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Qué viene en Apple TV: Al filo (en busca de estrellas Michelin)

18 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha publicado el tráiler de la segunda temporada de «Al filo: en busca de estrellas Michelin», nominada al premio BAFTA, que devuelve a los espectadores al intenso mundo de la comida de élite.

Organizada por el experto en comida y viajes Jesse Burgess, cofundador de Topjaw, la serie documental de ocho partes ofrece acceso exclusivo y privilegiado a algunos de los restaurantes más aclamados del mundo mientras navegan por el calendario anual de la Guía Michelin.

Producción ejecutiva de Gordon Ramsay y Studio Ramsay Global, la temporada se estrena el viernes 25 de septiembre de 2026, con dos episodios.

A lo largo de la segunda temporada, «Al filo: en busca de estrellas Michelin» sigue a 16 restaurantes en momentos cruciales de sus viajes

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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