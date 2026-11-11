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Safari 27.3 añade soporte para Global Privacy Control

11 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Hay un montón de características y correcciones que llegarán a Safari con la actualización del sistema operativo 27.3 de Apple. Uno que no está en las notas de la versión beta, pero que aparece, sin embargo, es el soporte para Global Privacy Control. Este nuevo estándar es efectivamente un reemplazo de Do Not Track con un músculo legal que debería permitirle indicar la preferencia de seguimiento (o no) una vez y luego, teóricamente, nunca más ver un banner de consentimiento de cookies.

En la práctica, los sitios web tardarán en añadir soporte, y requiere que los usuarios habiliten la función en la configuración de Safari.

Si quieres saber qué es el estándar Global Privacy Control lee esto

Via Pixel Envy

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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