Hoy es el día de Apple, no de John Ternus

Hoy es el día en que Apple va a anunciar sus nuevos modelos de iPhone, puede que incluso un iPhone plegable, los nuevos relojes, Apple Watch, puede que alguna nueva app, puede que algún altavoz, la fecha de disponibilidad de los nuevos sistemas operativos.. en resumen, muchos anuncios en aproximadamente hora y media.

Y la (nueva) cara visible será la de John Ternus, el recién ascendido a CEO de Apple. Pero conviene recordar que los productos no se comenzaron a fabricar hace dos semanas. Las características que iban a tener se decidieron, al detalle, hace dos años, luego se fabricaron los prototipos, se probaron las tecnologías, las temperaturas, las resistencias, los colores… se afinó todo y después de volvió a afinar.

Cuando tuvieron claro que ningún componente provocaba problemas, se cursaron las órdenes de compra, y de almacenaje, junto con una previsión de fabricación, para que los respectivos conglomerados chinos puedan contratar toda la fuerza laboral necesaria. Hace algunas semanas se acabó la fabricación y se envió a empaquetar, para que, cuando corresponda, salgan los paletes con destino al aeropuerto para cargarlos en aviones y que el día determinado (también lo sabremos hoy) a la hora acordada estén disponibles para su compra en todas las tiendas Apple, la tienda online y algunos distribuidores (que recibirán unas pocas unidades para poder empezar a vender).

Esa es la realidad, aunque hoy nos la vaya a contar John Ternus en su estreno como cara pública de Apple. Es cierto que como vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple (desde 2021) habrá tenido mucho que decir sobre su diseño, la tecnología que incorporen y puede que hasta en el precio. Pero la última palabra la habrá tenido Tim Cook, que hoy, oficialmente, comienza su «nueva vida».

Seguro que lo que presenten será un éxito, será carísimo y marcará la tendencia del mercado, todo a la vez, desde el momento en que lo enseñen por la pantalla. Pero será responsabilidad de Tim Cook, igual que nos pasamos años diciendo que los productos que presentaba Apple todavía eran de la época de Steve Jobs, aunque este no los viera terminados.

La responsabilidad de John Ternus comienza ahora, y será dentro de un año justo cuando podamos saber si su mano en el Tim-ón (jeje) ha influido notablemente en la dirección de Apple.

De momento, hoy es la fiesta de los Reyes Magos de los seguidores de Apple, así que, como os decimos en el podcast, coged una cerveza, una copa de vino, unas palomitas o unas aceitunas y prepárate para un nuevo medio metraje de Apple perfectamente orquestado para que veamos que todo ha cambiado para seguir igual.

¡Que nos guste a todos! Mañana comentamos.