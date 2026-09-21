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iPhone 18

El iPhone 18 Pro Max tiene una opción «Preparar para enviar»

21 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El iPhone 18 Pro Max tiene una capacidad de batería de más de 20 vatios-hora, lo que significa que hay requisitos de envío adicionales. Si un iPhone 18 Pro Max necesita ser enviado a algún lugar, su capacidad máxima de batería debe limitarse a través del firmware.

Según Apple, el iPhone 18 Pro Max utiliza una «solución innovadora de batería-firmware» que limita la capacidad de la batería a menos de 20 Wh entre el momento en que se fabrica el iPhone y su entrega a un cliente. Activar el iPhone elimina el límite para que la capacidad de carga completa de la batería esté disponible. Los iPhones que aún no están activados o aún en la caja no necesitarán Prepararse para enviar porque ya están limitados a menos de 20 Wh.

Los clientes que necesiten enviar el iPhone 18 Pro Max para su reparación, cambio u otros fines deben usar una nueva función de preparación para enviar. Preparar para enviar descarga la batería por debajo de 20 Wh y establece un límite de carga para que el iPhone se mantenga por debajo del umbral durante el proceso de envío.

Puedes acceder a la opción Preparar para enviar yendo a Ajustes > General > Transferir o Restablecer el iPhone > Preparar para enviar. Apple advierte que el iPhone puede estar «más caliente de lo habitual» durante la preparación para el envío si la batería necesita ser descargada. Cuando haya terminado, el iPhone muestra el estado «Listo para enviar» en Ajustes.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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