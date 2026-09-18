Qué viene en Apple TV: Al filo (en busca de estrellas Michelin)

Apple TV ha publicado el tráiler de la segunda temporada de «Al filo: en busca de estrellas Michelin», nominada al premio BAFTA, que devuelve a los espectadores al intenso mundo de la comida de élite.

Organizada por el experto en comida y viajes Jesse Burgess, cofundador de Topjaw, la serie documental de ocho partes ofrece acceso exclusivo y privilegiado a algunos de los restaurantes más aclamados del mundo mientras navegan por el calendario anual de la Guía Michelin.

Producción ejecutiva de Gordon Ramsay y Studio Ramsay Global, la temporada se estrena el viernes 25 de septiembre de 2026, con dos episodios.

A lo largo de la segunda temporada, «Al filo: en busca de estrellas Michelin» sigue a 16 restaurantes en momentos cruciales de sus viajes