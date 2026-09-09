Nuevo Apple Watch 12

Apple ha presentado hoy el Apple Watch Series 12, que incorpora innovadores sensores de salud y el nuevo chip de Apple para ofrecer la medición de la frecuencia cardiaca más precisa en un wearable1 y prestaciones avanzadas de salud y fitness.

Con el nuevo sistema de sensores de salud y el chip S11, el Apple Watch Series 12 realiza mediciones de la frecuencia cardiaca y de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) con una mayor frecuencia, para ofrecer una gama de prestaciones de salud y fitness mejorada, entre ellas una nueva puntuación de disposición. Además de potenciar el sistema de sensores de salud, el nuevo S11, el chip más potente de Apple para dispositivos wearable, hace posible nuevas prestaciones que llegarán más adelante este año para ayudar a las personas sordas o con problemas de audición a estar al tanto de sonidos importantes, con las innovaciones de privacidad, seguridad y accesibilidad como base.

Estas prestaciones se suman a las numerosas formas que ya ofrece el Apple Watch para ayudar a los usuarios a mantenerse activos, entender mejor su salud y recibir ayuda cuando la necesitan, con el seguimiento avanzado de entrenamientos, el control del sueño, las notificaciones de salud cardiaca, la app ECG,2 las notificaciones de apnea del sueño,3 la detección de caídas, EmergenciaSOS4 y más. El Apple Watch Series 12 es el wearable más completo en prestaciones de salud, fitness y seguridad.5

El Apple Watch Series 12 está diseñado para ser tan único como la persona que lo lleva y está disponible en una amplia gama de fantásticos acabados, como aluminio en color bronce oscuro, negro, dorado y gris espacial, y titanio en color oro radiante y natural. También está disponible en un espectacular material cerámico en blanco perla y azul nocturno. Los modelos de aluminio ahora incorporan Ceramic Shield 2, un material más resistente que cualquier vidrio de un smartwatch y un 60 % más resistente que el Ion-X de los modelos anteriores.6 El Apple Watch Series 12 se puede reservar desde hoy, con disponibilidad el viernes, 18 de septiembre.

«El Apple Watch Series 12 es el compañero de salud y fitness más avanzado que hemos creado jamás», ha dicho Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial del Apple Watch de Apple. «Gracias a nuestro nuevo sistema de medición de salud y el chip S11, el Apple Watch Series 12 ofrece datos útiles, como la disposición, para que cada persona pueda entender mejor cómo afrontar la jornada y cuidar su salud, además de prestaciones inteligentes que facilitan el día a día. Todo ello en un diseño increíblemente fino y ligero que a los usuarios les encantará llevar día y noche».

La medición de frecuencia cardiaca más precisa en un wearable

El Apple Watch Series 12 cuenta con una nueva arquitectura que hace posible realizar un seguimiento continuo de alta fidelidad de la salud mediante el sistema de medición de salud, con nuevos sensores ópticos y eléctricos de frecuencia cardiaca. Gracias a este sistema y al nuevo chip S11, el Apple Watch Series 12 ofrece el control de frecuencia cardiaca más preciso en un wearable. Un riguroso estudio científico realizado con una población diversa de más de 1.000 personas comparó la precisión de la nueva medición de frecuencia cardiaca del Apple Watch con la de los principales dispositivos de su categoría, y concluyó que el Apple Watch es el más preciso.

Gracias a indicadores LED verdes más grandes y eficientes en el sensor óptico de frecuencia cardiaca, el Apple Watch Series 12 mide las pulsaciones cada cinco segundos durante todo el día. Este registro continuo y pasivo proporciona información más detallada sobre la forma física y el estado fisiológico de cada persona, además de mejorar la precisión de los anillos Ejercicio y Movimiento. Los usuarios pueden consultar su frecuencia cardiaca en tiempo real en cualquier momento de la jornada en una complicación de la nueva esfera Frecuencia Cardiaca.

Ahora, la VFC, un indicador clave del estrés y la recuperación, se mide hasta 24 veces más a menudo y se puede consultar en una nueva sección de la app Frecuencia Cardiaca. El Apple Watch proporciona dos mediciones distintas de la VFC para ayudar a los usuarios a entender mejor su estado de salud. La VFC de recuperación es la mejor opción para identificar las señales diarias de estrés y recuperación, mientras que la VFC general es la más adecuada para obtener una visión más amplia del estado de salud, incluida la salud cardiovascular. En términos generales, unos valores de variabilidad más altos se asocian con una mejor recuperación, mientras que más bajos son indicativos de estrés.

