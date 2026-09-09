Apple presenta el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Apple ha presentado el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, que ofrecen el sistema de cámaras Pro más avanzado en un iPhone y un enorme salto en autonomía y rendimiento. La nueva cámara principal Fusion de 48 Mpx, ahora con apertura variable, ofrece una libertad creativa imposible hasta hoy y nuevos controles profesionales que permiten a los usuarios personalizar su experiencia en la app Cámara. Ambos modelos incorporan una Dynamic Island más pequeña y aún más útil, así como el chip A20 Pro y una cámara de vapor de última generación que ofrecen el mayor rendimiento constante en la historia del iPhone. Y el iPhone 18 Pro Max recibe la mayor mejora de la autonomía jamás en un modelo Pro gracias a los avances en el chip de Apple y a una batería más grande. Además, con iOS 27 y la última generación de Apple Intelligence,1 los modelos de iPhone 18 Pro incorporan potentes prestaciones en apps de todo el sistema para simplificar las tareas del día a día.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max están disponibles en cuatro fantásticos acabados: negro, plata, azul glacial y el nuevo burdeos. Las reservas empezarán el sábado, 12 de septiembre, con disponibilidad el viernes, 18 de septiembre.

«Con el iPhone 18 Pro, hemos hecho avances en los aspectos que más importan a nuestros usuarios: la cámara, el rendimiento, la autonomía y la inteligencia. No nos hemos limitado a realizar pequeñas mejoras en estas áreas, sino que hemos dado pasos de gigante para crear el mejor modelo Pro de iPhone que hemos hecho nunca», ha dicho Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple. «El iPhone 18 Pro facilita que cualquier usuario pueda hacer fotos y vídeos espectaculares con la apertura variable y ofrece más versatilidad a los creadores y más control a los profesionales. Y con las potentes mejoras en los Estilos Fotográficos y prestaciones de vídeo avanzadas, los usuarios pueden expresarse de formas completamente nuevas con el iPhone 18 Pro».

Un avanzado sistema de cámaras que abre nuevas posibilidades creativas en fotos y vídeos

La nueva cámara principal Fusion de 48 Mpx con apertura variable es la más avanzada jamás creada por Apple, lleva el control de apertura por primera vez al iPhone y ofrece aún más libertad creativa. Seis láminas cortadas a láser cambian de forma fluida entre distintas aperturas, haciendo que sea increíblemente fácil capturar la foto perfecta ajustando de manera automática la profundidad de campo y la iluminación. Este avance, combinado con un nuevo sensor que mejora la calidad de imagen, da como resultado fotos aún más originales y que mejoran en condiciones de poca luz, así como fondos con detalles más nítidos en las fotos de grupo. La apertura variable también proporciona un mayor control a los profesionales creativos, que pueden cambiar manualmente cualquiera de los cuatro ajustes de apertura en la app Cámara. Y hay una API disponible para que los desarrolladores puedan ofrecer aún más control del rango de apertura en sus apps.

Gracias al nuevo tratamiento de imágenes computacional, la cámara principal hace fotos más nítidas y detalladas, y los Estilos Fotográficos mejorados con nuevos controles de textura y grano permiten a los usuarios ajustar como prefieran el aspecto de las imágenes y tener un mayor control creativo de sus fotos. 2 Las funcionalidades de vídeo líderes en la industria son aún más versátiles con la posibilidad de aplicar efectos del modo Cine a vídeos de hasta a 60 f/s después de la grabación y la capacidad de grabar vídeos en 4K y Dolby Vision en time-lapse. Mezcla de Audio también cuenta con nuevos algoritmos que mejoran la calidad de las voces y ahora puede aislar la música.

Los controles profesionales ofrecen una nueva experiencia personalizable en la app Cámara del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, que hace que sea más fácil que nunca para los usuarios acceder a los ajustes que más utilizan y a nuevas opciones de control manual. Ahora los usuarios pueden cambiar ajustes como la apertura del objetivo, la velocidad de obturación y el balance de blancos o utilizar un histograma para comprobar los niveles de exposición en una escena.

