Arranca Adobe Max

En Adobe MAX, la mayor conferencia de creatividad del mundo, Adobe (Nasdaq: ADBE), líder tecnológico mundial que impulsa la creatividad, la productividad y las experiencias de cliente a través de herramientas y plataformas innovadoras, ha anunciado nuevos agentes y herramientas en Adobe Firefly, Creative Cloud y Adobe GenStudio que ofrecen a los creadores, profesionales creativos y profesionales del marketing todo lo que necesitan, independientemente de dónde y cómo creen.

Adobe está expandiendo Adobe Creative Agent, un colaborador creativo al que los profesionales pueden dar instrucciones con sus propias palabras, a Creative Cloud y Adobe Firefly, para que puedan delegar tareas complejas de varios pasos y dedicar más tiempo al gusto, el estilo y la visión que hacen que sus trabajos destaquen. Adobe también ha presentado un avance de las integraciones MCP locales para las herramientas de Creative Cloud, que permitirán a los profesionales creativos dar instrucciones a los agentes de terceros que ya utilizan para realizar cambios en los archivos nativos de sus proyectos de Photoshop, Illustrator, Premiere y After Effects. Para las empresas, Adobe está incorporando CX Enterprise Coworker a GenStudio con el fin de ayudar a los equipos de marketing y creatividad a agilizar las campañas y producir contenido alineado con la marca a gran escala mediante agentes de IA.

Adobe Firefly, el estudio creativo de IA, introduce una nueva forma de trabajar al reunir en un mismo lugar nuevas y potentes herramientas creativas para vídeo, audio, imagen y diseño, una selección de los mejores modelos de IA del sector y Adobe Creative Agent. De esta manera, los creadores de todos los niveles de experiencia pueden pasar de la idea al trabajo terminado de forma rápida y sencilla. En Creative Cloud, Adobe incorpora nuevas herramientas, agentes y mejoras de rendimiento, incluidas funciones como Relight en Photoshop y Modo Color en Premiere, que ayudan a los profesionales creativos a trabajar más rápido con la precisión y el control que necesitan y esperan.

Adobe continúa ampliando los entornos y las formas en que las personas pueden acceder a sus herramientas de confianza mediante el refuerzo de sus alianzas con Google y Microsoft, sobre la base de sus colaboraciones con Anthropic y OpenAI. Junto con Google, Adobe está incorporando sus herramientas creativas y de productividad a más productos y experiencias de Google, añadiendo los últimos modelos de IA de vanguardia de Google a sus herramientas y explorando nuevas capacidades de edición basadas en IA para Photoshop con Google DeepMind. Con Microsoft, Adobe está ofreciendo versiones optimizadas de Photoshop, Premiere, After Effects y Substance 3D Painter (beta) para ordenadores Windows de alto rendimiento basados en Arm, además de acceso a las herramientas de creación rápida y sencilla de Adobe Express desde Microsoft Fotos en Windows.

“Estamos impulsando una nueva era de creatividad en la que los profesionales creativos y los creadores de todos los niveles de experiencia disponen de las herramientas, los modelos y los agentes que necesitan para hacer realidad sus ideas más ambiciosas y destacar con trabajos que reflejan su gusto, estilo y visión únicos”, afirmó Anil Chakravarthy, presidente y futuro Chief Executive Officer de Adobe. “Ante la creciente demanda de contenido en todos los formatos y canales, estamos incorporando innovaciones a toda nuestra cartera de productos que amplían las formas de trabajar en el ámbito creativo y ponen el potencial de las herramientas de Adobe al alcance de un mayor número de creadores”.

Firefly, el estudio creativo de IA, incorpora nuevas herramientas de vídeo, imagen y diseño, los mejores modelos de IA del sector y amplía las capacidades de Adobe Creative Agent

Los creadores suelen recurrir a varias aplicaciones, modelos de IA y suscripciones para hacer realidad sus ideas, lo que dificulta pasar de un proyecto creativo a otro de forma fluida. Adobe Firefly está ampliando sus capacidades hasta convertirse en un estudio creativo de IA que reúne las herramientas creativas de nivel profesional de Adobe y los principales modelos del sector de Adobe, Topaz Labs y socios como ByteDance, Google, Kling, OpenAI y ElevenLabs, entre otros, junto con Adobe Creative Agent como colaborador creativo. Desde el vídeo y el audio hasta la imagen y el diseño, Firefly ofrece a los creadores todo lo que necesitan para llevar sus proyectos desde la idea inicial hasta el trabajo terminado.

