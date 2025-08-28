Seguro que estás familiarizado con la expresión déjà vu , que describe una experiencia en la que sientes que ya has vivido ese momento, aunque sabes que es la primera vez que lo experimentas. Puede ser un lugar, una persona o una situación. Es altamente desconcertante.

Pero tal vez no conozcas la expresión Jamais vu, aunque es posible que también lo hayas experimentado. La frase describe el momento en que sientes que una experiencia familiar te es extraña o completamente nueva, a pesar de saber que ya la has vivido.

Es posible que no te haya pasado nunca pero estoy seguro de que en más de una vez desearías que fuera así. Que algo que ya has vivido pudieras rehacerlo desde cero. Que fuera nuevo. Que todos los “tierra trágame” de tu vida pudieras experimentarlos desde cero y reacciona o actuar de una manera diferente a como lo hiciste la primera vez.

Es como si tu nuevo yo llegara a una situación (por ponerlo fácil, vamos a pensar en la comida de Navidad) y aunque sabes que ya has ido otros años, no te sientes obligado por el pasado sino que vas a empezar de cero.

Antes de que los puristas se abalancen sobre los comentarios para señalar -acertadamente- que ese no es el sentido de la expresión, ya que se trata de un trampantojo sicológico que no tiene nada que ver con cambiar tu futuro o tus relaciones.

Pero aguántame el argumento un momentín. ¿Y si tuvieras un Jamais vu la próxima vez que vayas a una situación que sabes que te va a causar dolor, frustración, enojo… porque ya ha sucedido antes… y reaccionaras como nadie espera para alterar el resultado final?

Imagínate que en vez de voces dieras un abrazo. O en vez de hacer un mundo dijeras “no tiene importancia”, o que en vez de sulfurarte por la incompetencia o la incapacidad de alguien respondieras “todos nos podemos equivocar”.

Imagínate un Jamais vu donde tu provocas que todo el mundo tenga un Jamais vu, porque aunque todos han estado ahi y se sabe cómo acaba siempre las cosas, de repente alguien hace algo distinto y el ambiente se relaja y la positividad fluye. Todos lo experimentan como algo nuevo aunque saben que han estado antes y siempre ha sido un dolor.

¿No sería maravilloso ir provocando Jamais vu a diestro y siniestro, siendo nosotros los agentes positivos del cambio?

Y te digo más ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no lo pruebas la próxima vez que seas consciente de vas derecho a una situación desagradable?

Ahi te lo dejo, lo demás es cosa tuya.