Nueva Imagen de Referencia de Apple

Ahora los usuarios pueden demostrar la autenticidad de una foto hecha con un modelo de iPhone 18 Pro con Imagen de Referencia de Apple, que aprovecha la potencia del nuevo sensor de la cámara principal para firmar cada píxel que reconoce. Cuando se hace una foto en el nuevo modo Referencia, la cámara obtiene datos firmados por el sensor que Computación Privada en la Nube convierte en una imagen de referencia inalterable.3 Las imágenes de referencia se pueden ver en la app Fotos al lado de las imágenes principales, como si fueran negativos digitales, para comparar ambas versiones y saber si se han editado. Y hay APIs disponibles en iOS, iPadOS y macOS 27 para poder visualizar esas imágenes de referencia en apps de terceros.

Con los metadatos de las imágenes y la compatibilidad con el estándar SynthID, disponible próximamente, los usuarios pueden identificar imágenes generadas o editadas con IA.4 Junto con Imagen de Referencia de Apple, este conjunto de prestaciones ofrece un enfoque multidisciplinar en relación a la autenticidad de las imágenes, algo fundamental para los periodistas gráficos, fotógrafos y todo tipo de usuarios.

Una Dynamic Island aún más útil

La Dynamic Island se ha rediseñado utilizando una tecnología avanzada de pantalla y ofrece aún más espacio para información adicional. La Dynamic Island mejorada ahora puede mostrar tres actividades en directo simultáneamente y Face ID se puede seguir usando para desbloquear de forma segura los modelos de iPhone 18 Pro, iniciar sesión en apps, autorizar compras y más.

Chip A20 Pro: un potente motor para el rendimiento profesional y la IA

El chip A20 Pro, fabricado con la tecnología de 2 nanómetros más avanzada, establece un nuevo estándar para la computación en dispositivos móviles. Con un 50 % más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro, la nueva CPU de 6 núcleos integra Neural Accelerators y es más rápida que la de los competidores, mientras que la nueva GPU de 7 núcleos es hasta un 40 % más rápida que la del A19 Pro, lo que supone una significativa mejora en el renderizado de gráficos. El A20 Pro también estrena un doble Neural Engine de 16 núcleos que acelera los modelos de IA en el dispositivo y la fotografía computacional e incluye un total de 32 núcleos que duplican la potencia de procesamiento de IA respecto al A19 Pro. Gracias a las enormes mejoras en todo el chip, el A20 Pro es un potente motor para todo tipo de tareas, desde los procesos de IA más avanzados en el dispositivo hasta los juegos más exigentes, y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional durante muchos años.

Ambos modelos también incorporan el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple con compatibilidad para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max también estrenan el C2, el módem de datos móviles de última generación de Apple, que incorpora mejoras impulsadas por IA en la calidad y fiabilidad de la conexión. El C2 permite subir contenido mucho más rápido que con el C1X y consume un 15 % menos de energía.

Un nuevo sistema de gestión térmica para el máximo rendimiento

El A20 Pro presenta un nuevo diseño a medida inspirado en los chips de la serie M de Apple que coloca el chip al lado de la memoria, separando la memoria de la ruta térmica del chip y haciendo que el A20 Pro se pueda conectar directamente a una cámara de vapor de última generación. La cámara de vapor rediseñada, que se fabrica con nuevos materiales y tiene el triple de superficie respecto a la generación anterior en el iPhone 17 Pro, mejora considerablemente el rendimiento constante en hasta un 40 % respecto a la generación anterior, el mayor rendimiento constante hasta la fecha.

