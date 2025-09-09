Apple Watch Series 11, con más indicadores de salud

Apple ha presentado el Apple Watch Series 11, que ofrece la gama de prestaciones de salud más completa hasta la fecha, una mayor autonomía, una cubierta aún más resistente, y compatibilidad con 5G, y todo en su diseño más fino y cómodo. El Apple Watch Series 11 es el compañero definitivo para el cuidado de la salud y la forma física. Calidad del Sueño proporciona a los usuarios nuevos datos sobre el descanso para ampliar la completa gama de prestaciones de salud incluidas en el dispositivo.

Con su autonomía de hasta 24 horas y vidrio Ion-X el doble de resistente a los arañazos, nunca antes había sido tan cómodo usar el Apple Watch durante el día y la noche. watchOS 26 incorpora formas más personalizadas de llevar una vida sana, activa y conectada, con Workout Buddy potenciado por Apple Intelligence, el gesto de giro de muñeca, nuevas esferas y mucho más.

El Apple Watch Series 11 se puede reservar desde hoy, con disponibilidad el viernes 19 de septiembre. El Apple Watch Series 11 está disponible en aluminio con un nuevo acabado en gris espacial, además de negro azabache, oro rosa y plata, y también en titanio pulido natural, oro y color pizarra.

Una mayor autonomía, vidrio Ion-X más resistente y redes 5G

El Apple Watch Series 11 ahora ofrece hasta 24 horas de autonomía con un diseño fino y cómodo, haciendo más confortable que nunca usar el Apple Watch día para dormir después de un día entero de uso.1 Además, el Apple Watch Series 11 admite la carga rápida y con solo 15 minutos se puede disfrutar de hasta 8 horas de autonomía.

Su diseño fino y elegante es a la vez increíblemente resistente, y está pensado para acompañar a los usuarios en su día a día, ya sea en el gimnasio, cuando salen a correr o a nadar. La cubierta de los modelos de aluminio del Apple Watch Series 11 es el doble de resistente a los arañazos2 y está fabricada con un exclusivo vidrio Ion-X reforzado mediante intercambio iónico de formulación propia, el más robusto del sector, y ahora la pantalla se trata con un revolucionario revestimiento diseñado por Apple que se fija al vidrio a nivel atómico mediante un proceso de deposición física en fase de vapor, lo que endurece significativamente la superficie. Los modelos de titanio mantendrán el cristal de zafiro en la parte frontal, el material más resistente a arañazos y roturas empleado en la cubierta de una pantalla.

Los usuarios del Apple Watch con un plan de datos de su operador de telefonía pueden responder llamadas, enviar mensajes y hasta recibir la ayuda de los servicios de emergencia aunque no tengan el iPhone a mano. 3 El Apple Watch ahora ofrece compatibilidad con redes 5G, lo que agiliza la descarga de música, podcasts y apps gracias a una mayor velocidad de transferencia.4

Para mejorar la recepción en zonas con poca cobertura, Apple Watch Series 11 también cuenta con una antena celular rediseñada para cubrir más bandas y, al mismo tiempo, activa las dos antenas del sistema cuando es necesario, lo que aumenta significativamente la intensidad de la señal.

Calidad del Sueño

El sueño es fundamental para la salud de una persona, además de crucial para la recuperación diaria. El Apple Watch permite a los usuarios realizar un seguimiento de su descanso, y sus potentes sensores capturan datos durante el sueño, como la frecuencia cardiaca y respiratoria, la temperatura de la muñeca y el oxígeno en sangre. Ahora, con watchOS 26, el Apple Watch puede ayudar a los usuarios a saber qué tal duermen y cómo descansar mejor gracias a la nueva prestación Calidad del Sueño.5

La calidad del descanso depende de diversos factores, como la duración, la constancia en los horarios, las veces que una persona se despierta y el tiempo que ocupa cada fase del sueño. Con Calidad del Sueño, el Apple Watch registra cada una de estas categorías para asignar métricas transparentes y comprensibles al descanso general del usuario. Después de cada noche, la prestación proporciona una puntuación y una clasificación en la app Sueño del Apple Watch, además de un desglose claro de los factores clave para que los usuarios sepan qué deben priorizar para dormir mejor. Los usuarios pueden también acceder fácilmente a sus datos de Calidad del Sueño en una complicación de una esfera o en el Grupo Inteligente, y consultar estos datos a lo largo del tiempo en la app Salud del iPhone.

El método para puntuar el sueño y el algoritmo de priorización se basan en las últimas pautas publicadas por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la Fundación Nacional del Sueño de EE. UU. y la Sociedad Mundial del Sueño. Para desarrollar y probar los algoritmos de puntuación se utilizaron más de cinco millones de noches de datos sobre el sueño procedentes del Apple Heart and Movement Study.

