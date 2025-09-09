Apple presenta los AirPods Pro 3

Apple ha anunciado hoy los AirPods Pro 3, que llevan los auriculares más populares del mundo al siguiente nivel. Los AirPods Pro 3 ofrecen una calidad de sonido increíble y la mejor cancelación activa de ruido en unos auriculares in-ear del mundo, que elimina hasta el doble de ruido con respecto a los AirPods Pro de la generación anterior y hasta cuatro veces más con respecto a los AirPods Pro originales.

El diseño renovado de los AirPods Pro 3 se ajusta aún mejor y ofrece una mayor estabilidad al practicar actividades como correr, HIIT, yoga y más. Por primera vez, los usuarios pueden utilizar los AirPods Pro 3 para medir su frecuencia cardiaca y registrar más de 50 tipos de entreno con la nueva experiencia de la app Fitness en el iPhone.

Los AirPods Pro 3 se pueden reservar a partir de hoy, con disponibilidad el viernes, 19 de septiembre.

La mejor cancelación activa de ruido del mundo

Los AirPods Pro 3 incorporan una nueva arquitectura acústica multipuerto que controla con precisión el flujo de aire que lleva el sonido hasta el oído, lo que permite ofrecer una experiencia de audio espacial excepcional a los usuarios.

Esta nueva arquitectura emplea una ecualización adaptativa de última generación para transformar la respuesta de los graves, amplificar la escena sonora para que los usuarios capten cada instrumento, y aportar una gran claridad vocal en las frecuencias agudas de la música, el contenido multimedia y las llamadas.

Gracias a un modo de sonido ambiente más personalizado, tanto la voz del usuario como la de sus interlocutores suenan más naturales que nunca, lo que les ayuda a permanecer conectados con su entorno sin perderse ningún detalle.

Además, los AirPods Pro 3 son los auriculares in-ear inalámbricos con la mejor cancelación activa de ruido del mundo.1 Esto es posible gracias a unos micrófonos de ruido ultrabajo, el audio computacional avanzado y unas nuevas almohadillas con infusión de espuma que mejoran el aislamiento pasivo.

Los AirPods Pro 3 ofrecen una experiencia de audio inmersiva espectacularmente mejorada en el transporte público, en la oficina o en casa, con una cancelación activa de ruido hasta el doble de efectiva que en los AirPods Pro 2 y hasta cuatro veces superior con respecto a los AirPods Pro originales.

Además, al utilizar la cancelación activa de ruido, ahora los AirPods Pro 3 proporcionan hasta ocho horas de reproducción de música, un 33 % más que la generación anterior.

Un nuevo diseño que se ajusta mejor a más personas

Gracias a más de 10.000 escáneres de orejas y más de 100.000 horas de investigación con usuarios, los AirPods Pro 3 ofrecen el mejor ajuste de los AirPods hasta la fecha.

Para ofrecer una ergonomía superior a aún más personas, la arquitectura interna se ha rediseñado por completo para reducir el tamaño de cada AirPod, y la geometría externa de las almohadillas se ha alineado con el centro de los auriculares para reforzar la estabilidad.

Este diseño se ha basado en un enorme conjunto de datos formado por más de 300 millones de puntos. Y con las nuevas almohadillas con infusión de espuma disponibles en cinco tamaños, ahora también en XXS, los AirPods Pro 3 ofrecen un ajuste excepcional. Con un diseño más robusto y calificación IP57 de resistencia al sudor y el agua, los AirPods Pro 3 están pensados para resistir los entrenamientos más intensos y las inclemencias del tiempo.

Listos para entrenar

Más personas entrenan con los AirPods Pro que con cualquier otro modelo de auriculares en el mundo, y los AirPods Pro 3 llevan el ejercicio al siguiente nivel con el sensor de frecuencia cardiaca a medida más pequeño que ha diseñado Apple y una experiencia de entreno integrada.

Los AirPods Pro 3 incorporan un sensor de fotopletismografía (PPG) a medida que emite 256 pulsos de luz infrarroja invisible por segundo para medir la absorción de la luz en el flujo sanguíneo.

Esta innovación, combinada con la fusión de sensores de los acelerómetros de los AirPods Pro, el giroscopio, el GPS y el nuevo modelo de IA en el dispositivo del iPhone, permite a los usuarios empezar hasta 50 tipos de entreno diferentes, registrar su frecuencia cardiaca y las calorías quemadas, cerrar el anillo Movimiento y ganar recompensas en la app Fitness.

Con solo unos AirPods Pro 3 y un iPhone los usuarios podrán acceder también a Workout Buddy, una experiencia de fitness pionera en su categoría potenciada por Apple Intelligence que analiza los datos de entrenamiento y el historial de fitness del usuario para ofrecer mensajes de audio de motivación personalizados a lo largo de la sesión.2

Y para aún más motivación, los usuarios de Apple Fitness+ que tengan unos AirPods Pro 3 ahora pueden ver las métricas de rendimiento en tiempo real,3 como la frecuencia cardiaca, las calorías quemadas, el progreso en el anillo Movimiento y la barra de calorías.4

Los AirPods Pro 3 y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para alcanzar la neutralidad en la totalidad de su huella de carbono a finales de esta década mediante la reducción de las emisiones en los tres ámbitos de mayor impacto: materiales, electricidad y transporte. Los AirPods Pro 3 están fabricados con un 40 % de materiales reciclados, incluyendo cobalto 100 % reciclado en la batería y un 65 % de plástico reciclado en el estuche. El 40 % de la electricidad utilizada en el proceso de fabricación en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica. Los AirPods Pro 3 están diseñados para ser resistentes y cumplen los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. El embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

Los AirPods Pro 3 se pueden reservar a partir de hoy en España, en Estados Unidos y más de 50 países y regiones, y llegarán a las tiendas a partir del viernes, 19 de septiembre.

Los AirPods Pro 3 están disponibles desde 249 € .

. El acceso a todas las prestaciones requiere enlazar los AirPods Pro 3 a un dispositivo Apple con la última versión del sistema operativo.

La compra de unos AirPods Pro incluye tres meses gratis de Apple Music y Apple Fitness+. Más información en apple.com/es/promo.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos auriculares y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.