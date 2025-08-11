Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iOS 26iPad

iOS 26: añade nuevos recordatorios más rápido

11 agosto, 20252 Mins read

En iOS 26, crear una nueva tarea en la aplicación Recordatorios de Apple es ahora un proceso mucho más rápido, gracias a la introducción de un control «Nuevo recordatorio» que permite crear tareas sin abrir la aplicación.

Ya sea que lo asignes al Centro de Control, a la pantalla de bloqueo o al botón de acción (en los modelos de iPhone 15 Pro y más recientes), esta simple adición debería hacer mucho más fácil crear nuevos recordatorios.

Cómo funciona el nuevo control de recordatorio

Cuando activas el control Nuevo recordatorio, la aplicación Recordatorios no se abre realmente. En su lugar, iOS 26 muestra un panel emergente compacto que incluye todo lo que necesitas para crear una tarea: puedes seleccionar la lista de recordatorios, agregar una nota, la fecha, la ubicación y una bandera.

La interfaz también reconoce el lenguaje natural para agregar una fecha de vencimiento, por lo que puedes agregar el recordatorio con «mañana a las 3 de la tarde.», y iOS lo reconocerá y sugerirá la hora de recordatorio adecuada en la barra de sugerencias de Siri sobre el teclado.

Básicamente, puedes crear recordatorios detallados que contengan toda la información necesaria sin navegar a través de varias pantallas en la aplicación completa de Recordatorios.

Agregar el control al centro de control

Para añadir el control Nuevo recordatorio al Centro de Control, desliza hacia abajo desde la esquina de la pantalla, pulsa un espacio en blanco y, a continuación, pulsa Añadir control. Lo encontrarás en la sección Recordatorios (es el único control allí). Recuerda que los controles están ordenados alfabéticamente.

Configuración del acceso a pantalla de bloqueo

Para acceder a la pantalla de bloqueo, mantén pulsada la pantalla de bloqueo, pulsa Personalizar y, a continuación, elimina uno de los dos controles de la pantalla de bloqueo tocándolo. Toca el botón más a la izquierda y, a continuación, selecciona Nuevo recordatorio en los controles disponibles.

Asignación al botón de acción

Si tienes un iPhone 15 Pro o más reciente, el botón Acción proporciona el acceso más rápido a los nuevos recordatorios. Para configurarlo:

  1. Abre Ajustes.
  2. Pulsa el botón de acción.
  3. Desliza el dedo hasta Controles y selecciona Nuevo Recordatorio de la lista de acciones disponibles.
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

