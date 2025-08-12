iOS 26: entiende el nuevo interfaz unificado de Llamadas

Si has elegido el rediseño de la app Teléfono (que Apple llama Unificado) es posible que te quedes muy feliz con lo limpio que está la pantalla ahora… hasta que quieras saber qué llamadas has perdido o escuchar los mensajes del buzón de voz. Vamos a ver dónde están ahora las cosas.

Como puedes ver por la imagen superior, ahora el interfaz solo tiene tres botones: Llamadas, Contactos y Teclado.

En esas llamadas se reúnen las perdidas y las realizadas, contactos es el acceso a tus, ejem, contactos, y teclado es por si quieres marcar manualmente.

Debajo de tu nombre tienes lo que antes eran los Favoritos (dependiendo de si han configurado su imagen de contacto o no, verás su foto ocupando todo el botón o solo el círculo habitual del contacto).

A continuación tienes las llamadas recientes (aunque guarda un historial tan largo que no deja de ser un eufemismo).

¿Dónde está todo lo demás? Buzón de voz, llamadas perdidas, y -si has activado la opción- las llamadas desde números desconocidos?

El truco está en el icono en la esquina superior derecha. Ese que tiene un número de 146. Si tocas sobre él, se desplegará un menú donde podrás elegir entre volver al interfaz tradicional o seguir con el unificado, ver las llamadas perdidas, los mensajes de voz o las llamadas de números desconocidos (probablemente teletienda y operadores telefónicos y diversos intentos de estafa/phising).

Si tocas en el botón de llamadas desconocidas, verás el listado de las llamadas, desde qué provincia (teóricamente) se han hecho y las opciones para Eliminar o marcar como conocido.

Pista: si el mismo número te ha llamado desde diversas provincias, puedes dar por seguro que no es alguien conocido.