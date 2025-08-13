iOS 26: Guarda los datos de la tarjeta física en la aplicación Cartera

La aplicación Cartera de Apple en iOS 26 incluye una nueva función que permite almacenar información física de la tarjeta junto con las tarjetas de pago digitales. Esto permite acceder rápidamente a los números de cuenta, las fechas de vencimiento y otros detalles sin llevar la tarjeta física.



Es una simple adición en iOS 26, pero acerca la aplicación Cartera a ser una herramienta integral de gestión de tarjetas, llenando el vacío que otras aplicaciones como 1Password suelen llenar.

Con la información completa de la tarjeta a mano, puedes verificar la fecha de vencimiento de su tarjeta para un servicio de suscripción o proporcionar los detalles de la cuenta por teléfono, sin necesidad de buscar la tarjeta física o memorizar los números de la tarjeta.

También se traduce en una mayor sencillez para rellenar los campos de Autocompletar de Safari.

Agregar información física de la tarjeta

Para almacenar los datos de la tarjeta física, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Cartera en tu iPhone y, a continuación, pulsa una de tus tarjetas almacenadas. Alternativamente, agrega una nueva tarjeta usando el botón + y luego selecciónala en Cartera. Toca el símbolo de la tarjeta «123» en la parte superior, luego autentica con Face ID o la contraseña. Selecciona Agregar (o Editar) información de la tarjeta física. Completa los detalles de la tarjeta, incluyendo nombre, número, fecha de vencimiento (opcional) y código de seguridad. Añade una descripción para ayudar a identificar la tarjeta. Toca OK para guardar.

Apple cifra y almacena esta información en tu llavero de iCloud, manteniéndola segura y accesible para ti. Los detalles no se utilizan para las transacciones de Apple Pay.

Visualización de información almacenada

Después de agregar los datos, para verlos toca la tarjeta en Cartera y toca el mismo botón «123» en la parte superior. Deberás autenticarte con Face ID o contraseña antes de que se muestre la información, añadiendo una capa adicional de seguridad a los datos de la tarjeta almacenada.