Una autonomía increíble

Los modelos de iPhone 18 Pro ofrecen un salto enorme en autonomía gracias a los nuevos diseños de la batería que aprovechan la eficiencia del chip. Además, el iPhone 18 Pro se carga hasta el 50 % en unos 15 minutos y hasta el 50 % de forma inalámbrica en 30 minutos.5 En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga por cable proporcionan en torno a 7 horas de reproducción de vídeo, y según un nuevo modelo de uso de la batería que se basa en datos reales, una carga completa ofrece hasta 30 horas de uso.6

iOS 27 con la última generación de Apple Intelligence

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max dan acceso a Apple Intelligence, que hace que las apps sean más inteligentes y útiles. En la app Fotos, los usuarios pueden mejorar la composición de una foto después de hacerla con el reencuadre espacial, Extender y la prestación Limpiar mejorada. Y ahora Image Playground ofrece imágenes fotorrealistas. En Safari, la prestación Notificarme ayuda a los usuarios a estar al tanto de los cambios en las páginas web, como la disponibilidad de productos o los descuentos. Para proteger la privacidad de los usuarios, Apple Intelligence utiliza el procesamiento en el dispositivo y Computación Privada en la Nube, que lleva la privacidad y la seguridad del iPhone a la nube.

iOS 27 añade una amplia gama de mejoras que hacen que el iPhone sea más fluido, fiable y fácil de usar, así como mejoras en el diseño del software y más opciones para personalizar el aspecto de Liquid Glass. Y gracias a unas potentes y sencillas herramientas que se basan en recomendaciones de expertos, los padres disponen de una mayor flexibilidad a la hora de gestionar qué pueden ver sus hijos, con quién pueden hablar y cuándo tienen acceso. iOS 27 también estrena iPhone Handoff, que permite a los usuarios de operadores compatibles pasar fácilmente de un modelo de iPhone a otro con el mismo número de teléfono.7

Nuevos y fantásticos accesorios

Los modelos del iPhone 18 Pro vienen acompañados de una nueva gama de fundas de silicona, fundas de trenzado técnico, correas Crossbody y carteras de trenzado fino, diseñadas para combinar con los cuatro fantásticos acabados del dispositivo. La funda transparente cuenta con un diseño renovado y ahora es compatible con la correa Crossbody y la correa de muñeca. La nueva correa de muñeca permite llevar cómodamente el iPhone, los AirPods Pro 2 o los AirPods Pro 3 con las manos libres. Está fabricada con hilo de poliéster 100 % reciclado, tiene unos imanes flexibles para un ajuste perfecto y está disponible en seis colores: negro, marrón topo, verde oliva, azul fresco, magenta y burdeos.

El iPhone 18 Pro y el medio ambiente

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se han diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Ambos modelos están fabricados con un 40 % de materiales reciclados,8 incluyendo cobalto 100 % reciclado en la batería y un 85 % de aluminio reciclado en la carcasa. El 50 % de las energías utilizadas en el proceso de fabricación en toda la cadena de suministro son de origen renovable, como la solar y la eólica, y cumplen los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra9 y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad. Disponibles en burdeos, azul glacial, plata y negro, el iPhone 18 Pro tendrá un precio desde 1.469 € o 61,21 € al mes, y el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio desde 1.619 € o 67,46 € al mes durante 24 meses. 10

o al mes, y el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio desde o al mes durante 24 meses. Apple ofrece formas de ahorrar y actualizar a los últimos modelos de iPhone. Con Apple Trade In, los clientes pueden recibir un descuento instantáneo al entregar un iPhone 13 o posterior. Los valores de cada dispositivo y las condiciones del programa se pueden consultar en apple.com/es/shop/trade-in.

Los clientes de más de 65 países y regiones, entre ellos Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Malasia, México, Reino Unido, Singapur, Tailandia, Turquía y Vietnam, podrán reservar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max a partir del sábado, 12 de septiembre a las 14:00 CET, con disponibilidad el viernes, 18 de septiembre. El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en 20 países y regiones adicionales a partir del viernes, 25 de septiembre.