Entre las novedades de Adobe Firefly se incluyen:

Adobe Creative Agent: Un colaborador creativo que impulsa el Asistente de IA de Firefly (beta) e incorpora nuevas capacidades de personalización, Modo Plan y Model Selector para que los creadores puedan dirigir el trabajo, mantener el control y destacar con trabajos que reflejan su gusto, estilo y visión únicos.

Un colaborador creativo que impulsa el Asistente de IA de Firefly (beta) e incorpora nuevas capacidades de personalización, Modo Plan y Model Selector para que los creadores puedan dirigir el trabajo, mantener el control y destacar con trabajos que reflejan su gusto, estilo y visión únicos. Agentes siempre activos (vista previa): Agentes para flujos de trabajo creativos que pueden encargarse de tareas recurrentes, desde organizar los recursos que se reciben y comprobar su calidad hasta preparar contenido para diferentes canales, y que continúan trabajando en segundo plano incluso cuando los creadores se ausentan.

Agentes para flujos de trabajo creativos que pueden encargarse de tareas recurrentes, desde organizar los recursos que se reciben y comprobar su calidad hasta preparar contenido para diferentes canales, y que continúan trabajando en segundo plano incluso cuando los creadores se ausentan. Firefly Video: Un único flujo de trabajo para desarrollar una historia y montar un vídeo, con nuevas herramientas que ofrecen todo lo necesario para transformar ideas y recursos existentes en vídeos con un acabado profesional, desde contenido para redes sociales hasta cortometrajes.

Un único flujo de trabajo para desarrollar una historia y montar un vídeo, con nuevas herramientas que ofrecen todo lo necesario para transformar ideas y recursos existentes en vídeos con un acabado profesional, desde contenido para redes sociales hasta cortometrajes. Firefly Design (beta): Un nuevo espacio de edición de diseño que reúne herramientas de ilustración, edición de imágenes, animación, 3D e impresión en un mismo lienzo, donde los creadores pueden desarrollar una identidad de marca o una campaña para redes sociales desde la idea inicial hasta la revisión final.

Un nuevo espacio de edición de diseño que reúne herramientas de ilustración, edición de imágenes, animación, 3D e impresión en un mismo lienzo, donde los creadores pueden desarrollar una identidad de marca o una campaña para redes sociales desde la idea inicial hasta la revisión final. Firefly Image: Un conjunto de nuevas herramientas de edición que permiten modificar únicamente una parte de una imagen y mantener el resto sin cambios mediante Edit Object, junto con Relight y Retouch, que combinan las ediciones mediante prompts con la precisión de los controles manuales.

Un conjunto de nuevas herramientas de edición que permiten modificar únicamente una parte de una imagen y mantener el resto sin cambios mediante Edit Object, junto con Relight y Retouch, que combinan las ediciones mediante prompts con la precisión de los controles manuales. Acciones rápidas: Una galería de flujos de trabajo listos para usar, desde correcciones de un solo paso, como Remove Object y Thumbnail Generator, hasta flujos de trabajo guiados como Build Product Ad.

Una galería de flujos de trabajo listos para usar, desde correcciones de un solo paso, como Remove Object y Thumbnail Generator, hasta flujos de trabajo guiados como Build Product Ad. Firefly Graph (beta): Una nueva herramienta que ayuda a los creadores a desarrollar y perfeccionar flujos de trabajo personalizados y repetibles para ampliar la producción creativa.

Una nueva herramienta que ayuda a los creadores a desarrollar y perfeccionar flujos de trabajo personalizados y repetibles para ampliar la producción creativa. Firefly Builder (beta privada): Una nueva herramienta que ayuda a los creadores a transformar ideas en prototipos interactivos alineados con la marca, como sitios web, presentaciones o aplicaciones, mediante lenguaje natural y sin necesidad de programar.

Las principales herramientas de Creative Cloud incorporan agentes y nuevas funciones que ofrecen a los profesionales mayor precisión, control y capacidad de elección

Los profesionales creativos se enfrentan a expectativas cada vez mayores de producir más contenido, en menos tiempo y para más medios, sin renunciar a la precisión, la calidad y el control que exige su trabajo. Adobe está introduciendo nuevas funciones en Creative Cloud que combinan agentes de IA con potentes herramientas de edición y mejoras de rendimiento para ayudar a los profesionales creativos a agilizar sus flujos de trabajo y perfeccionar sus habilidades.

