Los 4 mejores programas para desbloquear iPhone (probados)

Un iPhone puede volverse inaccesible por diversos motivos. Es posible que olvides el código de desbloqueo de la pantalla, que adquieras un dispositivo de segunda mano vinculado al ID de Apple de su anterior propietario, o que te encuentres con un bloqueo de gestión remota.

Un desbloqueador de iPhone adecuado para desbloquear iPhones puede ayudarte a superar estas situaciones y recuperar el acceso a tu dispositivo. Si aún no sabes qué herramienta elegir, echa un vistazo a la lista que presentamos en este artículo.

Tipos de bloqueos del iPhone y situaciones habituales

No todos los bloqueos de iPhone funcionan de la misma manera. Comprender la diferencia e identificar la situación puede ayudarte a elegir un desbloqueador de iPhone adecuado.

Bloqueo de pantalla: Has olvidado tu código, o bien tu iPhone muestra «iPhone no disponible», «Bloqueo de seguridad» o «iPhone desactivado» tras demasiados intentos incorrectos.

Bloqueo de Apple ID: Al intentar iniciar sesión, aparecen mensajes como «ID de Apple desactivado» o «ID de Apple bloqueado». También es posible que veas el mensaje «Tu cuenta ha desactivado en el iTunes y App Store» al acceder a los servicios de Apple.

Bloqueo de activación de iCloud: tras un restablecimiento o durante la configuración, tu iPhone muestra el mensaje « Solo el propietario de este iPhone puede desbloquearlo» o solicita la cuenta de Apple vinculada anteriormente al dispositivo.

Bloqueo MDM: Tu iPhone muestra una pantalla de «Gestión remota» durante la configuración, o bien un perfil de gestión restringe el acceso a determinados ajustes y funciones. Esto suele ocurrir en dispositivos administrados por una empresa o un centro educativo.

Bloqueo de «Tiempo de uso»: Te aparece un aviso para introducir el código de «Tiempo de uso» al modificar los límites de apps, las restricciones de contenido u otros ajustes de «Tiempo de uso», pero no recuerdas dicho código.

Una vez identificado el tipo de bloqueo que afecta a tu iPhone, el siguiente paso es encontrar una herramienta que sea adecuada para tu situación particular. Aquí tienes 4 de los mejores desbloqueadores de iPhone que vale la pena probar.

#1 TunesKit iPhone Unlocker

TunesKit iPhone Unlocker es un software de escritorio diseñado para ayudar a los usuarios a recuperar el acceso a iPhones y iPads bloqueados. Permite eliminar diversos tipos de códigos de acceso a la pantalla y resuelve distintos problemas de bloqueo en iOS, tales como restricciones de la cuenta de Apple, gestión mediante MDM, códigos de «Tiempo de uso» y el Bloqueo de activación de iCloud en dispositivos compatibles. Al ofrecer múltiples opciones de desbloqueo en un solo programa, constituye una solución práctica para diversas situaciones relacionadas con bloqueos.

Funciones Principales:

Elimina diversos tipos de bloqueos para recuperar el acceso al dispositivo y a los servicios de Apple

Alta tasa de éxito en todo tipo de situaciones de bloqueo

Compatible con una amplia gama de dispositivos y versiones de iOS, incluida la versión 27

Proceso de desbloqueo sencillo, fluido y estable, que requiere una mínima intervención manual

Excelente servicio posventa, con una asistencia integral y sumamente rápida

Cómo Desbloquear un iPhone sin Contraseñani Jailbreak

Paso 1: Instala TunesKit iPhone Unlocker y conecta tu iPhone bloqueado a un ordenador. Selecciona la función que desees, por ejemplo «Quitar Bloqueo de Activación de iCloud», y haz clic en «Iniciar».

Paso 2: Tu dispositivo entrará automáticamente en modo de recuperación. A continuación, ponlo en modo DFU.

Paso 3: El programa comenzará automáticamente a eliminar el bloqueo de activación de iCloud.

Paso 4: Mantén tu iPhone conectado hasta que el proceso haya finalizado.

#2 iMyFone LockWiper

iMyFone LockWiper ha demostrado ser una herramienta sencilla para desbloquear pantallas. Permite eliminar fácilmente diversos tipos de bloqueos de pantalla, y hasta los usuarios principiantes, sin conocimientos técnicos, pueden utilizarla rápidamente.

