Cómo recibir un código SMS en tu Mac o iPad cuando no tienes el teléfono a mano

Muchos bancos, tiendas y servicios online envían por SMS el código que confirma un inicio de sesión o una compra. Si el iPhone se ha quedado cargando en otra habitación o en casa, ese mensaje puede llegar igualmente al Mac o al iPad, gracias a las funciones de continuidad de Apple.

Para ello hay que preparar antes los dispositivos y conocer sus límites, porque no todas las opciones funcionan con el iPhone apagado. Cuando el teléfono no está disponible, también es posible recibir SMS en línea con un número temporal, una alternativa práctica para los registros. En esta guía se explican ambas opciones junto con el autorrelleno de códigos de macOS.

¿Qué necesitas para recibir SMS en el Mac o iPad?

El Mac y el iPad no tienen un número de teléfono propio para los SMS, así que dependen del iPhone, que actúa como puente. Para que los mensajes lleguen, deben cumplirse estas condiciones:

Misma cuenta de Apple . El iPhone, el Mac o el iPad tienen que tener la sesión iniciada con la misma cuenta.

. El iPhone, el Mac o el iPad tienen que tener la sesión iniciada con la misma cuenta. iMessage activado. En el iPhone y el iPad, en Ajustes > Apps > Mensajes. Y en el Mac, en Mensajes > Ajustes > iMessage.

En el iPhone y el iPad, en Ajustes > Apps > Mensajes. Y en el Mac, en Mensajes > Ajustes > iMessage. iPhone encendido o conectado . Debe tener cobertura móvil para recibir el SMS y conexión por wifi o datos para reenviarlo.

. Debe tener cobertura móvil para recibir el SMS y conexión por wifi o datos para reenviarlo. Reenvío configurado. Mediante mensajes en iCloud o la opción “Reenvío de mensajes de texto”.

La distancia entre los dispositivos no importa, ya que el reenvío se hace a través de internet y no por Bluetooth. Según la guía oficial de soporte de Apple, si se usan mensajes en iCloud, no hace falta activar el reenvío por separado, porque esa función ya lo incluye junto con el historial completo de conversaciones.

Cómo activar el reenvío de mensajes de texto

Quien prefiera no sincronizar todo el historial en iCloud puede activar solo el reenvío. La configuración se hace desde el iPhone y lleva menos de un minuto:

Abre “Ajustes” en el iPhone, toca Apps y después “Mensajes”. Comprueba que iMessage está activado. Toca “Reenvío de mensajes de texto”. Activa el interruptor de cada Mac o iPad que deba recibir los SMS. Si no usa la autenticación de doble factor, introduce en el iPhone el código que aparecerá en ese equipo.

Si la opción de “Reenvío de mensajes de texto” no aparece, Apple recomienda desactivar y volver a activar iMessage, entrar en “Enviar y recibir” e iniciar sesión de nuevo.

Autorrellenar el código sin copiarlo a mano

Una vez que el SMS llega al Mac, el sistema detecta el código de un solo uso cuando la función está activada y lo ofrece como sugerencia en el campo de verificación. Basta con hacer clic en la sugerencia para completar el inicio de sesión sin abrir mensajes ni copiar números. Durante años esta función estuvo limitada a Safari, pero (dependiendo de la versión) desde macOS también se puede usar en navegadores terceros como Chrome o Firefox.

Para que los mensajes con códigos no se acumulen, macOS puede borrarlos automáticamente después de usarlos. La opción está en “Ajustes del sistema” > General > Autorrelleno y contraseñas. Los mensajes eliminados pasan a la carpeta de borrados recientemente, desde donde se pueden recuperar.

¿Qué hacer si el iPhone está apagado o sin conexión?

El reenvío deja de funcionar si el iPhone se queda sin batería, sin cobertura o se ha perdido. En esos casos hay otras vías para verificar la identidad, cada una con sus requisitos:

Método ¿Dónde se configura? Limitación Número temporal En el navegador, sin instalar nada No apto para banca ni datos sensibles. Códigos de la cuenta de Apple Automático en dispositivos de confianza Solo sirve para la cuenta de Apple App Contraseñas o una app de autenticación En la propia app, con el código QR del servicio Hay que activarlo antes en cada servicio Códigos de recuperación Ajustes de seguridad de cada servicio Cada código se usa una sola vez

Los códigos que genera la app Contraseñas se sincronizan por iCloud con el iPad, de modo que basta con configurarlos una vez en el Mac. Para esto, los dispositivos compatibles y la sincronización de iCloud/contraseñas deberán estar habilitados.

Un número temporal para registros puntuales

Hay situaciones en las que no tiene sentido usar el número personal, como probar una app, acceder a una prueba gratuita o crear una cuenta secundaria. Servicios como GetTempNumber muestran los mensajes en una bandeja dentro del navegador del Mac o del iPad, sin tarjeta SIM y sin depender del iPhone.

La plataforma cuenta con números gratuitos y otros privados. Los números privados se alquilan desde unas horas hasta varios meses y están disponibles con prefijos de países como Estados Unidos o Reino Unido. Los números públicos no deben usarse para la banca, pagos ni recuperación de contraseñas. Esto se debe a que el código queda a la vista de otras personas.

Preguntas frecuentes

¿Funciona el reenvío si el iPhone está en otra ciudad?

Sí. El iPhone solo necesita estar encendido, con cobertura y conectado a internet, así que puede estar en casa mientras el Mac está en la oficina o de viaje.

¿Puedo recibir SMS en un iPad con datos móviles sin tener iPhone?

No, no en la app de Mensajes. La SIM de datos del iPad no se usa para SMS normales, de modo que sin un iPhone emparejado solo se pueden enviar y recibir iMessages con otros usuarios de Apple.

¿Se ven los SMS reenviados en el Apple Watch o el Vision Pro?

El Apple Watch emparejado muestra los mensajes del iPhone de forma nativa. El Apple Vision Pro se puede añadir a la lista de reenvío de mensajes de texto, igual que un Mac o iPad.