple.com/es/105097.

Además de una funda transparente para el iPhone 17, disponible por 49 $ (EE. UU.), una funda de silicona con MagSafe estará disponible por 49 $ (EE. UU.) y una correa cruzada estará disponible por 59 $ (EE. UU.). La cartera FineWoven con MagSafe estará disponible por 59 $ (EE. UU.) en negro, azul marino, medianoche, púrpura, naranja zorro y musgo.

(EE. UU.), una funda de silicona con MagSafe estará disponible por (EE. UU.) y una correa cruzada estará disponible por (EE. UU.). La cartera FineWoven con MagSafe estará disponible por (EE. UU.) en negro, azul marino, medianoche, púrpura, naranja zorro y musgo. El adaptador de corriente dinámico de 40 W con 60 W máx diseñado por Apple estará disponible por 39 $ (EE. UU.), y un cargador MagSafe de 25 W con certificación Qi2 estará disponible en una longitud de 1 metro por 39 $ (EE. UU.) o una longitud de 2 metros por 49 $ (EE. UU.).

(EE. UU.), y un cargador MagSafe de 25 W con certificación Qi2 estará disponible en una longitud de 1 metro por (EE. UU.) o una longitud de 2 metros por (EE. UU.). AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcional, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir su nuevo iPhone o, en los EE. UU., AppleCare One para proteger varios productos en un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura por accidentes como caídas y derrames, protección contra robo y pérdida en productos elegibles, servicio de reemplazo de batería y soporte 24/7 de expertos de Apple. Para más información, visiteapple.com/applecare.

Los planes de iCloud+ comienzan en solo 0,99 $ (EE. UU.) al mes, proporcionando almacenamiento adicional para mantener fotos, videos, archivos y más seguros en la nube y accesibles en todos los dispositivos. iCloud+ también da acceso a funciones premium, como la creación de eventos en la aplicación Apple Invites, así como Private Relay, Hide My Email, Custom Email Domains y HomeKit Secure Video. Con Compartir en familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con otros cinco miembros de la familia sin costo adicional.

(EE. UU.) al mes, proporcionando almacenamiento adicional para mantener fotos, videos, archivos y más seguros en la nube y accesibles en todos los dispositivos. iCloud+ también da acceso a funciones premium, como la creación de eventos en la aplicación Apple Invites, así como Private Relay, Hide My Email, Custom Email Domains y HomeKit Secure Video. Con Compartir en familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con otros cinco miembros de la familia sin costo adicional. Los clientes que compren el iPhone 17 pueden recibir tres meses gratis de Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+ y Apple TV+ gratis con una nueva suscripción. La disponibilidad de ofertas y servicios varía según la región. Verapple.com/promopara más detalles.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con la introducción del Macintosh en 1984. Hoy en día, Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS) ofrecen experiencias perfectas en todos los dispositivos Apple y empoderan a las personas con servicios innovadores como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV+. Los más de 150.000 empleados de Apple se dedican a fabricar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.