Calidad del Sueño se suma a la potente gama de prestaciones disponibles en el Apple Watch, como las notificaciones de ritmo irregular, frecuencia cardiaca alta o baja, la app ECG, Oxígeno en Sangre y las estimaciones de ovulación retrospectivas.

Novedades en la experiencia de entreno

Con watchOS 26, el Apple Watch Series 11 incluye Workout Buddy, una experiencia de fitness pionera en su categoría potenciada por Apple Intelligence que analiza los datos de entrenamiento y el historial de fitness del usuario para ofrecer mensajes de audio de motivación personalizados a lo largo de la sesión, a partir de datos como la frecuencia cardiaca, el ritmo, la distancia, los anillos de Actividad o los hitos de fitness personales y más. 6 Workout Buddy estará inicialmente disponible en inglés para algunos de los entrenamientos más populares, y está disponible en el Apple Watch con unos auriculares Bluetooth y un iPhone compatible con Apple Intelligence cerca.

Además, con la nueva disposición de la app Entreno es más fácil adaptar las sesiones con Vistas de Entreno, entrenos personalizados, Ritmo Objetivo, Ruta Contrarreloj y más. Ahora los usuarios del Apple Watch pueden ver y crear entrenos cómodamente en la app Fitness del iPhone, incluidos entrenos personalizados, para luego acceder a ellos fácilmente en la app Entreno del Apple Watch.

Y para aún más motivación, también pueden configurar música y podcasts en la app Entreno para que suene automáticamente cuando empiecen una sesión. Para mayor comodidad, Apple Music ahora puede seleccionar la mejor música para el entreno de un usuario según el tipo de actividad y sus gustos personales. Los usuarios también tienen la opción de ver sugerencias de listas o podcasts basadas en lo último que escucharon durante ese entrenamiento en concreto.7

Con watchOS 26

Además de Calidad del Sueño y Workout Buddy, el Apple Watch Series 11 con watchOS 26 estrena una nueva apariencia, nuevas opciones inteligentes y más formas personalizadas para que los usuarios se mantengan activos, sanos y en contacto, como por ejemplo:

Un nuevo y espectacular diseño de software con Liquid Glass , que ofrece una experiencia de usuario más dinámica y expresiva en la esfera Fotos, los widgets y las indicaciones del Grupo Inteligente, las notificaciones, el Centro de Control y los controles y la navegación dentro de las apps.

, que ofrece una experiencia de usuario más dinámica y expresiva en la esfera Fotos, los widgets y las indicaciones del Grupo Inteligente, las notificaciones, el Centro de Control y los controles y la navegación dentro de las apps. Una galería rediseñada con dos nuevas esferas: Flujo , con números en Liquid Glass que refractan unos preciosos remolinos de color que responden al movimiento de la mano de los usuarios; y Precisión , una reinterpretación moderna de un reloj regulador tradicional que separa las horas, los minutos y los segundos para un cronometraje preciso. Además, se han actualizado más de 20 esferas para que los usuarios puedan ver el segundero en movimiento sin tener que levantar la muñeca.

, con números en Liquid Glass que refractan unos preciosos remolinos de color que responden al movimiento de la mano de los usuarios; y , una reinterpretación moderna de un reloj regulador tradicional que separa las horas, los minutos y los segundos para un cronometraje preciso. Además, se han actualizado más de 20 esferas para que los usuarios puedan ver el segundero en movimiento sin tener que levantar la muñeca. Al doble toque se suma un nuevo gesto de giro de muñeca para descartar notificaciones, detener un temporizador o silenciar una alarma fácilmente con una mano para que los usuarios puedan hacer aún más cosas con el Apple Watch cuando su otra mano está ocupada.

para descartar notificaciones, detener un temporizador o silenciar una alarma fácilmente con una mano para que los usuarios puedan hacer aún más cosas con el Apple Watch cuando su otra mano está ocupada. Indicaciones del Grupo Inteligente ofrece sugerencias útiles y proactivas que se pueden usar al instante para obtener información contextual y datos de sensores y de las rutinas del usuario.