Pros

Admite tipos de bloqueo comunes y básicos

Compatible con diferentes modelos de iPhone

Sin pasos tediosos

Contras

No permite eliminar el bloqueo de activación de iCloud

El plan de 1 mes solo admite 1 dispositivo iOS

#3 PassFab iPhone Unlock

PassFab iPhone Unlock se centra en eliminar códigos de acceso de pantalla y el bloqueo de activación de iCloud. Te permite solucionar tus problemas desde casa, sin complicaciones.

Pros

Interfaz de usuario sencilla y clara

Amplia compatibilidad

Funciones de desbloqueo versátiles

Contras

Algunas funciones requieren, a veces, varios intentos

Experiencias frustrantes al solicitar reembolsos

#4 iMobie AnyUnlock

iMobie AnyUnlock es una herramienta integral para los usuarios de dispositivos Apple. Este conjunto de utilidades no solo permite eliminar el bloqueo de pantalla, sino que también sirve para la gestión de dispositivos.

Pros

Kit de herramientas integral para usuarios técnicamente avanzados

Ofrece instrucciones claras durante todo el proceso de desbloqueo

Contras

Más costoso que otras opciones

Interfaz sobrecargada y confusa para principiantes

¿Qué verificar antes de desbloquear un iPhone?

Antes de utilizar undesbloqueador de iPhone, ten en cuenta estos puntos:

Compatibilidad del dispositivo: Comprueba si tu modelo de iPhone y tu versión de iOS son compatibles.

Comprueba si tu modelo de iPhone y tu versión de iOS son compatibles. Tipo de bloqueo: Confirma que el software sea compatible con el bloqueo específico o el mensaje de error que aparece en tu pantalla.

Confirma que el software sea compatible con el bloqueo específico o el mensaje de error que aparece en tu pantalla. Pérdida de datos: Verifica si el proceso de desbloqueo borrará tus datos y, siempre que sea posible, realiza una copia de seguridad de tu dispositivo.

Verifica si el proceso de desbloqueo borrará tus datos y, siempre que sea posible, realiza una copia de seguridad de tu dispositivo. Limitaciones de funciones: Revisa los requisitos relacionados con «Buscar mi», el *jailbreak*, la activación del dispositivo o la autenticación de doble factor.

Revisa los requisitos relacionados con «Buscar mi», el *jailbreak*, la activación del dispositivo o la autenticación de doble factor. Uso autorizado: Desbloquea únicamente dispositivos que sean de tu propiedad o sobre los cuales tengas permiso para realizar gestiones.

Preguntas frecuentes sobre desbloqueador de iPhone

P1: ¿Puedo desbloquear un iPhone sin perder los datos?

Depende de la función de desbloqueo utilizada. Por lo general, eliminar el código de acceso de la pantalla borra el contenido del dispositivo, mientras que ciertas operaciones para eliminar la gestión de dispositivos móviles (MDM) o las restricciones de «Tiempo de uso» pueden conservar los datos existentes. Consulta siempre los requisitos de la herramienta específica antes de continuar.

P2: ¿Eliminar un ID de Apple también elimina el Bloqueo de activación de iCloud?

No. La eliminación de un ID de Apple y la eliminación del Bloqueo de Activación de iCloud son operaciones distintas. Eliminar un ID de Apple no implica necesariamente omitir el Bloqueo de activación.

P3: ¿Un desbloqueador de iPhone puede eliminar el Bloqueo de Activación de iCloud?

Depende de la herramienta que elijas. Algunas ofrecen la eliminación del Bloqueo de Activación para modelos de iPhone y versiones de iOS específicos. Si has comprado un iPhone de segunda mano, pide al propietario anterior que lo elimine.

Conclusión

Elegir un desbloqueador de iPhone adecuado depende de tu dispositivo, del tipo de bloqueo y de las funciones que necesites. Antes de tomar una decisión, compara la compatibilidad, los riesgos de pérdida de datos y los requisitos de desbloqueo, en lugar de basarte únicamente en las listas de funciones.

Entre estas opciones, TunesKit iPhone Unlocker destaca como una solución integral que combina diversas funciones de desbloqueo, un flujo de trabajo sencillo y herramientas útiles para abordar distintos problemas de bloqueo en iOS. Su equilibrio entre funcionalidad, facilidad de uso y características prácticas lo convierte en una excelente alternativa.