La funda de trenzado técnico con MagSafe estará disponible por 69 € en negro, azul chambray, marrón topo, verde oliva, rojo mora y burdeos. La funda transparente con MagSafe estará disponible por 59 € , y la funda de silicona con MagSafe estará disponible por 59 € en negro, azul marino, azul fresco, verde oliva, burdeos y magenta. La cartera de trenzado fino con MagSafe estará disponible por 69 € en negro, azul marino, azul silvestre, verde oliva, magenta y burdeos.

en negro, azul chambray, marrón topo, verde oliva, rojo mora y burdeos. La funda transparente con MagSafe estará disponible por , y la funda de silicona con MagSafe estará disponible por en negro, azul marino, azul fresco, verde oliva, burdeos y magenta. La cartera de trenzado fino con MagSafe estará disponible por en negro, azul marino, azul silvestre, verde oliva, magenta y burdeos. La correa de muñeca estará disponible por 29 € . La correa Crossbody estará disponible por 69 € en negro, azul marino, marrón topo, arena, verde oliva, azul fresco, magenta, burdeos y gris claro.

. La correa Crossbody estará disponible por en negro, azul marino, marrón topo, arena, verde oliva, azul fresco, magenta, burdeos y gris claro. iOS 27 estará disponible como actualización de software gratuita el lunes, 14 de septiembre. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas, y su disponibilidad puede variar según la legislación y las normativas locales. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.

Apple Intelligence estará disponible con iOS 27 el lunes, 14 de septiembre, para los usuarios con un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma admitido. Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en apple.com/es/apple-intelligence.

Con las revolucionarias prestaciones vía satélite de Apple, los usuarios del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max podrán permanecer en contacto y recibir asistencia cuando más lo necesiten en zonas sin wifi ni cobertura móvil. Apple va a prolongar durante un año el acceso gratuito a las prestaciones vía satélite para los usuarios actuales del iPhone 14, el iPhone 15 y el iPhone 16. La prueba gratuita se ampliará para los usuarios del iPhone 14, el iPhone 15 y el iPhone 16 que hayan activado sus dispositivos en países donde estén disponibles las prestaciones vía satélite de Apple antes del 9 de septiembre de 2025 a las 9:00 CET. La disponibilidad de las prestaciones vía satélite se puede consultar en support.apple.com/es-es/105097.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos dispositivos iPhone y, en algunos mercados, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia prioritaria por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Los planes de iCloud+ están disponibles desde solo 0,99 € al mes y ofrecen almacenamiento adicional para guardar fotos, vídeos, archivos y otros contenidos de forma segura en la nube y acceder a ellos desde distintos dispositivos. iCloud+ también da acceso a prestaciones prémium, como la creación de eventos en la app Apple Invitaciones, Relay Privado de iCloud, Ocultar mi Correo Electrónico, dominios de email personalizados y Vídeo Protegido de HomeKit. Con En Familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con cinco familiares sin coste adicional. Más información sobre prestaciones disponibles en apple.com/es/icloud y apple.com/es/ios/feature-availability.

al mes y ofrecen almacenamiento adicional para guardar fotos, vídeos, archivos y otros contenidos de forma segura en la nube y acceder a ellos desde distintos dispositivos. iCloud+ también da acceso a prestaciones prémium, como la creación de eventos en la app Apple Invitaciones, Relay Privado de iCloud, Ocultar mi Correo Electrónico, dominios de email personalizados y Vídeo Protegido de HomeKit. Con En Familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con cinco familiares sin coste adicional. Más información sobre prestaciones disponibles en apple.com/es/icloud y apple.com/es/ios/feature-availability. Los clientes con suscripciones nuevas y suscripciones reactivadas válidas que compren un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max pueden llevarse tres meses de Apple One gratis. Apple One agrupa hasta seis servicios de Apple (entre ellos Apple TV, Apple Music y hasta 2 TB de almacenamiento en iCloud+) en una única suscripción para varios dispositivos Apple. Esta oferta estará disponible en algunos países y regiones con la compra de un nuevo iPhone, iPad o Mac válido a partir del 17 de septiembre. La disponibilidad del servicio varía según la región. Más información sobre Apple One en apple.com/es/apple-one.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.