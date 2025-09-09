Apple presenta Apple Watch SE 3

Apple ha presentado hoy la siguiente generación de Apple Watch SE, que ofrece notables características de salud, estado físico, conectividad y seguridad, y las poderosas capacidades del chip S10, a un valor increíble.Apple Watch SE 3 ofrece un conjunto de características de salud más avanzado que la generación anterior, incluida la puntuación del sueño, estimaciones retrospectivas de la ovulación, las notificaciones de apnea del sueño y la detección de la temperatura de la muñeca para obtener datos más ricos de la aplicación Vitals, además de un sólido conjunto de funciones de fitness para proporcionar motivación diaria.

El chip S10 alimenta una pantalla siempre encendida, los gestos de doble toque y deslizado de la muñeca, Siri en el dispositivo y carga rápida. El Apple Watch SE 3 también ofrece capacidades celulares 5G y una cubierta de vidrio que es más duradera que nunca. watchOS 26 presenta un nuevo aspecto con Liquid Glass, Workout Buddy impulsado por Apple Intelligence, nuevas esferas de reloj y más.

El Apple Watch SE 3 se puede reservar hoy, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre.

Pantalla siempre encendida, carga rápida y celular 5G

La pantalla del Apple Watch es fundamental para cada interacción, desde ver una notificación hasta echar un vistazo rápido a las métricas de entrenamiento. Con el chip S10, el Apple Watch SE 3 ahora cuenta con una pantalla siempre encendida, que permite a los usuarios ver cómodamente la hora y mirar las notificaciones sin levantar la muñeca ni tocar la pantalla. El vidrio de la cubierta es 4 veces más resistente a las grietas que la generación anterior, con un grado personalizado y patentado de vidrio Ion-X (reforzado con intercambio de iones), el vidrio más resistente disponible en un reloj inteligente.

Incluso con la adición de la pantalla Always-On, el Apple Watch SE 3 ofrece una duración de la batería de 18 horas durante todo el día, y también cuenta con carga rápida por primera vez. El Apple Watch SE 3 ahora se carga hasta 2 veces más rápido que la generación anterior; cargar durante 15 minutos puede añadir hasta ocho horas de batería para el uso diario, y puede cargarse hasta un 80 por ciento en 45 minutos.

Con un plan de telefonía móvil, el Apple Watch permite a los usuarios atender llamadas, enviar mensajes e incluso obtener ayuda con los servicios de emergencia cuando su iPhone no está con ellos.1 El Apple Watch ahora ofrece capacidades de telefonía móvil 5G que ofrecen un mejor rendimiento con mayor rendimiento, por lo que la música, los podcasts y las aplicaciones se descargan más rápido.2 El nuevo módem 5G es más eficiente en energía, utilizando menos batería para el móvil.

Perspectivas significativas sobre la salud

Aprovechando su potente conjunto de funciones básicas de salud, el Apple Watch SE 3 presenta la puntuación del sueño, que ayuda a los usuarios a comprender la calidad de su sueño y cómo hacerlo más reparador.3 La carga rápida hace que sea aún más fácil para los usuarios usar el Apple Watch durante la noche para realizar un seguimiento de su sueño, y la puntuación del sueño se suma a la información sobre el sueño, incluida la duración del sueño, las etapas de sueño y otros datos de la aplicación Vitals.

La calidad del sueño está influenciada por varios factores, como la duración del sueño, la consistencia de la hora de dormir, la frecuencia con la que una persona se despierta y cuánto tiempo se pasa en cada etapa del sueño. Con la puntuación de sueño, el Apple Watch ayuda a realizar un seguimiento de cada una de estas categorías para ofrecer a los usuarios una métrica transparente y fácil de entender para su calidad general de sueño. Después de cada noche, la puntuación de sueño proporciona una puntuación general y clasificación en la aplicación Sueño en el Apple Watch, además de un desglose claro de los componentes más críticos para que los usuarios sepan qué priorizar para mejorar su sueño.

El enfoque de puntuación y el algoritmo de priorización de la puntuación del sueño están informados por la última guía publicada por la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Fundación Nacional del Sueño y la Sociedad Mundial del Sueño. Se utilizaron más de 5 millones de datos de noches de sueño del Apple Heart and Movement Study para desarrollar y probar los algoritmos de puntuación.

Además, el Apple Watch SE 3 ofrece:

La detección de la temperatura de la muñeca , que puede proporcionar información sobre el bienestar general y se suma a las otras métricas clave de salud disponibles en la aplicación Vitals. El Apple Watch utiliza dos sensores de temperatura y un algoritmo avanzado para compensar la temperatura del entorno de un usuario.

