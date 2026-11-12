Qué viene en Apple TV: Mono malo (T2)

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de la comedia «Mono malo», protagonizada y producida ejecutivamente por Vince Vaughn y desarrollada por el galardonado creador y productor ejecutivo Bill Lawrence.

Basada en la novela de Carl Hiaasen, la segunda temporada de 10 episodios girará en torno a una nueva historia original. Se estrenará en todo el mundo en Apple TV con un episodio el miércoles 2 de diciembre de 2026, seguido de un nuevo episodio cada miércoles hasta el 3 de febrero de 2027.

Después de que Andrew Yancy (Vaughn) sea testigo del asesinato del mejor reparador de Florida, un ambicioso fiscal estatal lo empareja con un contador forense atado para resolver el crimen. Yancy se encuentra envuelto en una guerra de territorio entre organizaciones criminales rivales mientras navega por una variedad de bichos raros de Florida, incluido un de la mafia erudito, su hijo desquiciado y una joven dura que necesita la protección de Yancy. Mientras tanto, Yancy se enfrenta a su padre anior; tensión romántica no resuelta con el Dr. Rosa Campesino (Natalie Martínez), que inicia su propia investigación sobre una misteriosa erupción; y una grandilocuente especialista en reubicación de animales cuyo negocio amenaza el medio ambiente local.