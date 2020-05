Cuando utilizas un Mac cada día, todos los días, es fácil olvidarse de lo que sienten esos miles de personas que escogen voluntariamente comportarse un ordenador con un logotipo de manzana, a pesar de la ingente oferta de ordenadores más baratos con los que nos encontramos.

Es como maravillarse cada vez que enciendes el coche del milagro que supone el motor de arranque y que el coche se mueva. Simplemente asumes que es así.

Otra de las cosas que influyen es que un ordenador de Apple (normalmente) está tantos años en servicio sin dar problemas que hay que llegar a una situación límite para necesitar comprar otro ordenador.

Como puedes ver, aquí hablo del uso «serio» del ordenador, no del modo «fashion» en el que la compra es algo superfluo que haces porque tienes el dinero y te apetece.

Mi parque de ordenadores puede ser una referencia práctica: utilizo un iMac (2007), un MacBook Air de segunda generación (2011) y un MacBook Pro (2016).

Todos están encendidos, funcionando y son utilizados a diario.

En realidad, el MacBook Air 2020 sustituye a su predecesor, que es -con diferencia- el que peor envejecer ha tenido (como se puede apreciar en las fotos, la batería se ha hinchado deformando el teclado).

Aquí puedes ver mi reverenciado MacBook Air 2011 con la batería tan hinchada que ya no cierra. Debajo, el nuevo MacBook Air 2020 en gris espacial, que es un poco más largo.

El desembalaje

No voy a documentar la experiencia de desembalar el ordenador, que es una operación que invita a la reverencia, con cada paso convenientemente estudiado para que no pueda hacerse de manera apresurada o descuidada.

Desde el «tirador» que permite desprender el encapsulado plástico exterior, hasta el encaje de la tapa superior que se va despegando a velocidad de cápsula especial, el plástico que envuelve el ordenador en si, o la fina hoja que protege la pantalla…

Ya rendí homenaje a este ritual cuando hablé del Apple Watch.

Para cuando consigues acceder al ordenador estás casi en posición de adoración.

Arrancar el ordenador

La popularización del iPhone ha universalizado bastante la experiencia casi mágica de configurar tu Mac desde cero aprovechando las preferencias guardadas en iCloud.

El configurador de Apple te lleva paso a paso -ahora también con el proceso de registrar la huella dactilar para desbloquear y autenticar- y a los pocos minutos (dependiendo de la potencia de tu red WiFi) tienes tu ordenador listo para empezar a funcionar.

La App Store permite volver a tener las aplicaciones que usas en el ordenador de una manera rápida y conveniente, si. necesidad de números de serie, licencias ni nada parecido.

Lo peor

La servidumbre del MacBook Air es la escasa conectividad de salida que tiene. Dos puertos USB 3 en un lado y el conector de auriculares en el otro (que seguro que tiene los meses contados).

Esto obliga a tener un hub que amplíe los puertos. En mi caso (ver la foto) tengo uno de Apple, que añade un puerto HDMI, un puerto USB «normal» y un puerto USB3. Además tengo un hub USB-3 a USB-A Trust que me permite conectar discos externos e incluso una lámpara LED que se conecta por USB.

Por alguna razón que aún no he investigado (llevo con el MB Air dos días) el ampliador de puertos Thrust no funciona conectado al dongle de Apple. De hecho, para el MacBook Air anterior compré un adaptador de USB3 a USB, y así poderlo conectar a un puerto USB, con plena satisfacción.

El problema es que necesito conectar el HDMI para el monitor exterior por lo que, aparentemente, estoy en un callejón sin salida. Es decir, hay una salida, que es comprar un nuevo hub, pero de eso ya nos ocuparemos más adelante.

Utilización

Como he dicho, llevo con el MacBook Air dos días, así que no puedo extraer conclusiones de rendimiento del sistema, pero he hecho lo que la mayoría de los usuarios hará con este portátil: correo, navegación por internet, iMovie, WhatsApp, Pages,…

El comportamiento es estelar, con apertura de aplicaciones en un segundo y transiciones fluidas entre unas y otras.

Se trata del MacBook Air bajo de gama, con pantalla de 13 pulgadas, con Intel Core i3 de doble núcleo, 8 GB de RAM y 256 GB de disco duro.

En su dia, con el MacBook Air de 2011 recorrí los Apple Premium Reseller y las Apple Store haciendo demostraciones ante el público de cómo Parallels permitía utilizar Windows, Linux y versiones anteriores de MacOS cargándolos desde un disco duro externo de Samsung con conexión USB estándar, así que nueve años después no tengo razones para pensar que en algún momento notaré que le falta potencia en mi trabajo diario.

El teclado es una gozada, suave a la vez que firme en la presión… se puede teclear durante horas sin tener cansancio. Y puedo decirlo con conocimiento de causa porque, para aumentar la distancia a la pantalla, normalmente escribo con un teclado de Apple (de los de aluminio) con cable y este viejo teclado en comparación parece grotesco al notar cómo el teclado del portátil acarician las yemas de lo dedos.

Los que me leéis, sabéis que no soy un personal de números o que le importe los resultados de rendimiento. Me interesa la experiencia, lo que transmite al usuario. Para regodearos en el rendimiento podéis visitar GeekBench

Aqui se puede apreciar bien la diferencia de tamaño entre el modelo de 2011 y el MacBook Air de 2020

Conclusiones

El MacBook Air tiene todo lo que el usuario aficionado puede desear en un ordenador: pesa poco, por lo que es fácil de llevar a todas partes. Tiene potencia, lo que significa que va a poder hacer todo lo que necesite. Es robusto, con la carcasa unibody de aluminio. También asequible (este modelo cuesta, en números redondos, 1.200€, es decir, 100€ al mes) y, en conjunto, una bella pieza de electrónica.

Si sus condicionantes no son problema (la limitación de conectividad y -por su propia naturaleza- la pantalla pequeña) van a disfrutarlo durante muchos años sin tener que dedicar tiempo a penar con el mantenimiento de la máquina.

El MacBook Air es la respuesta a las necesidades del 95% de los usuarios.

¿Cuál es el último ordenador que has comprado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el anterior?