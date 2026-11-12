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Apple actualiza la app Invitaciones con dos nuevas funciones

12 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Que sería de nosotros si hubiera un mes en el que la piedra angular del software de Apple no se actualizara con nuevas capacidades. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la app Invitaciones (ironía en modo superior, por supuesto).

Los dos nuevas funciones son que ahora los anfitriones pueden agregar encuestas a las invitaciones para que los invitados puedan votar sobre detalles como el tema de una fiesta y la comida, y los anfitriones ahora pueden agregar un «efecto emoji» que flota a través de las invitaciones.

¿A que es justo lo que estabas esperando? lo sabía. De nada.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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