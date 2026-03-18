La corona digital de los AirPods Max 2 tiene una nueva función

Además de las mejoras en audio, los nuevos AirPods Max tienen una nueva función: en los AirPods Max 2, puedes presionar la corona digital para tomar una foto o iniciar/detener la grabación de vídeo mientras usas la aplicación Cámara de Apple o aplicaciones de cámara de terceros compatibles en un iPhone o iPad.
Faq-Mac: Si esto es útil o no, se nos escapa. Si ya tienes el móvil delante, parece más difícil hacer puntería en la corona digital de los AirPods Max 2 que presionar el obturador (o los diferentes botones para conseguir el mismo efecto) para hacer la foto o empezar a grabar, pero… ¡qué sabremos nosotros!
Esta función requiere AirPods Max 2 que ejecuten el último firmware y se combinen con modelos de iPhone y iPad que ejecuten iOS 26.4 o iPadOS 26.4 o posterior.
Aquí están todos los controles de la corona digital en AirPods Max 2:
- Girar para el control de volumen
- Presionar una vez para reproducir o pausar medios
- Presionar una vez para responder una llamada o silenciar o activar el sonido
- Presionar una vez para el control remoto de la cámara
- Presionar dos veces para finalizar una llamada
- Presionar dos veces para avanzar
- Presionar tres veces para retroceder
- Mantener presionado para acceder a Siri
