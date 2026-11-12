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 El MacBook Pro con pantalla táctil en acción

12 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Apple reclutó al músico británico Labrinth para crear una nueva canción durante una transmisión en vivo nocturna, demostrando el nuevo MacBook Pro y Logic Pro con pantalla táctil en el Apple Tower Theatre en el centro de Los Ángeles.

La sesión, titulada «Labrinth Live on Mac», ya está disponible para ver, aunque dura casi cuatro horas. Comenzó el 4 de noviembre a las 8 p.m. Pacífico, o 11 p.m. Oriental, con Labrinth encargado de crear una canción desde cero. Se le puede ver tocando la pantalla del MacBook Pro para manipular los controles del mezclador de Logic Pro, con una disposición multipista visible en la pantalla.

Se invitó a los espectadores a enviar preguntas mientras trabajaba, y la canción terminada se lanzará en Apple Music la próxima semana.


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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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