, que puede proporcionar información sobre el bienestar general y se suma a las otras métricas clave de salud disponibles en la aplicación Vitals. El Apple Watch utiliza dos sensores de temperatura y un algoritmo avanzado para compensar la temperatura del entorno de un usuario. Estimaciones retrospectivas de la ovulación , que utilizan datos de temperatura de la muñeca para estimar el día probable de ovulación después de que haya ocurrido y mejorar las predicciones del período, lo que puede ser útil para la planificación familiar.

, que utilizan datos de temperatura de la muñeca para estimar el día probable de ovulación después de que haya ocurrido y mejorar las predicciones del período, lo que puede ser útil para la planificación familiar. Notificaciones de apnea del sueño, que alertan a los usuarios si muestran signos consistentes de apnea del sueño de moderada a grave durante un período de 30 días. El algoritmo analiza los datos del acelerómetro para detectar interrupciones en los patrones respiratorios regulares que están asociados con la apnea del sueño.

Estas funciones se suman al conjunto principal de funciones de salud disponibles en el Apple Watch SE 3, incluidas las notificaciones de salud cardíaca, el seguimiento del ciclo y el ejercicio cardiovascular, además de funciones de seguridad como detección de caídas, detección de choques, SOS de emergencia y registro.4

Seguimiento y motivación de la forma física

El Apple Watch ofrece motivación diaria para hacer ejercicio, junto con potentes conocimientos sobre los entrenamientos, el entrenamiento y más, en una variedad de actividades. La aplicación Actividad anima a los usuarios a cerrar sus tres anillos de Actividad: Moverse, Ejercitar y Ponerse de pie, alcanzando objetivos diarios personales y personalizables. Los usuarios también pueden realizar un seguimiento de una amplia gama de entrenamientos con algoritmos personalizados validados de frecuencia cardíaca y calorías utilizando la aplicación de entrenamiento; mantenerse motivado con los desafíos de actividad y compartir; vigilar su progreso con resúmenes y tendencias semanales; y monitorear métricas clave de fitness como la carga de entrenamiento, cardio fitness y recuperación cardiovascular.

Con watchOS 26, el Apple Watch SE 3 cuenta con Workout Buddy, una experiencia de fitness única en su tipo impulsada por Apple Intelligence que analiza los datos de entrenamiento y el historial de estado físico de un usuario para ofrecer una motivación personalizada y hablada a lo largo de su sesión, basada en datos como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia, los anillos de actividad, los hitos personales de la forma física y más.5 Workout Buddy estará disponible comenzando en inglés en algunos de los tipos de entrenamiento más populares, y está disponible en el Apple Watch con auriculares Bluetooth, con un iPhone compatible con Apple Intelligence cerca.

Además, el nuevo diseño de la aplicación Workout facilita la personalización de los entrenamientos con vistas de entrenamiento, entrenamientos personalizados, Pacer, Race Route y más. Los usuarios de Apple Watch ahora pueden ver y crear entrenamientos cómodamente en la aplicación Fitness en el iPhone, incluidos los entrenamientos personalizados, y luego acceder fácilmente a ellos en la app Entrenamiento en el Apple Watch.

Para añadir inspiración, los usuarios pueden configurar música y podcasts directamente en la aplicación de entrenamiento para que se reproduzcan automáticamente cuando comiencen un entrenamiento. Para mayor comodidad, Apple Music ahora puede seleccionar la mejor música para el entrenamiento de un usuario en función del tipo de entrenamiento y sus gustos personales, o los usuarios pueden ver sugerencias de música o podcasts basadas en lo que han escuchado recientemente durante ese tipo de entrenamiento en particular.6

El chip S10 trae Siri en el dispositivo, gestos con una sola mano, aislamiento de voz y reproducción de medios

Además de una pantalla siempre encendida, la potencia del chip S10 permite un Siri más rápido en el dispositivo, ahora con la capacidad de acceder y registrar datos de salud. Para las solicitudes que no requieren información de Internet, como iniciar un entrenamiento o configurar un temporizador, los resultados se entregan más rápidamente y con respuestas más confiables. El procesamiento en el dispositivo es privado y seguro, y ahora Siri se puede usar para acceder a los datos de la aplicación Salud para consultas relacionadas con la salud y el estado físico.7

El chip S10 también trae el doble toque y los gestos de movimiento de muñeca al Apple Watch SE 3, lo que permite a los usuarios hacer aún más en el Apple Watch con una mano. Con el gesto de doble toque, los usuarios pueden simplemente tocar el pulgar y el dedo índice juntos dos veces para seleccionar la acción principal en una amplia variedad de aplicaciones y notificaciones, incluida la apertura de la pila inteligente, responder y finalizar llamadas, ver y enviar un mensaje, pausar o finalizar un temporizador, posponer una alarma y más. Cuando un usuario levanta la muñeca para comprobar una notificación o llamada, pero no está listo para responder, el nuevo gesto de movimiento de la muñeca le permite girar rápidamente la muñeca y volver a la muñeca para descartar la notificación.

