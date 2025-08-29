El principio de incompetencia de Peter (en realidad el “Principio de Peter”) fue formulado por Laurence J. Peter en 1969 en su libro «El principio de Peter».
En él, Peter establece que un empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Es decir, una persona que realiza bien su trabajo es promovida a un puesto superior. Este proceso continúa hasta que la persona llega a un puesto que ya no puede desempeñar de manera efectiva y se queda estancada (y se convierte en un problema para la organización -habría que añadir).
El drama es que la incompetencia de Peter sucede también en la vida real. Alguien que era un tipo estupendo como amigo es penoso. Un “ligue” que nos tenía encantados en cuanto pasas al siguiente nivel su imagen se desmorona. Un novio o novia con el que llevas años es un pésimo compañero de vida.
Un compañero de trabajo que siempre era simpático en cuanto empiezas a quedar más a menudo es estomagante o cargante o solo habla de si mismo.
Y así sucesivamente. Todos tenemos cicatrices de haber sufrido a un “Peter” en nuestras vidas, y las cicatrices más profundas son de aquellos que no queríamos aceptar que habrían llegado al máximo de sus competencias.
Tal vez para otros sean magníficos amigos, compañeros, esposos, colaboradores, pero para nosotros no.
Una de las cosas que más me ha costado aceptar en mi vida es la “transaccionalidad” de las relaciones. Te diría que el 98% de las relaciones que he tenido en mi vida han sido motivadas por un tiempo y lugar concreto (colegio, parroquia, universidad, trabajo, …) en cuanto esas circunstancias cambiaban la gente (y me incluyo, por supuesto) nuestras afinidades desaparecían, como una bocanada de esos vaporizadores que la gente se empeña en decir “que no huelen”.
Todos somos Peter para alguien y nos han pedido cosas que no hemos querido (por la excusa pertinente) hacer porque, sencillamente la persona no nos compensaba.
No es ni bueno ni malo. Solo hay que saber que así son las cosas y que tienes que saber a quién le pides favores o esfuerzos porque puede que elijas a un “Peter” que te decepcione. Y lo sentirá pero no le impedirá sentir que le estás pidiendo más de lo que está dispuesto a dar.
Es difícil aprender a dejar a cada uno en su nivel de “competencia” y no ascenderles a un puesto que no van a saber desempeñar porque no conocen nuestras expectativas.
