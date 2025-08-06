Cómo desconectar Apple Intelligence en iOS y macOS

Desde iOS 18.3, Apple ha hecho que Apple Intelligence esté activada por defecto. Pero tal vez eso no coincida con tus deseos y quieras/prefieras apagarlo.

Las razones de esto varían: Apple Intelligence todavía tiene mucho camino por recorrer antes de ser realmente útil, y a la velocidad a la que se está moviendo Apple es posible que pase algún año que otro antes de que haya características «wow» que hagan que todo el mundo quiera tenerlo activado.

Su presencia también aumenta los requisitos de procesamiento y almacenamiento en los dispositivos Apple, lo que puede causarte problemas de rendimiento o falta de espacio en disco duro. Otros simplemente no lo necesitan.

Algunos usuarios, más conscientes de su privacidad, siguen teniendo reparos en que sus datos sean procesados y enviados a Apple, a pesar de que Apple asegura que los datos permanecen anónimos y seguros.

Para obtener una descripción general de cómo instalar y habilitar Apple Intelligence, consulta la nota técnica de Apple #121115 Cómo obtener Apple Intelligence.

Desactivar Apple Intelligence

La mayoría de los ajustes generales de Apple Intelligence se pueden encontrar en la aplicación Ajustes en iOS o en la aplicación Ajustes del sistema en macOS.

Para cualquiera de los dos sistemas operativos, ve a la aplicación de Ajustes en el dispositivo y selecciona Apple Intelligence y Siri a la izquierda. A partir de ahí, apaga el interruptor principal de Apple Intelligence.

También hay un interruptor separado llamado Siri que desconecta Apple Intelligence de la entrada de Siri.

Incluso si dejas el interruptor principal de Apple Intelligence encendido, todavía hay un interruptor separado para desconectarlo de Siri si no quieres que se use con esa función. Si has habilitado la extensión ChatGPT con Apple Intelligence, también hay un panel separado para eso.

También hay varios otros interruptores de Configuración ocultos que habilitan Apple Intelligence en las aplicaciones de Apple (en la configuración de Mensajes y Tiempo de uso, por ejemplo).

Desactivar los informes

Apple Intelligence mantiene registros e informes de lo que hace en el dispositivo Apple. Es posible que desees desactivar los informes incluso aunque dejes Apple Intelligence activado.

Esto es bastante fácil de hacer y solo requiere unos pocos pasos en dispositivos iOS y macOS. También puedes cambiar el intervalo del informe.

Para ver lo que Apple Intelligence ha estado haciendo en el Mac, o para cambiar el intervalo de informes, ve a Ajustes del sistema->Privacidad y seguridad->Informe de inteligencia de Apple.

Comprobar el almacenamiento usado

En iOS también puedes ver cuánto almacenamiento está (o estaba) usando Apple Intelligence yendo a Ajustes->General->Almacenamiento de iPhone->iOS.

Bajo el encabezado de iOS o iPadOS hay una fila de Apple Intelligence que enumera cuánto almacenamiento utiliza el dispositivo. El total puede funcionar entre 5 GB y 8 GB, y el total utilizado probablemente aumentará con el tiempo siempre y cuando Apple Intelligence esté activado.

Una vez que desactives Apple Intelligence, seguirá usando algo de almacenamiento en su dispositivo, pero la cantidad que utiliza probablemente se reducirá a la mitad.

¿Qué características perderás?

Una vez que hayas desactivado todo en la aplicación Ajustes, Apple Intelligence dejará de funcionar. Para reactivarlo, vuelve a activar el(los) interruptor(es) de Ajustes.

Después de desactivar Apple Intelligence, perderás estas funciones de Inteligencia en todo el sistema:

Resúmenes Herramientas de escritura Inteligencia visual Image Playground (si lo has instalado) Genmoji

A medida que Apple Intelligence evoluciona, será interesante ver qué impactos tiene en los sistemas y en el almacenamiento de Apple en el futuro.