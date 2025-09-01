Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
AirPodsAppleiPadiPhone 17

Apple anuncia el evento en el que presentará nuevos iPhone y más

1 septiembre, 20251 Mins read

El evento anunciado, llamado en español Maravillas a la vista, podrá verse el 9 de Septiembre de 2025 a las 19:00 h (en España), bien a través de apple.com, en YouTube o en la app Apple TV.

Screenshot

Los anuncios esperados para esta presentación incluyen:

  • iPhones 17 (normal, Pro, Air)
  • Apple Watch Serie 11 y Ultra 3
  • AirPods Pro 3
  • Fecha de disponibilidad de los sistemas operativos 26
  • Sorpresas varias (tal vez)

Como en ocasiones anteriores, es un evento «enlatado» (grabado con anterioridad).

Horario de emisión

El evento comienza a las 10:00 h. (hora del Pacífico). Su conversión horaria para los países de habla hispana es la siguiente:

  • Argentina: 2:00 pm (14:00) ART
  • Bolivia: 1:00 pm (13:00) BOT
  • Chile:
    • Santiago: 1:00 pm (13:00) CLT
    • Isla de Pascua: 11:00 am (11:00) EASST
  • Colombia: 12:00 pm (12:00) COT
  • Costa Rica: 11:00 am (11:00) CST
  • Cuba: 1:00 pm (13:00) CDT
  • Ecuador: 12:00 pm (12:00) ECT
  • El Salvador: 11:00 am (11:00) CST
  • España: 7:00 pm (19:00) CEST
  • Guatemala: 11:00 am (11:00) CST
  • Honduras: 11:00 am (11:00) CST
  • México:
    • Ciudad de México: 12:00 pm (12:00) CDT
    • Tijuana: 10:00 am (10:00) PDT
  • Nicaragua: 11:00 am (11:00) CST
  • Panamá: 12:00 pm (12:00) EST
  • Paraguay: 1:00 pm (13:00) PYT
  • Perú: 12:00 pm (12:00) PET
  • Puerto Rico: 1:00 pm (13:00) AST
  • República Dominicana: 1:00 pm (13:00) AST
  • Uruguay: 2:00 pm (14:00) UYT
  • Venezuela: 1:00 pm (13:00) VET
Previous post El principio de incompetencia de Peter
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Related Articles

App StoreiPadiPhone

‘Destiny: Rising’ ya en iPhone y iPad

2 septiembre, 2025
App StoreiPadiPhone

‘Hitman World of Assassination’ se infiltra en iPhone y iPad

2 septiembre, 2025
AppleiPhone 17

El iPhone 17 podría ser compatible solo con eSim en Europa

1 septiembre, 2025
iPadiPhoneMacPeriféricosreviewsSeguridad

Si viajas con trabajo, usa el pendrive cifrado IronKey de Kingston

14 agosto, 2025