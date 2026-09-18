La exposición de fotografía «What Holds Us» se capturó usando el iPhone 18 Pro

Apple está celebrando la llegada del iPhone 18 Pro con «What Holds Us», una exposición fotográfica de imágenes originales tomadas íntegramente en el nuevo teléfono. Comisariado por Kathy Ryan, exdirectora de fotografía de The New York Times Magazine, el programa reúne el trabajo de Alex Prager, Jack Davison y Jimmy Chin que explora el tacto, la mirada, el cuidado y los lazos que fundamentan a las personas.

Jimmy Chin

Los artistas utilizaron el sistema de cámara del iPhone 18 Pro, incluida su primera cámara principal de apertura variable, para buscar temas muy diferentes. Chin fotografió escaladores y vastos paisajes montañosos en Bugaboos de Columbia Británica. Davison hizo retratos táctiles de estudio de personas que trabajan con arcilla en Londres. Prager organizó escenas cinematográficas de multitudes y retratos íntimos en Los Ángeles.

Alex Prager

Ryan describe el proyecto como una respuesta a un mundo fragmentado: a tres artistas distintos se les dio espacio para preguntar qué es lo que todavía nos conecta, usando una cámara que la mayoría de la gente ya lleva. La exposición se inaugura el viernes 18 de septiembre en la ciudad de Nueva York y está programada para viajar a Londres y Shanghái.

Jack Davison

Para ver más fotografías de cada artista, visita la nota de prensa de Apple