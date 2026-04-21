Tim Cook se va. Bienvenidos a la quinta era de Apple

Tim Cook, dando validez a los rumores, ha anunciado que abandona el timón del barco Apple (a partir del 1 de Septiembre) después de haber hecho su última WWDC y con los nuevos sistemas operativos anunciados. Pasará a ser una especie de embajador de Apple, del tipo que se reúne con el presidente de EEUU y con el de China, el que viaja a discutir con los comisarios europeos y el que acude a las inauguraciones cuando el CEO esta sobrado de trabajo o falto de ganas.

Desde todas las cabeceras de Faq-mac (o sea, la web, y el podcast) hemos insistido numerosas veces que, a pesar de su comportamiento comercial estelar, el espíritu de Apple languidecía en manos de tecnócratas expertos en exprimir cada céntimo que pueden a ambos lados del mercado (es decir, desarrolladores, proveedores y clientes) más que en imaginar a dónde lleva la carretera en la que estamos y anticiparse.

Así ha pasado, por ejemplo, con Siri y la IA, con el Apple Car, y -aún por decidir- con Vision Pro.

Pero no cabe duda que, en sus quince años, si comparas la Apple que “heredó” de Steve Jobs y la que le deja a su sucesor, son Apple completamente distintas.

El abrumador éxito del iPhone, esa máquina de hacer dinero, permite que el nuevo líder de Apple pueda trabajar con tranquilidad, incluso equivocarse, sin que las finanzas se resientan.

De hecho, si recordáis, la razón que Tim Cook defendió ante Steve Jobs para empezar a pagar dividendos a los accionistas (antes ni eso) es que Apple ya tenía más dinero del que necesitaba para que la empresa funcionara, y por lo tanto no tenía sentido acumularlo en el banco.

Como la situación no ha hecho más que acelerarse y acentuarse, con Apple ganando cada vez más dinero, de ahí surgen las recompras de acciones, los planes ecologistas y las donaciones ante los desastres naturales, que implican e imbrican a Apple en la vida cotidiana de sus usuarios.

Con Jobs nunca sabías lo que iban a presentar. Con Cook sabes que cada año hay nuevos modelos de todo, normalmente en fechas similares. Ahora Apple es previsible, aunque sigue innovando (previsible no es rutinaria).

Aunque movimientos como Liquid Glass pueden dividir a los usuarios, no cabe duda de que siguen tomando riesgos y asumiendo las consecuencias.

Como también hemos comentado en el podcast en reiteradas ocasiones, la gran herencia de Tim Cook será la transición a su propio silicio. Los chips de las series A y M han revolucionado el mercado, la industria y la experiencia de los usuarios, al igual que hicieron el Mac, el iPod, el iPhone, el iPad y el Watch.

La revitalización que ha supuesto para la línea (y el futuro) de dispositivos de Apple disponer de su propio ritmo de actualización y de una arquitectura revolucionaria no para de agrandar la brecha que hay con los que siguen utilizando chips de Intel.

La historia de John Ternus comienza a escribirse ahora

Aunque lleva muchos años en Apple, es ahora cuando John Ternus va a comenzar a tener un perfil propio y a poder imprimir su sello en lo que haga Apple.

Como decíamos al principio, ya era hora de que el destino de Apple volviera a estar en manos de una persona de producto, no de un especialista en logística.

Con el ingeniero Ternus al mando, es el momento de volver a dar salida a proyectos y experimentos que puedan traer formas innovadoras a productos que aún no sabemos que queremos.

John Ternus podrá hacer las preguntas y empujar a los equipos a ir más allá, porque podrá concebir alternativas. No hace falta decir que tengo muchas esperanzas en esta nueva etapa, no solo en lo nuevo, sino en evoluciones en el iPad, en Vision Pro, en Watch… va a tener el poder y los recursos.

¿El gran miedo? Que empiece a faltar foco, que se empiecen muchos proyectos que no llegan a nada, o que son fracasos.

Porque Tim Cook es solo el primero. Hay varios miembros de la dirección de Apple que están llegando a su edad de retiro. Joswiak tiene 66 años. Eddie Cue tiene 61. Craigh Federighi, 56 años. Johny Srouji, tiene 62 años.

Así que, en esta quinta era de Apple (simplificando: Steve Jobs, sin Steve Jobs, Steve Jobs (Parte 2), Tim Cook y John Ternus), muchos relevos se avecinan en años subsiguientes. Si este año ya hemos tenido el CEO, el año que viene veremos nuevos escalafones renovarse.

Afortunadamente, seguiremos informando.