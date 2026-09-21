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Anuncios de Apple: New trick

21 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple está promocionando el iPhone 18 Pro con un nuevo anuncio de Shot on iPhone con el último vídeo musical del miembro de Blackpink ROSÉ. El vídeo de la canción «New trick» fue filmado con el iPhone 18 Pro.

El vídeo de Apple muestra algunas de las imágenes, así como una mirada entre bastidores a algunos de los equipos de filmación. Muchos de los vídeos Shot on iPhone de Apple combinan el iPhone con plataformas de filmación de alta gama para la estabilidad y los efectos cinematográficos.

Apple ha trabajado con varios otros músicos en el pasado para vídeos musicales de Shot on iPhone, incluidos The Weeknd, Lady Gaga y Olivia Rodrigo.

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Alf

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