Tahoe 26

Así cambian los iconos en macOS 26 Tahoe

7 agosto, 20251 Mins read

He visto este artículo en Macworld y he pensado que sería útil dejarlo aquí para referencia de todos aquellos que planean actualizar, para que sepan que no es solo Liquid Glass lo que cambia en macOS 26, sino que Apple le ha dado una actualización a la mayoría de los iconos de las aplicaciones.

Seguro que hay algunas que ni recordabas (o sabías) que estaban en tu disco duro.

En nuestra opinión algunos mejoran (Vista previa), otros empeoran (TextEdit), otros son superfluos (Terminal) y otros son planos, ni mejores ni peores que el anterior. ¿Qué opinas?

Finder
Time Machine
TextEdit
Contactos
Calendario
Reloj
Vista previa
Automator
Utilidad de discos
Catálogo tipografico
Photobooth
Ajedrez
Medidor de color digital
Notas adhesivas
Configuración de audio MIDI
Terminal
Captura de imagen
Compartir pantalla
Asistente de migración
Duplicación de iPhone
Disco duro

¿Nos hemos olvidado alguno? ¡Déjanos un comentario!

