Adobe Premiere para iPhone

Editar el vídeo perfecto debería estar al alcance de todos y debería ser tan fácil y rápido como tú.

Por eso llevamos Adobe Premiere a los dispositivos móviles: el editor de confianza de tus creadores favoritos, YouTubers, productores de vídeo, editores de vídeos musicales y muchos más; ahora rediseñado como una aplicación rápida, gratuita e intuitiva que pone en tus manos un control creativo de nivel profesional, sin su complejidad.

Tanto si creas contenido para tus redes sociales, como si produces contenido para clientes o capturas momentos de tu día a día, las mismas herramientas en las que confían millones de creadores llegan a una nueva aplicación móvil diseñada para ser creativos desde cualquier lugar.

Premiere llegará al iPhone a finales de este mes y ya está disponible para reservar a través de la App Store de Apple.

Edición sencilla. Control total. Premiere para iPhone es rápido, gratis y ordenado, sin anuncios ni marcas de agua: un editor de video sin interrupciones. Pague por los créditos de lA generativa solo cuando los necesite. No siga tendencias, créelas, con Premiere.

Cuente su historia con videos llamativos. Grabe voces en off con una calidad de sonido de estudio gracias a la depuración de diálogo. Aplique la magia de la lA a su voz para crear efectos de sonido únicos. Inspirese y ponga en marcha sus proyectos con una biblioteca de recursos creativos gratis de Adobe. Agilice la edición con videos generados por lA, imágenes y stickers de Adobe Firefly. Cuando termine, publique sus videos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y más.

CARACTERISTICAS:

Edición integral

Subtítulos animados atractivos: cree subtítulos automáticos y agregue animaciones llamativas.

Ajustes preestablecidos de color exclusivos: aplique ajustes preestablecidos de Adobe Lightroom para personalizar aún más su estilo único.

Efectos de velocidad y movimiento fluidos: reduzca o aumente la velocidad, comience con ajustes preestablecidos o personalice los videos como quiera.

Eliminación de fondo instantánea: recorte elementos con un toque, para superposiciones, efectos de títulos y más.

Precisión y control

Ediciones precisas a nivel de fotograma: realice cortes exactamente donde los necesita con el editor para móviles más preciso de la industria.

Pistas ilimitadas: superponga clips y organice su línea de tiempo sin límites que restrinjan su creatividad.

Adapte el tamaño para publicar en cualquier plataforma: seleccione la relación de aspecto que desee y comparta sus videos donde quiera.

Controles de clip avanzados: voltee, congele, ajuste, rellene, invierta y separe el audio para personalizar cada corte.

Sonido con calidad de estudio

Voces en off con calidad de estudio: grabe su voz y, luego, use la Mejora de voz con IA para obtener un sonido más profesional.

Convierta su voz en efectos de sonido: use el micrófono para marcar el tiempo y la inflexión, y deje que la lA se encargue del resto.

Recursos de lA generativa

Imagine, describa y genere: genere contenidos únicos y comercialmente seguros con Adobe Firefly.

Stickers llamativos: genere sus propios stickers con lA o busque y seleccione stickers de la biblioteca gratuita en la aplicación.

Expansión de fondo perfecta: expanda, mejore o reemplace fondos con lA generativa.

Bibliotecas de recursos creativos gratis

Recursos creativos gratis de Adobe: comience con imágenes, sonidos, música y videos de calidad.

Música libre de regalías: busque, filtre y seleccione de entre más de 2000 pistas gratuitas y sin regalías.

Fuentes para todos los estilos: acceda a más de 100 fuentes de Adobe Fonts que se adaptan a su visión creativa.

Respeto a la propiedad del contenido de los creadores. Adobe nunca se entrena con contenidos de los usuarios sin que los compartan de manera explícita.

Velocidad y desempeño

Creado de forma nativa en iOS para ofrecer una experiencia rápida y fluida.

Gestión de medios sencilla: importe sus recursos de su proveedor de almacenamiento en la nube preferido.

Sin distracciones ni marcas de agua: no hay anuncios emergentes, desorden ni marcas de agua.

Descarga y uso gratuitos

Todo lo que necesita para crear videos increibles está disponible de forma gratuita.

Precios claros: solo paga cuando necesita más almacenamiento o créditos de lA generativa.

Pago por capacidad: para utilizar las funciones de lA generativa, se deben comprar y usar créditos generativos de Firefly.

Términos y condiciones:

El uso de esta aplicación se rige por las Condiciones generales de uso de Adobe http://www.adobe.com/go/terms_linkfree_mx y la Política de privacidad de Adobe http://www.adobe.com/go/privacy_policy_linkfree_mx y por cualquier versión posterior a esta.