ofrece sugerencias útiles y proactivas que se pueden usar al instante para obtener información contextual y datos de sensores y de las rutinas del usuario. Traducción en Tiempo Real en Mensajes con Apple Intelligence, que traduce automáticamente los mensajes entrantes al idioma preferido del usuario directamente en su muñeca cuando el Apple Watch está enlazado a un iPhone compatible con Apple Intelligence. 8 Además, en aquellos dispositivos configurados en inglés, el Apple Watch usa el contexto de la conversación para sugerir las acciones más relevantes en la app Mensajes, como activar un Aviso de Llegada si un amigo le pide al usuario que le avise cuando llegue a casa o usar Apple Cash 9 para participar en un regalo grupal. 10

en Mensajes con Apple Intelligence, que traduce automáticamente los mensajes entrantes al idioma preferido del usuario directamente en su muñeca cuando el Apple Watch está enlazado a un iPhone compatible con Apple Intelligence. Además, en aquellos dispositivos configurados en inglés, el Apple Watch usa el contexto de la conversación para sugerir las acciones más relevantes en la app Mensajes, como activar un Aviso de Llegada si un amigo le pide al usuario que le avise cuando llegue a casa o usar Apple Cash para participar en un regalo grupal. La app Notas , que permite a los usuarios crear o consultar sus notas directamente desde la muñeca.

, que permite a los usuarios crear o consultar sus notas directamente desde la muñeca. Asistente de Espera y Filtro de Llamadas, disponibles en la app Teléfono con un iPhone cerca.11 Si la persona se queda en espera, Asistente de Espera reconoce cuándo un agente se queda libre y avisa al usuario para que vuelva a la llamada. Filtro de Llamadas ayuda a los usuarios a gestionar mejor las llamadas de números desconocidos, proporcionando el nombre y el motivo de la llamada antes de que suene el teléfono y así el usuario puede decidir mejor si quiere responder, declinar la llamada o pedir más información.

Modelos

El Apple Watch Series 11 está disponible con caja de aluminio de 42 o 46 mm en negro azabache, oro rosa, plata y gris espacial. El Apple Watch Series 11 también está disponible con caja de titanio pulido natural, oro o color pizarra.

El Apple Watch Hermès viene con caja de 42 o 46 mm de titanio en plata.

Correas

Este otoño, la gama de correas estrena una fantástica paleta de colores, como verde bosque, amarillo neón, azul náutico, niebla lila y más.

Además, las correas Nike Sport y Loop Nike Sport estrenan gama de colores y la correa Nike Sport Loop incorpora hilo reflectante integrado en el tejido.12

La colección Apple Watch Hermès estrena la correa de punto Faubourg Party, además de una original gama de esferas a juego para cajas de 42 o 46 mm con una animación del icónico edificio de la casa en París. También se añade una nueva correa de eslabones metálicos Grand H estrecha y elegante para la caja de 42 mm. La colección Apple Watch Hermès estrena nuevos colores en toda la gama de correas.

Apple Watch Series 11 y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. El Apple Watch Series 11 está fabricado con un 40 % de material reciclado, incluyendo cobalto 100 % reciclado en la batería y titanio 100 % reciclado en la caja. Ademas, la caja se ha fabricado siguiendo un innovador proceso de impresión 3D que utiliza la mitad de materias primas que en modelos anteriores. El 100 % de la electricidad utilizada en el proceso de producción en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. El Apple Watch Series 11 está diseñado para ser resistente y fácil de reparar, cuenta con el soporte para software líder del sector y cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Apple 2030 va más allá de los productos. Actualmente, Apple ha alcanzado la neutralidad en carbono en sus operaciones corporativas a nivel mundial, y todas las instalaciones de la compañía funcionan con electricidad 100 % renovable, incluidos los centros de datos empleados por Apple Intelligence. En conjunto, estas iniciativas han reducido las emisiones globales de gases de efecto invernadero de Apple en más de un 60 % desde 2015.

Precios y disponibilidad

El Apple Watch Series 11 puede reservarse a partir de hoy en Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido y más de 50 países y regiones adicionales, y estará disponible en las tiendas el viernes, 19 de septiembre.

El Apple Watch Series 11 está disponible desde 449 € .

. Las nuevas correas para el Apple Watch pueden reservarse desde hoy en apple.com/es/store y en la app Apple Store, y estarán disponibles en las tiendas el viernes, 19 de septiembre.

watchOS 26 estará disponible para el Apple Watch Series 6 o posterior, el Apple Watch SE (2.ª generación) o posterior y todos los modelos de Apple Watch Ultra el lunes, 15 de septiembre, y requiere un iPhone 11 o posterior con iOS 26. No todas las prestaciones están disponibles en todos los dispositivos o regiones. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.

Las nuevas suscripciones pueden obtener tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music con la compra de un Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra 3. La disponibilidad de los productos y servicios puede variar según las regiones. Más información en apple.com/es/promo.

Apple Intelligence está disponible en versión beta. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en support.apple.com/es-es/121115.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para su nuevo dispositivos Apple Watch y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Más información sobre Apple 2030 en apple.com/es/2030.