Cómo usar Siri para traducir lo que quieres decir

Siri es multilingüe desde iOS 14 (y posteriores), por lo que puede traducir frases o preguntar el significado de una palabra extranjera. Para traducir usando Siri sigue estos pasos:
- Activa Siri. Puedes activar Siri diciendo «Oye Siri» o manteniendo pulsado el botón lateral (o el botón de inicio en los iPhones más antiguos).
- Dile a Siri lo que quieres traducir. Por ejemplo: «¿Cómo digo ‘dónde está el baño’ en inglés?» «Traduce ‘gracias’ al francés» «¿Cómo se dice ‘buenos días’ en alemán?»
- Siri te ofrecerá la frase traducida tanto en texto como en voz alta.
Podrás reproducir la traducción de audio tocando el botón de reproducir, o copiar la traducción si es necesario.
La función de traducción de Siri en iOS 16 admite idiomas como inglés, francés, alemán, italiano y mandarín, traduciendo desde el español.
