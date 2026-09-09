Dónde y cómo ver «Un rayo de wow»

Apple ha convocado el evento en línea abierto para público y prensa el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a.m. Hora del Pacífico. Se espera que la compañía anuncie nuevos modelos de iPhone 18 Pro y un nuevo iPhone plegable junto con nuevos modelos de Apple Watch, y potencialmente AirPods 5 y otros productos durante el evento, denominados «Un rayo de wow». Aquí te contamos como puedes verlo y cuándo, en cualquier parte del mundo.
Hay varias formas de ver el evento del 9 de septiembre, con los detalles que se enumeran a continuación. También hemos incluido una guía útil sobre cuándo tendrá lugar el evento en tu zona horaria en particular.
Sitio web de eventos de Apple
En la web de Apple Events, puedes ver el evento en vivo en un Mac, iPhone, iPad, PC o cualquier otro dispositivo con un navegador web. El sitio web de Apple Events funciona en Safari, Chrome, Firefox y otros navegadores principales.
YouTube
Apple también planea transmitir el evento en vivo en YouTube, que es quizás la forma más fácil y eficiente de verlo porque la transmisión en vivo de YouTube se puede ver en todas las plataformas donde YouTube esté disponible, que son prácticamente todas las plataformas, desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta consolas y televisores inteligentes.
Aplicación Apple TV
Apple solía tener una aplicación dedicada a Apple Events en el Apple TV, pero antes de la WWDC 2020, se incluyó dentro de la app Apple TV. El día del evento, habrá una sección destacada de la aplicación Apple TV dedicada a la transmisión en vivo, que se puede ver en cualquier dispositivo donde la aplicación Apple TV esté disponible.
Cuándo ver el evento de Apple
El evento de Apple tendrá lugar a las 10:00 a. m. Hora del Pacífico, como la mayoría de los eventos de Apple. Las horas de los eventos en otras zonas horarias se enumeran a continuación.
ZONAS HORARIAS DEL EVENTO
- España Madrid 19:00
- Buenos Aires, Argentina 13:00
- La Paz, Bolívia 12:00
- Brasilia, Brasil 13:00
- Santiago, Chile 13:00
- Bogotá, Colombia 11:00
- San José, Costa Rica 10:00
- La Habana, Cuba 14:00
- Quito, Ecuador 13:00
- San Salvador, El Salvador 12:00
- Guatemala, Guatemala 12:00
- Tegucigalpa, Honduras 12:00
- México, México 13:00
- Managua, Nicaragua 12:00
- Panamá, Panamá 13:00
- Asunción, Paraguay 14:00
- Lima, Perú 13:00
- San Juan, Puerto Rico 14:00
- Santo Domingo, República Dominicana 14:00
- Montevideo, Uruguay 15:00
- Caracas, Venezuela, 14:00
- Honolulu, Hawaii — 7:00 a.m. HAST
- Anchorage, Alaska — 9:00 a.m. AKDT
- Cupertino, California — 10:00 a.m. PDT
- Phoenix, Arizona — 10:00 a.m. MST
- Vancouver, Canada — 10:00 a.m. PDT
- Denver, Colorado — 11:00 a.m. MDT
- Dallas, Texas — 12:00 noon CDT
- Nueva York, Nueva York — 1:00 p.m. EDT
- Toronto, Canadá — 1:00 p.m. EDT
- Halifax, Canadá — 2:00 p.m. ADT
- Rio de Janeiro, Brasil — 2:00 p.m. BRT
- Londres, Reino Unido — 6:00 p.m. BST
- Berlín, Alemania — 7:00 p.m. CEST
- París, Francia — 7:00 p.m. CEST
- Ciudad del cabo, África del sur — 7:00 p.m. SAST
- Moscú, Rusia — 8:00 p.m. MSK
- Helsinki, Finlandia — 8:00 p.m. EEST
- Estambul, Turquía — 8:00 p.m. TRT
- Dubai, Emiratos Árabes — 9:00 p.m. GST
- Delhi, India — 10:30 p.m. IST
- Jakarta, Indonesia — 12:00 a.m. WIB mañana
- Shanghai, China — 1:00 a.m. CST mañana
- Singapur — 1:00 a.m. SGT mañana
- Perth, Australia — 1:00 a.m. AWST mañana
- Hong Kong — 1:00 a.m. HKT mañana
- Seúl, Corea del Sur — 2:00 a.m. KST mañana
- Tokio, Japón — 2:00 a.m. JST mañana
- Adelaida, Australia — 2:30 a.m. ACST mañana
- Sydney, Australia — 3:00 a.m. AEST mañana
- Auckland, Nueva Zelanda — 5:00 a.m. NZST mañana
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