Cómo usar Siri para traducir lo que quieres decir

Siri es multilingüe desde iOS 14 (y posteriores), por lo que puede traducir frases o preguntar el significado de una palabra extranjera. Para traducir usando Siri sigue estos pasos:

Activa Siri. Puedes activar Siri diciendo «Oye Siri» o manteniendo pulsado el botón lateral (o el botón de inicio en los iPhones más antiguos).

Dile a Siri lo que quieres traducir. Por ejemplo: «¿Cómo digo ‘dónde está el baño’ en inglés?» «Traduce ‘gracias’ al francés» «¿Cómo se dice ‘buenos días’ en alemán?»

Siri te ofrecerá la frase traducida tanto en texto como en voz alta.

Podrás reproducir la traducción de audio tocando el botón de reproducir, o copiar la traducción si es necesario.

La función de traducción de Siri en iOS 16 admite idiomas como inglés, francés, alemán, italiano y mandarín, traduciendo desde el español.