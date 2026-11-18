Apple está avanzando con cambios que podrían facilitar el uso de números personales y de trabajo separados en aplicaciones de llamadas y contacto de iPhone de terceros, después de avanzar una solicitud a la etapa de desarrollo esta semana.



La solicitud fue enviada por el desarrollador Airelec Clima el 9 de agosto y permitiría a estas aplicaciones usar más de la información que iOS ya conserva sobre las dos líneas celulares de un usuario.

Hoy en día, las aplicaciones de terceros carecen de una forma compatible de leer los nombres que los usuarios dan a sus líneas móviles, como «Trabajo» y «Personal», o leer y cambiar la línea preferida guardada para cada contacto en iOS. Los cambios propuestos pondrían esa información a disposición de las aplicaciones elegibles.

Por ejemplo, alguien podría usar una aplicación de contacto de terceros para elegir su número de trabajo para llamar a un colega. Las aplicaciones de Contactos y Teléfono de Apple compartirían esa preferencia. La aplicación de terceros también podría mostrar las etiquetas familiares «Trabajo» y «Personal» del usuario, lo que facilita la diferencia entre los dos números.

El desarrollador también quiere que las aplicaciones puedan saber qué línea se utilizó para una llamada en el historial de llamadas, donde esa información está disponible. Esto podría dejar que una aplicación de llamadas alternativa muestre si una llamada entrante vino a través del trabajo o del número personal del usuario.

La solicitud no busca acceso a identificadores de SIM confidenciales o credenciales de suscripción.

La solicitud se realizó a través del proceso de interoperabilidad de la UE de Apple, que permite a los desarrolladores solicitar acceso a las funciones de iPhone y iPad utilizadas por las propias aplicaciones o hardware de Apple. Apple opera el proceso para ayudar a cumplir con sus obligaciones bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE.

La ley requiere que Apple dé a terceros acceso a las mismas características del sistema operativo disponibles para sus propios servicios y dispositivos, para que los productos de la competencia puedan funcionar sin problemas con la plataforma. Aunque esta solicitud entra bajo el proceso de la UE, los cambios resultantes podrían estar disponibles de forma más amplia.

Apple ahora ha trasladado la solicitud a la «Fase III», lo que significa que la compañía ahora está desarrollando y lanzando una solución, siguiendo una evaluación y planificación del proyecto. Todavía no se sabe exactamente cómo o cuándo Apple atenderá la solicitud o si se entregarán las tres características.