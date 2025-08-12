Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
iOS 26

iOS 26 trae nuevos tonos de llamada

12 agosto, 20251 Mins read

Apple ha añadido varios tonos de llamada nuevos a iOS 26 que son alternativas al clásico tono de llamada «Reflejo». Reflejo es el tono de llamada que Apple ha utilizado durante mucho tiempo como predeterminado en el iPhone.

Además del tono de llamada estándar Reflejo, ahora hay seis variantes: Buoyant (Flotante), Dreamer (Soñador), Tech (Tecnológíco), Pop, Reflected (Reflejado) y Surge (Urgencia).

El tono de llamada Reflejo clásico sigue siendo el predeterminado, por lo que si prefieres uno de los nuevos sonidos, tendrás que configurarlo manualmente.

Apple también ha agregado otro tono de llamada llamado Little Bird (Pajarito). Puedes escuchar todos los nuevos tonos de llamada a continuación.

Previous post iOS 26: entiende el nuevo interfaz unificado de Llamadas
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

iOS 26iPadmacOS

iOS 26: Guarda los datos de la tarjeta física en la aplicación Cartera

13 agosto, 2025
iOS 26

iOS 26: entiende el nuevo interfaz unificado de Llamadas

12 agosto, 2025
iOS 26iPad

iOS 26: añade nuevos recordatorios más rápido

11 agosto, 2025
iOS 26iPad

Cómo compartir un pase, billete o ticket en Cartera de Apple

8 agosto, 2025