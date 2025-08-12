iOS 26 trae nuevos tonos de llamada

Apple ha añadido varios tonos de llamada nuevos a iOS 26 que son alternativas al clásico tono de llamada «Reflejo». Reflejo es el tono de llamada que Apple ha utilizado durante mucho tiempo como predeterminado en el iPhone.

Además del tono de llamada estándar Reflejo, ahora hay seis variantes: Buoyant (Flotante), Dreamer (Soñador), Tech (Tecnológíco), Pop, Reflected (Reflejado) y Surge (Urgencia).

El tono de llamada Reflejo clásico sigue siendo el predeterminado, por lo que si prefieres uno de los nuevos sonidos, tendrás que configurarlo manualmente.

Apple también ha agregado otro tono de llamada llamado Little Bird (Pajarito). Puedes escuchar todos los nuevos tonos de llamada a continuación.