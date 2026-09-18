El Apple Watch tiene el 40,2% del mercado mundial de smart watches

Los envíos globales de relojes inteligentes disminuyeron un 4 % de un año a otro (YoY) en el segundo trimestre (Q2) de 2026, según Global Smartwatch Shipments Tracker de Counterpoint Research, Q2 2026. Sin embargo, son buenas noticias para Apple.

Huawei, con sede en China, lideró los envíos de mercado en el segundo trimestre de 2026, mientras que Apple registró el crecimiento interanual más rápido entre las cinco principales marcas. El gigante tecnológico registró un crecimiento en todas las regiones, impulsado por la adopción continua de su renovada línea de finales de 2025.

El Apple Watch ahora tiene el 40,2 % del mercado global de relojes inteligentes, en comparación con el 38,5 % en el segundo trimestre de 2025. Eso es un 14 % de crecimiento interanual.

«El Apple Watch Series 11 y el Watch SE 3 juntos representaron más del 80 % de los envíos globales de Apple en el segundo trimestre de 2026», dijo la analista principal de Counterpoint, Anshika Jain. «China fue el principal motor del crecimiento de Huawei, representando aproximadamente el 80 % de sus envíos globales».