El Apple Watch SE 3 permite a los usuarios reproducir medios, como música o podcasts, directamente a través de su altavoz. Para las llamadas de audio de teléfono o FaceTime, el chip S10 también alimenta el aislamiento de voz para suprimir el ruido de fondo, de modo que la voz de un usuario suene nítida y clara en el otro extremo de la línea, incluso en entornos ruidosos.

Apple Watch para tus hijos

El Apple Watch para tus hijos ofrece las funciones de conectividad, fitness, salud y seguridad del Apple Watch a los niños que no tienen su propio iPhone, para que los padres puedan estar tranquilos mientras sus hijos ganan más independencia.8

El Apple Watch para tus hijos permite a los padres comunicarse con sus hijos e identificar su ubicación a través de Find My, mientras que los niños también tienen acceso a potentes herramientas de seguridad como Emergencias SOS.9 Los niños también pueden conectarse con familiares y amigos a través de llamadas telefónicas y mensajes, mantenerse motivados para alcanzar objetivos de actividad personalizados, expresarse a través de Memoji, descargar apps del App Store y disfrutar de funciones que les dan más independencia como Mapas, Siri y Alarmas.

Con una cubierta de vidrio hecha del vidrio más resistente de la industria, la capacidad de reproducir medios directamente a través de los altavoces, celular 5G y carga rápida, Apple Watch SE 3 es una excelente opción para el Apple Watch para tus hijos. El Apple Watch SE 3 se puede configurar con el Apple Watch For Your Kids a través del iPhone de un padre, y los niños que usan Apple Watch For Your Kids tendrán su propia cuenta de Apple y número de teléfono.

Con watchOS 26

Con watchOS 26, el Apple Watch SE 3 ofrece un aspecto fresco, inteligencia adicional y formas más personalizadas de mantenerse activo, saludable y conectado, que incluye:

Un nuevo y magnífico diseño de software con Liquid Glass , que permite una experiencia vibrante y expresiva en la esfera del reloj Photos, los widgets de Smart Stack, los consejos de Smart Stack, las notificaciones, el Centro de Control y los controles y la navegación en la aplicación.

, que permite una experiencia vibrante y expresiva en la esfera del reloj Photos, los widgets de Smart Stack, los consejos de Smart Stack, las notificaciones, el Centro de Control y los controles y la navegación en la aplicación. Una galería de esferas de reloj rediseñada con dos nuevas esferas de reloj: Flow , que utiliza números de Liquid Glass que refractan maravillosamente los remolinos de color que también responden al movimiento de la muñeca de un usuario, y Exactograph , una reinterpretación moderna de un reloj regulador tradicional que separa las horas, minutos y segundos para un cronometraje preciso. Además, más de 20 esferas de reloj se actualizan para que los usuarios puedan ver una manecilla de segundos sin levantar la muñeca.

, que utiliza números de Liquid Glass que refractan maravillosamente los remolinos de color que también responden al movimiento de la muñeca de un usuario, y , una reinterpretación moderna de un reloj regulador tradicional que separa las horas, minutos y segundos para un cronometraje preciso. Además, más de 20 esferas de reloj se actualizan para que los usuarios puedan ver una manecilla de segundos sin levantar la muñeca. Consejos de Smart Stack , indicaciones proactivas que proporcionan sugerencias procesables e inmediatamente útiles basadas en datos contextuales, datos de sensores y datos de la rutina de un usuario.

