Si has añadido tarjetas de embarque, billetes u otros pases a la aplicación Cartera de Apple, puedes usarlos con un Apple Watch. Así es como se hace:

Abre tu pase. Si recibes una notificación, tócala. De lo contrario, haz doble clic en el botón lateral, luego desplázate hacia abajo para encontrar la tarjeta de embarque, el billete u otro pase que desees usar y tócalo.

Escanea o toca la pantalla del Apple Watch cerca del lector sin contacto, o preséntalo al oficial. Es posible que debas desbloquear el dispositivo para mostrar el pase o boleto antes de escanearlo o tocarlo.

Normalmente, cuando se acerque la hora de embarque, etc. aparecerá automáticamente en tu Apple Watch para que la tengas a mano, pero si no lo hace, la tendrás en la app Cartera.

Nota: Binter es probablemente la mejor línea aérea con la que he tenido la suerte de trabajar. La atención al cliente es estelar. La recomiendo encarecidamente.