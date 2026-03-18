Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
AirPods

La corona digital de los AirPods Max 2 tiene una nueva función

18 marzo, 20261 Minutos de lectura

Además de las mejoras en audio, los nuevos AirPods Max tienen una nueva función: en los AirPods Max 2, puedes presionar la corona digital para tomar una foto o iniciar/detener la grabación de vídeo mientras usas la aplicación Cámara de Apple o aplicaciones de cámara de terceros compatibles en un iPhone o iPad.

Faq-Mac: Si esto es útil o no, se nos escapa. Si ya tienes el móvil delante, parece más difícil hacer puntería en la corona digital de los AirPods Max 2 que presionar el obturador (o los diferentes botones para conseguir el mismo efecto) para hacer la foto o empezar a grabar, pero… ¡qué sabremos nosotros!

Esta función requiere AirPods Max 2 que ejecuten el último firmware y se combinen con modelos de iPhone y iPad que ejecuten iOS 26.4 o iPadOS 26.4 o posterior.

Aquí están todos los controles de la corona digital en AirPods Max 2:

  • Girar para el control de volumen
  • Presionar una vez para reproducir o pausar medios
  • Presionar una vez para responder una llamada o silenciar o activar el sonido
  • Presionar una vez para el control remoto de la cámara
  • Presionar dos veces para finalizar una llamada
  • Presionar dos veces para avanzar
  • Presionar tres veces para retroceder
  • Mantener presionado para acceder a Siri
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