Entre las novedades de Creative Cloud se incluyen:

Adobe Creative Agent: Impulsa las capacidades ampliadas de los Asistentes de IA (beta) en Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects y Frame.io, para que los profesionales puedan dar instrucciones con sus propias palabras y ejecutar tareas complejas de varios pasos, hacer más en menos tiempo y mantener el control sobre su trabajo.

Impulsa las capacidades ampliadas de los Asistentes de IA (beta) en Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects y Frame.io, para que los profesionales puedan dar instrucciones con sus propias palabras y ejecutar tareas complejas de varios pasos, hacer más en menos tiempo y mantener el control sobre su trabajo. Integraciones MCP locales (vista previa): Una integración que permite a los profesionales creativos dar instrucciones a su agente de terceros preferido para realizar cambios de forma local en los archivos de sus proyectos de Photoshop, Illustrator, Premiere y After Effects, manteniendo editables las capas, las secuencias y las composiciones.

Una integración que permite a los profesionales creativos dar instrucciones a su agente de terceros preferido para realizar cambios de forma local en los archivos de sus proyectos de Photoshop, Illustrator, Premiere y After Effects, manteniendo editables las capas, las secuencias y las composiciones. Nuevas funciones y mejoras de rendimiento: Las novedades de las principales aplicaciones incluyen funciones como Generative Restyle y Relight en Photoshop; Modo de color en Premiere, un sistema de gradación de color pionero en su categoría; Open Eyes (beta) en Lightroom; y Co-editing (beta) en InDesign. Estas funciones agilizan los flujos de trabajo habituales y amplían las posibilidades de los profesionales.

Las novedades de las principales aplicaciones incluyen funciones como Generative Restyle y Relight en Photoshop; Modo de color en Premiere, un sistema de gradación de color pionero en su categoría; Open Eyes (beta) en Lightroom; y Co-editing (beta) en InDesign. Estas funciones agilizan los flujos de trabajo habituales y amplían las posibilidades de los profesionales. Modelos de Topaz Labs: Los nuevos modelos de mejora de imágenes Wonder 4 e Image HDR incorporan capacidades de aumento de resolución, reducción de ruido, eliminación de desenfoque y mejora de nitidez para transformar imágenes y conseguir un mayor nivel de detalle.

Adobe GenStudio ayuda a los profesionales del marketing a agilizar las campañas mediante IA agéntica

Los equipos de marketing y creatividad necesitan producir más contenido para diferentes audiencias, canales y mercados, manteniendo al mismo tiempo la coherencia de marca. Adobe está incorporando CX Enterprise Coworker a GenStudio, su solución integral para la cadena de suministro de contenidos, con el objetivo de ayudar a los equipos a gestionar flujos de trabajo complejos de campañas a través de una interfaz conversacional.

Entre las nuevas funciones se incluyen:

Colaborador basado en agentes de IA para las campañas: A través de una interfaz conversacional en Adobe GenStudio, los profesionales creativos y del marketing podrán dirigir la planificación, creación y activación de campañas, mientras Coworker coordina los agentes de IA y los flujos de trabajo.

A través de una interfaz conversacional en Adobe GenStudio, los profesionales creativos y del marketing podrán dirigir la planificación, creación y activación de campañas, mientras Coworker coordina los agentes de IA y los flujos de trabajo. Cumplimiento automatizado de las directrices de marca: Adobe Brand Intelligence, un agente que aprende continuamente y hace cumplir las directrices de marca, está ampliando sus capacidades con Intelligent Reflow, que permite a los equipos adaptar automáticamente los diseños a nuevos tamaños y composiciones. También se incorporará a Photoshop, Illustrator e InDesign para integrar las directrices de marca en las herramientas que ya utilizan los profesionales creativos.

Adobe Brand Intelligence, un agente que aprende continuamente y hace cumplir las directrices de marca, está ampliando sus capacidades con Intelligent Reflow, que permite a los equipos adaptar automáticamente los diseños a nuevos tamaños y composiciones. También se incorporará a Photoshop, Illustrator e InDesign para integrar las directrices de marca en las herramientas que ya utilizan los profesionales creativos. Ideación y planificación agéntica: Ideation Space es un nuevo lienzo colaborativo basado en IA integrado en Workfront, la solución de planificación de marketing y gestión de proyectos de Adobe. Combina las ideas de los profesionales creativos y del marketing con datos de rendimiento y otra información contextual recopilada por Coworker para ayudar a transformar la estrategia en un briefing de campaña estructurado.

