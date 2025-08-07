Así cambian los iconos en macOS 26 Tahoe

He visto este artículo en Macworld y he pensado que sería útil dejarlo aquí para referencia de todos aquellos que planean actualizar, para que sepan que no es solo Liquid Glass lo que cambia en macOS 26, sino que Apple le ha dado una actualización a la mayoría de los iconos de las aplicaciones.
Seguro que hay algunas que ni recordabas (o sabías) que estaban en tu disco duro.
En nuestra opinión algunos mejoran (Vista previa), otros empeoran (TextEdit), otros son superfluos (Terminal) y otros son planos, ni mejores ni peores que el anterior. ¿Qué opinas?
¿Nos hemos olvidado alguno? ¡Déjanos un comentario!
