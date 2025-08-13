iPhone 16: Edita el audio espacial en tus vídeos

Cuando grabas vídeo en los modelos de iPhone 16, se graban varios formatos como Audio espacial y Estéreo para permitir una mayor personalización de audio. Si grabas vídeo con el audio espacial activado, puedes editar el sonido del vídeo más tarde, para reducir el ruido de fondo y centrarte en la persona que habla en la cámara, por ejemplo.

El audio espacial se activa automáticamente en todos los modelos de iPhone 16 cuando grabas vídeo. Audio espacial produce una grabación de audio más realista e inmersiva, pero también permite editar el sonido de tu vídeo más adelante en la aplicación Fotos usando la nueva función Mezcla de Audio.

Audiomix utiliza el aprendizaje automático para identificar y separar el audio y el habla de fondo, lo que le permite elegir una de las siguientes opciones para remezclar el sonido del vídeo:

Estándar : Reproduce el audio original que grabaste.

: Reproduce el audio original que grabaste. En pantalla : Reduce los sonidos y las voces de fuentes no visibles en el fotograma de vídeo.

: Reduce los sonidos y las voces de fuentes no visibles en el fotograma de vídeo. Estudio : reduce los sonidos de fondo y la reverberación, para que suene más como si estuvieras grabando en un estudio profesional.

: reduce los sonidos de fondo y la reverberación, para que suene más como si estuvieras grabando en un estudio profesional. Cine: Pon todas las voces en una pista frontal y deja los ruidos ambientales en el entorno, como el audio en las películas.

Edición con mezcla de audio

Los siguientes pasos te muestran cómo editar el audio de un vídeo capturado en el iPhone 16:

Abre la aplicación Fotos en tu iPhone. Abre un vídeo y, a continuación, pulsa el icono Editar Pulsa Audio y elige una de las siguientes opciones: Estándar, En pantalla, Estudio y Cine.

Arrastra el control deslizante debajo de las opciones de mezcla para aumentar o disminuir el efecto y los niveles de ruido de fondo. Toca Listo para finalizar.

Eso es todo. En los modelos de iPhone 16, cuando grabas vídeo con audio espacial o estéreo, el ruido del viento se reduce automáticamente durante la grabación.

Puedes desactivar esta configuración yendo a Ajustes ➝ Cámara ➝ Grabar sonido y desactivando la reducción de ruido del viento.







