Apple anuncia Final Cut Camera 2.0

Final Cut Camera, disponible de forma gratuita en la App Store, aprovecha el potente sistema de cámara del iPhone para llevar herramientas profesionales de creación de películas a manos de aún más personas.

Para cineastas profesionales o aspirantes, creadores de contenido o periodistas, Final Cut Camera permite una mayor personalización de las grabaciones de vídeo con acceso a configuraciones como el balance de blancos y el enfoque manual. Final Cut Camera 2.0 se basa en estas características al introducir un soporte revolucionario para ProRes RAW y genlock en los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La actualización también añade nuevos ajustes manuales intuitivos para la cámara frontal de Center Stage disponible en la nueva familia de iPhone para un control creativo completo, así como una integración perfecta con Live Multicam en Final Cut Pro para iPad.

Final Cut Camera 2.0 desbloquea capacidades de grabación sin precedentes en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, los primeros teléfonos inteligentes capaces de capturar ProRes RAW. Esto permite a los usuarios grabar datos RAW prístinos directamente desde el sensor de la cámara para una máxima libertad creativa en la postproducción.

La actualización también introduce la grabación de puerta abierta, que utiliza el sensor de cámara completo para capturar un campo de visión más amplio a resoluciones superiores a DCI 4K. Esto le da a los editores la máxima flexibilidad para replantear las tomas, estabilizar el metraje y establecer relaciones de aspecto finales, todo sin comprometer la calidad o el rendimiento de la imagen.

ProRes RAW aborda las demandas técnicas sustanciales del vídeo de alta resolución unificando los flujos de trabajo profesionales con un único formato estándar de la industria que ofrece flexibilidad RAW con el reconocido rendimiento de ProRes.

Al aprovechar el Media Engine dedicado en el silicio de Apple, ProRes RAW logra exportaciones más rápidas y archivos más pequeños y flexibles que otros formatos RAW, ofreciendo una experiencia de postproducción sin precedentes. En las próximas versiones de Final Cut Pro 11.2 y Final Cut Pro para iPad 2.3, los editores obtienen un control preciso sobre las imágenes RAW de ProRes del iPhone, con ajustes directos para la exposición, la temperatura del color, el tinte y el demosaicing.

Final Cut Camera 2.0 también es compatible con genlock, lo que permite a los creadores sincronizar con precisión el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max con otros dispositivos de grabación con la misma señal de referencia, asegurando que cada fotograma esté perfectamente sincronizado.

Esta técnica permite a los creativos lograr ediciones profesionales y precisas del marco sin horas de alineación manual fotograma por fotograma. El soporte de la API de Genlock está disponible para terceros y ya se está utilizando con el nuevo Blackmagic Design Camera ProDock.

Aprovechando la nueva cámara frontal de Center Stage disponible en el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Final Cut Camera 2.0 también permite a los usuarios capturar la orientación horizontal o vertical sin girar su iPhone. La cámara frontal Center Stage es el primer sensor de cámara frontal cuadrado más grande y del iPhone con un campo de visión más amplio y una resolución más alta.

Las nuevas características adicionales para Final Cut Camera 2.0 incluyen:

Compatibilidad con Apple Log 2, que permite a los usuarios grabar en una gama de colores aún más amplia en ProRes o HEVC con el iPhone 17 Pro. Los usuarios pueden aplicar la LUT de Log 2 en Final Cut Pro para iPad y Mac para ver y editar sus imágenes con la vitalidad de la escena original.

La capacidad de habilitar el código de tiempo con opciones como Hora del día, Ejecución de grabación o código de tiempo externo para una identificación precisa del metraje durante la postproducción.

Compatibilidad con la captura de vídeo con la nueva cámara de teleobjetivo de 200 mm usando ProRes hasta 4K60 fps en el iPhone 17 Pro para obtener aún más opciones de encuadre.

Final Cut Camera 2.0 estará disponible a finales de este mes como descarga gratuita o actualización en la App Store. Final Cut Camera 2.0 requiere un iPhone Xs o posterior con iOS 18.6 o posterior, con algunas características que requieren iOS 26 o iPhone 17 Pro.