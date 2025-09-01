Apple anuncia el evento en el que presentará nuevos iPhone y más

El evento anunciado, llamado en español Maravillas a la vista, podrá verse el 9 de Septiembre de 2025 a las 19:00 h (en España), bien a través de apple.com, en YouTube o en la app Apple TV.
Los anuncios esperados para esta presentación incluyen:
- iPhones 17 (normal, Pro, Air)
- Apple Watch Serie 11 y Ultra 3
- AirPods Pro 3
- Fecha de disponibilidad de los sistemas operativos 26
- Sorpresas varias (tal vez)
Como en ocasiones anteriores, es un evento «enlatado» (grabado con anterioridad).
Horario de emisión
El evento comienza a las 10:00 h. (hora del Pacífico). Su conversión horaria para los países de habla hispana es la siguiente:
- Argentina: 2:00 pm (14:00) ART
- Bolivia: 1:00 pm (13:00) BOT
- Chile:
- Santiago: 1:00 pm (13:00) CLT
- Isla de Pascua: 11:00 am (11:00) EASST
- Colombia: 12:00 pm (12:00) COT
- Costa Rica: 11:00 am (11:00) CST
- Cuba: 1:00 pm (13:00) CDT
- Ecuador: 12:00 pm (12:00) ECT
- El Salvador: 11:00 am (11:00) CST
- España: 7:00 pm (19:00) CEST
- Guatemala: 11:00 am (11:00) CST
- Honduras: 11:00 am (11:00) CST
- México:
- Ciudad de México: 12:00 pm (12:00) CDT
- Tijuana: 10:00 am (10:00) PDT
- Nicaragua: 11:00 am (11:00) CST
- Panamá: 12:00 pm (12:00) EST
- Paraguay: 1:00 pm (13:00) PYT
- Perú: 12:00 pm (12:00) PET
- Puerto Rico: 1:00 pm (13:00) AST
- República Dominicana: 1:00 pm (13:00) AST
- Uruguay: 2:00 pm (14:00) UYT
- Venezuela: 1:00 pm (13:00) VET
