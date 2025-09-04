Instagram para iPad aprovecha la pantalla más amplia para que los usuarios puedan acceder a más funciones con menos toques. Ahora es aún más fácil realizar un seguimiento de los mensajes y notificaciones con diseños que muestran ambas pestañas. Y al visualizar los reels, se pueden ampliar los comentarios manteniendo los reels a vista completa, para poder ver las mejores reacciones sin perder un segundo del reel.

Algunos funciones clave son:

Ahora los usuarios podrán disfrutar de los reels en la pantalla más amplia del iPad y podrán ver las Stories en la parte superior, haciendo que sea aún más fácil estar en contacto con las personas que más les interesan.

La nueva pestaña de Siguiendo ofrece múltiples formas de ver lo último y lo más destacado de las cuentas que sigue el usuario. Todo : con posts y reels recomendados de las cuentas que sigue un usuario. Amigos : con posts y reels recomendados de las cuentas que sigue un usuario y que le siguen a su vez. Lo último : los posts y reels se organizan cronológicamente mostrando primero el contenido más reciente.

ofrece múltiples formas de ver lo último y lo más destacado de las cuentas que sigue el usuario. Los mensajes están a un solo toque, y ahora se puede ver la bandeja de entrada mientas un usuario se pone al día en un hilo de mensajes o DM al mismo tiempo. También es posible ampliar los comentarios al ver un reel, para disfrutar de las mejores reacciones sin perder un segundo del video.

La app se ha diseñado específicamente para iPad con capacidades únicas como:

Compatibilidad para la multitarea/ sistema de ventanas de iPadOS 26.

Modo pantalla completa, orientación vertical y horizontal.

Compatibilidad con los teclados, trackpad y Apple Pencil.

Instagram para iPad está ya disponible para descarga gratuita