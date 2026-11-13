Opera One para iOS incorpora una función de ahorro de datos

Opera (NASDAQ: OPRA) incorpora a su navegador para iPhone Data Saver, una herramienta para reducir hasta un 80% el consumo de datos durante la navegación y ayudar a aprovechar mejor la tarifa móvil. La compañía también ha anunciado que el número de usuarios activos mensuales de su navegador para iOS creció un 20% interanual en octubre de 2026. En Europa, Opera One para iOS consiguió un 16%, con aumentos del 32% en el Reino Unido y del 19% en Francia. Opera refuerza así su presencia en Asia y África y continúa su expansión en Europa y Estados Unidos.

En octubre, la compañía también alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en PC, un 16% más que el año anterior. El aumento tanto en ordenadores como en dispositivos móviles responde a un cambio en las expectativas de los consumidores, que cada vez se plantean más alternativas al navegador predeterminado a medida que descubren nuevas formas de utilizar la web.

Opera lleva al iPhone su tecnología de ahorro de datos

El ahorro de datos forma parte de la trayectoria de Opera desde hace casi dos décadas. Con Opera Mini, la compañía fue pionera en la navegación móvil asistida por servidores, una tecnología que ayudó a millones de personas a conectarse a internet de forma más eficiente en mercados donde cada megabyte cuenta.

Ahora, esta tecnología llega a Opera One, su navegador principal para iOS. Al activar Data Saver, las imágenes y los textos se comprimen en los servidores de Opera antes de llegar al dispositivo del usuario, lo que reduce la cantidad de datos necesarios para cargar una página web. Esta función resulta muy útil al viajar al extranjero y utilizar tarifas de roaming elevadas, cuando se dispone de una tarifa de prepago o cuando quedan pocos datos para terminar el mes. Data Saver también puede mejorar la experiencia de navegación en conexiones débiles. Su uso es opcional y los usuarios pueden activarla o desactivarla en cualquier momento, además de consultar cuántos datos han ahorrado.

Las páginas web son cada vez más pesadas y consumen más datos

Aunque las redes móviles son más rápidas y las tarifas ofrecen cada vez más gigabytes, el tamaño de las páginas web no ha dejado de crecer. Según el informe Web Almanac 2025 de HTTP Archive, la mediana del tamaño de las páginas de inicio móviles pasó de 845 KB en 2015 a aproximadamente 2,6 MB en 2025, lo que supone un incremento superior al 200% en una década. El mayor uso de JavaScript, junto a imágenes más grandes y contenidos más complejos hacen que cada carga de página necesite transferir más datos.

El ahorro de datos es una ventaja en los mercados donde aumenta el uso del iPhone y las tarifas móviles siguen siendo caras en relación con los ingresos de la población. En África, donde Opera One para iOS registró un crecimiento interanual del 14 %, las ventas de iPhone también aumentaron a doble dígito durante el primer trimestre de 2026, según Counterpoint Research. Gracias a Opera Mini, Opera es una marca muy reconocida en el continente, donde la compañía ve una oportunidad importante para crecer en iOS. Opera One para iOS también creció un 17% interanual en Asia, donde el elevado consumo de datos móviles hace necesario un uso más eficiente de la conexión.

Más razones para elegir Opera en el iPhone

Además de Data Saver, Opera One para iOS incluye una VPN gratuita para el navegador, un bloqueador de anuncios nativo, IA integrada y herramientas avanzadas para gestionar las pestañas.

La nueva función está disponible en la última versión de Opera One para iOS, que se puede descargar gratis en la App Store. La función de Data Saver está desactivada por defecto y se puede activar desde el menú principal del navegador o en Ajustes.

Crecimiento en cuatro continentes

Opera One para iOS ha registrado su mayor crecimiento en Estados Unidos, con un aumento interanual del 46%. En este mercado, los consumidores buscan alternativas que ofrezcan más personalización y control que el navegador predeterminado. Según el informe State of Browsing 2026 de Shift, el 92% de los adultos estadounidenses encuestados valora la personalización del navegador. Por su parte, Gartner señaló en abril de 2026 que el 52% de los usuarios había tomado medidas para bloquear la publicidad.

“El ahorro de datos es una de las funciones más características de Opera y nos enorgullece incorporarla al iPhone”, afirma Jørgen Arnesen, vicepresidente ejecutivo de Mobile de Opera. “A medida que las páginas web requieren más datos, los usuarios quieren controlar mejor su consumo. Estamos creciendo en distintos mercados, desde Estados Unidos y Europa hasta Asia y África. En todos ellos los usuarios buscan opciones más allá del navegador predeterminado cuando una alternativa aporta un valor real. Con funciones como Data Saver, queremos ser esa alternativa en el iPhone”.

Sobre Opera

Opera es una empresa independiente de navegadores fundada en Noruega en 1995. Sus navegadores están diseñados para ofrecer experiencias innovadoras y repletas de funciones en todos los dispositivos. Su cartera incluye Opera One, Opera GX, Opera Air y Opera Neon para ordenador, además de sus navegadores para móviles. Opera cotiza en el Nasdaq con el símbolo OPRA.