Dónde y cómo ver «Un rayo de wow»

Apple ha convocado el evento en línea abierto para público y prensa el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a.m. Hora del Pacífico. Se espera que la compañía anuncie nuevos modelos de iPhone 18 Pro y un nuevo iPhone plegable junto con nuevos modelos de Apple Watch, y potencialmente AirPods 5 y otros productos durante el evento, denominados «Un rayo de wow». Aquí te contamos como puedes verlo y cuándo, en cualquier parte del mundo.

Hay varias formas de ver el evento del 9 de septiembre, con los detalles que se enumeran a continuación. También hemos incluido una guía útil sobre cuándo tendrá lugar el evento en tu zona horaria en particular.

Sitio web de eventos de Apple

En la web de Apple Events, puedes ver el evento en vivo en un Mac, iPhone, iPad, PC o cualquier otro dispositivo con un navegador web. El sitio web de Apple Events funciona en Safari, Chrome, Firefox y otros navegadores principales.

YouTube

Apple también planea transmitir el evento en vivo en YouTube, que es quizás la forma más fácil y eficiente de verlo porque la transmisión en vivo de YouTube se puede ver en todas las plataformas donde YouTube esté disponible, que son prácticamente todas las plataformas, desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta consolas y televisores inteligentes.

Aplicación Apple TV

Apple solía tener una aplicación dedicada a Apple Events en el Apple TV, pero antes de la WWDC 2020, se incluyó dentro de la app Apple TV. El día del evento, habrá una sección destacada de la aplicación Apple TV dedicada a la transmisión en vivo, que se puede ver en cualquier dispositivo donde la aplicación Apple TV esté disponible.

Cuándo ver el evento de Apple

El evento de Apple tendrá lugar a las 10:00 a. m. Hora del Pacífico, como la mayoría de los eventos de Apple. Las horas de los eventos en otras zonas horarias se enumeran a continuación.

ZONAS HORARIAS DEL EVENTO