¿Problemas con tu Mac mini M2? a ver si va a ser…

Se me había pasado publicar esta noticia que puede interesar a todos aquellos que hayan comprado un Mac mini M2. Apple ha lanzado un programa de reparación para modelos Mac mini con el chip M2, después de determinar que un «porcentaje muy pequeño» de estos ordenadores ya no puede encenderse. Ningún otro modelo de Mac mini forma parte de este programa.

Si tu Mac mini tiene este problema, puedes introducir su número de serie en el sitio web de Apple para ver si está entre los modelos aceptados para este programa. Si es así, Apple o un proveedor de servicios autorizado de Apple te proporcionará servicio de forma gratuita.

Los modelos Mac mini con el chip M2 se lanzaron por primera vez en 2023, pero Apple dice que las unidades afectadas se fabricaron entre el 16 de junio y el 23 de noviembre de 2024.

El programa mundial cubre un Mac mini elegible hasta tres años después de su compra.