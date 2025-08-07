Cómo usar la tarjeta de embarque (u otras tarjetas) en el Apple Watch

Si has añadido tarjetas de embarque, billetes u otros pases a la aplicación Cartera de Apple, puedes usarlos con un Apple Watch. Así es como se hace:
- Abre tu pase. Si recibes una notificación, tócala. De lo contrario, haz doble clic en el botón lateral, luego desplázate hacia abajo para encontrar la tarjeta de embarque, el billete u otro pase que desees usar y tócalo.
- Escanea o toca la pantalla del Apple Watch cerca del lector sin contacto, o preséntalo al oficial. Es posible que debas desbloquear el dispositivo para mostrar el pase o boleto antes de escanearlo o tocarlo.
Normalmente, cuando se acerque la hora de embarque, etc. aparecerá automáticamente en tu Apple Watch para que la tengas a mano, pero si no lo hace, la tendrás en la app Cartera.
Nota: Binter es probablemente la mejor línea aérea con la que he tenido la suerte de trabajar. La atención al cliente es estelar. La recomiendo encarecidamente.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.