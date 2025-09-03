Cómo eliminar mensajes de iCloud en Mac y iPhone

Puedes recuperar y administrar fácilmente tus mensajes (iMessage de Apple) usando un iPhone, iPad o Mac. Eliminar mensajes de iCloud garantiza la seguridad de sus datos.

Eliminar un mensaje de iCloud elimina permanentemente el mensaje del almacenamiento en la nube (y consecuentemente de todos los dispositivos), proporcionando una capa adicional de protección para tu información personal y confidencial. Eliminar mensajes de iCloud regularmente puede proteger tu privacidad y evitar el acceso no autorizado a tus conversaciones.

Eliminar mensajes de iCloud en tu iPhone

Puede que te sorprenda saber cuánto almacenamiento pueden consumir los mensajes. Por ejemplo, si intercambias con frecuencia imágenes o vídeos de alta resolución, un solo hilo de conversación puede ocupar varios gigabytes de espacio.

Si bien el texto no ocupa mucho espacio, imagina un año de archivos multimedia (vídeos de vacaciones, mensajes de audio, etc.) intercambiados entre amigos y familiares. La situación podría escalar hasta más de 5 GB de almacenamiento utilizado, solo en la app Mensajes.

Abre la aplicación Mensajes. Desliza el dedo hacia la izquierda en una conversación y pulsa Eliminar para eliminarla. Para la eliminación automática, ve a Ajustes > Apps > Mensajes. Selecciona Conservar mensajes bajo el encabezado Historial de mensajes y elige una duración.

Después de esos pasos, puede ir a Configuración, General, Almacenamiento del iPhone, Mensajes, tocar una categoría y deslizar el dedo hacia la izquierda en un elemento para eliminar archivos adjuntos específicos.

Eliminar mensajes de iCloud en tu Mac

Eliminar mensajes de iCloud en Mac es un proceso sencillo. Al igual que en el iPhone, eliminar mensajes de iCloud en tu Mac puede liberar espacio de almacenamiento y garantizar una experiencia de mensajería sin desorden.

Abre Mensajes. Haz clic con el botón derecho en una conversación y selecciona Eliminar.

Para configurar la eliminación automática de mensajes, ve a Mensajes, Ajustes, haz clic en General y, en Mantener mensajes, seleccione la duración deseada (30 días, un año o para siempre).

Haz clic en Detalles en una conversación para ver y eliminar archivos adjuntos.

Screenshot

Y para una mayor limpieza (a ciegas), ve a ~/Biblioteca/Messages/Attachments en el Finder para eliminar archivos grandes o innecesarios.