Ideation Space es un nuevo lienzo colaborativo basado en IA integrado en Workfront, la solución de planificación de marketing y gestión de proyectos de Adobe. Combina las ideas de los profesionales creativos y del marketing con datos de rendimiento y otra información contextual recopilada por Coworker para ayudar a transformar la estrategia en un briefing de campaña estructurado. Flujos de trabajo creativos sujetos a mecanismos de control: Firefly 3D Digital Twin, que crea réplicas 3D de productos con una fidelidad píxel a píxel, permitirá a los equipos y agentes de IA modificar las etiquetas y los materiales de los productos y generar imágenes de productos sin necesidad de realizar una sesión fotográfica cada vez que cambie un detalle.

Adobe amplía el acceso a sus herramientas de confianza mediante el refuerzo de sus alianzas

Adobe continúa llevando sus herramientas creativas y de productividad a las plataformas y dispositivos que utilizan las personas para crear y trabajar. Tras el lanzamiento de conectores en colaboración con Anthropic, OpenAI, Slack y otras compañías, Adobe está estrechando sus colaboraciones con Google y Microsoft para llevar sus herramientas a un número aún mayor de usuarios a través de los productos que utilizan a diario.

Adobe y Google han anunciado una ampliación de su alianza estratégica que incorpora las herramientas creativas y de productividad de Adobe a los productos de Google y los modelos de IA de vanguardia de Google a las herramientas de Adobe, ayudando a las personas a hacer realidad sus ideas más rápidamente y crear contenido de alta calidad. Acrobat estará disponible en Google Workspace, ofreciendo una vía directa desde Google Drive y Gmail a la solución de PDF líder del sector de Adobe. Adobe ampliará sus conectores para Gemini y Gemini Enterprise con Acrobat y otras herramientas creativas, para que los usuarios puedan mejorar imágenes, personalizar diseños y trabajar con archivos PDF directamente desde sus conversaciones. Adobe también llevará sus herramientas creativas al Modo IA de la Búsqueda de Google. Los clientes de Adobe seguirán teniendo acceso a los últimos modelos de imagen y vídeo de Google en Firefly, Photoshop, Adobe Express y Premiere, mientras que los modelos Gemini contribuirán a impulsar las capacidades de IA de Acrobat. Adobe y Google DeepMind explorarán nuevas capacidades de edición basadas en IA para Photoshop.

Adobe y Microsoft han anunciado una relación estratégica cada vez más estrecha que lleva versiones optimizadas de las principales herramientas creativas de Adobe, incluidas Photoshop, Premiere, After Effects y Substance 3D Painter (beta), a ordenadores Windows de alto rendimiento basados en Arm, como el nuevo Surface Laptop Ultra con tecnología RTX Spark. Además, las herramientas de creación rápida y sencilla de Adobe Express estarán disponibles integradas de forma nativa en Microsoft Fotos, y los usuarios de Windows tendrán acceso directo a las funcionalidades de Express.

Adobe también ha anunciado una alianza estratégica plurianual con The Walt Disney Company, convirtiéndose en socio oficial de innovación en IA. La tecnología de Adobe facilitará la exploración de conceptos en los laboratorios de innovación de Disney, así como en los procesos de desarrollo de parques y cruceros, mediante modelos y herramientas de IA personalizados que ayudarán a los equipos a desarrollar ideas con mayor rapidez, al tiempo que protegen a los creadores y sus obras.

Adobe MAX 2026: Dream Big. Create Bigger.

Adobe MAX, la mayor conferencia de creatividad del mundo, se celebra en Miami Beach del 10 al 12 de noviembre y reúne a profesionales creativos, creadores de contenido para redes sociales, profesionales del marketing empresarial y narradores de historias del ámbito creativo de todo el mundo. Durante tres días de inspiración, networking y colaboración, los asistentes podrán escuchar a más de 300 ponentes de renombre, entre ellos el diseñador Jonathan Anderson, el actor y emprendedor creativo Terry Crews y el cineasta Drex Lee, además de disfrutar de actuaciones musicales en directo y experiencias creativas. El público que siga el evento de forma virtual podrá ver en streaming las conferencias principales de MAX y Adobe Sneaks, el espacio en el que la compañía presenta innovaciones creativas revolucionarias, en max.adobe.com.