, indicaciones proactivas que proporcionan sugerencias procesables e inmediatamente útiles basadas en datos contextuales, datos de sensores y datos de la rutina de un usuario. Traducción en vivo en Mensajes con Apple Intelligence, lo que permite que los textos entrantes se traduzcan automáticamente al idioma preferido de un usuario, directamente en su muñeca, cuando el Apple Watch está emparejado con un iPhone compatible con Apple Intelligence. 10 Además, para los usuarios cuyo idioma del dispositivo está configurado en inglés, el Apple Watch sugerirá de forma inteligentemente acciones relevantes utilizando el contexto de una conversación en la aplicación Mensajes, como iniciar un registro cuando un amigo le pide a un usuario que comparta cuando llegue a casa, o usar Apple Cash11cuando se le pide a un usuario que contribuya a un regalo grupal. 12

en en Mensajes con Apple Intelligence, lo que permite que los textos entrantes se traduzcan automáticamente al idioma preferido de un usuario, directamente en su muñeca, cuando el Apple Watch está emparejado con un iPhone compatible con Apple Intelligence. Además, para los usuarios cuyo idioma del dispositivo está configurado en inglés, el Apple Watch sugerirá de forma inteligentemente acciones relevantes utilizando el contexto de una conversación en la aplicación Mensajes, como iniciar un registro cuando un amigo le pide a un usuario que comparta cuando llegue a casa, o usar Apple Cash11cuando se le pide a un usuario que contribuya a un regalo grupal. Aplicación TheNotes, que permite a los usuarios crear o acceder a notas directamente en su muñeca.

TheNotes, que permite a los usuarios crear o acceder a notas directamente en su muñeca. Hold Assist y Call Screening, que vienen a la aplicación Teléfono cuando el iPhone está cerca.13 Cuando un usuario está esperando a un agente en vivo, Hold Assist reconoce una vez que un agente en vivo está disponible y notifica al usuario para que regrese a la llamada. Call Screening ayuda a los usuarios a gestionar las llamadas telefónicas entrantes de números desconocidos de manera más eficiente al recopilar un nombre y motivo de la llamada antes de que suene su teléfono, para que puedan tomar una decisión informada sobre si contestar, rechazar la llamada o solicitar más información.

Modelos disponibles

El Apple Watch SE 3 está disponible en los tamaños de 40 mm y 44 mm en cajas de aluminio Midnight y Starlight.

Apple Watch SE 3 y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutral en carbono en toda su huella para el final de esta década al reducir las emisiones de los productos de sus tres fuentes más grandes: materiales, electricidad y transporte. El Apple Watch SE 3 está fabricado con un 40 % de contenido reciclado, incluido un 100 % de cobalto reciclado en la batería y un 100 % de aluminio reciclado en la caja. Se fabrica con electricidad 100 por ciento renovable, como la eólica y la solar, a lo largo de la cadena de suministro. El Apple Watch SE 3 está diseñado para ser duradero y reparable, y también ofrece soporte de software líder en la industria, al tiempo que cumple con los altos estándares de eficiencia energética y química segura de Apple. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Apple 2030 va más allá de los productos: hoy en día, Apple es neutral en carbono para sus operaciones corporativas globales, y todas las instalaciones de Apple funcionan con electricidad 100 por ciento renovable, incluidos los centros de datos que impulsan Apple Intelligence. En conjunto, estos esfuerzos han reducido las emisiones globales de gases de efecto invernadero de Apple en más del 60 por ciento desde 2015.

Precios y disponibilidad

Los clientes de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, EE. UU. y más de otros 50 países y regiones pueden reservar el Apple Watch SE 3 hoy, con disponibilidad en las tiendas a partir del viernes 19 de septiembre.

El Apple Watch SE 3 comienza en 269€

watchOS 26 estará disponible para el Apple Watch Series 6 o posterior, el Apple Watch SE (2da generación) o posterior, y todos los modelos del Apple Watch Ultra el lunes 15 de septiembre, y requiere el iPhone 11 o posterior con iOS 26. No todas las funciones están disponibles en todos los dispositivos o en todas las regiones. Para obtener más información sobre la disponibilidad, visiteapple.com.

Apple Intelligence está disponible en versión beta. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para la disponibilidad de funciones y lenguaje y los requisitos del sistema, consultesupport.apple.com/es-es/121115.

Los nuevos suscriptores pueden obtener tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music con la compra del Apple Watch Series 11, el Apple Watch SE 3 o el Apple Watch Ultra 3. La disponibilidad de ofertas y servicios varía según la región. Verapple.com/promopara más detalles.

AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcional, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir su nuevo Apple Watch o, en los Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos en un plan simple. Ambos planes incluyen cobertura por accidentes como caídas y derrames, protección contra robo y pérdida en productos elegibles, servicio de reemplazo de batería y soporte 24/7 de expertos de Apple. Para más información, visiteapple.com/applecare.

Para obtener más información sobre Apple 2030, visiteApple.com/2030.