La función de constantes vitales nocturnas ahora incluye mediciones de la VFC de recuperación, que se analizan en función de los valores de referencia de cada usuario para proporcionar una visión más completa de su estado de salud.7Y una nueva vista de las constantes vitales diurnas hace que los usuarios puedan alternar entre los datos nocturnos y diurnos para detectar posibles cambios en los indicadores de los usuarios antes de que aparezcan durante la noche.

Disposición: una evaluación diaria de la capacidad corporal

El Apple Watch Series 12 estrena Disposición, una nueva prestación que analiza la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño para ofrecer información sobre la capacidad del usuario para cada día. Disposición ofrece una puntuación de 0 a 10 con una recomendación clara y concreta: recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas. Esto ayuda a los usuarios a decidir cómo afrontar la jornada, ya sea para organizar un intenso día de trabajo o su plan de entrenamiento.

Disposición se actualiza a lo largo del día a medida que se reciben nuevos datos para reflejar, por ejemplo, un entrenamiento intenso o un cambio en las constantes vitales diurnas. También indica claramente qué factores están detrás de la puntuación y permite a los usuarios acceder a más detalles. El algoritmo de puntuación se ha desarrollado a partir de datos del Apple Heart and Movement Study, en colaboración con especialistas del ejercicio físico y doctores de Apple.

Mayor autonomía en entrenamientos y carga más rápida

El Apple Watch Series 12 sigue ofreciendo hasta 24 horas de autonomía para el día a día,8 y ahora hasta 10 horas de autonomía durante un entrenamiento al aire libre, un 25 % más que el modelo anterior.9

El Apple Watch Series 12 también ofrece una carga más rápida: ahora 15 minutos proporcionan hasta 12 horas de autonomía adicionales, un 50 % más que en el modelo anterior, para que los usuarios puedan cargarlo rápidamente mientras se preparan o antes de irse a dormir. 10

Un seguimiento de pasos más preciso

El modelo de podómetro se ha rediseñado por completo con nuevos algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer mediciones de distancia más precisas durante los entrenamientos de andar o correr en interiores, y el chip S11 hace posible que el recuento de pasos diarios sea más exacto.Como resultado, el Apple Watch Series 12 ahora ofrece el seguimiento de pasos más preciso en un smartwatch.11 El chip S11 también estrena la nueva complicación Pasos, que permite a los usuarios registrar sus pasos en tiempo real, directamente en la esfera de su reloj.

Reconocimiento de Sonidos y Shazam con el chip S11

Como los usuarios siempre llevan el Apple Watch en la muñeca, es el dispositivo perfecto para ayudarlos a estar atentos a sonidos importantes. Gracias al micrófono integrado y a la potencia del chip S11, el Apple Watch Series 12 ofrece nuevas prestaciones que ayudan a los usuarios a ser conscientes de su entorno, con la privacidad, la seguridad y la accesibilidad como pilares centrales de su diseño.

Algunas de estas prestaciones son:

Reconocimiento de Sonidos , que llega al Apple Watch para alertar a las personas sordas o con pérdida de audición de sonidos importantes, incluso cuando no tienen el iPhone cerca. Esta prestación escucha sonidos como sirenas, alarmas, timbres o un bebé llorando y utiliza la inteligencia del dispositivo para avisar a los usuarios cuando los detecta.

, que llega al Apple Watch para alertar a las personas sordas o con pérdida de audición de sonidos importantes, incluso cuando no tienen el iPhone cerca. Esta prestación escucha sonidos como sirenas, alarmas, timbres o un bebé llorando y utiliza la inteligencia del dispositivo para avisar a los usuarios cuando los detecta. Shazam, que identifica al instante la música que suena y muestra el nombre de la canción y el artista en el widget Reconocimiento de Música del Grupo Inteligente, para ver la información rápidamente de un vistazo en la muñeca.

Estas prestaciones están diseñadas en torno a la privacidad, y combinan hardware, software y servicios para proteger la privacidad de los usuarios de una forma que solo Apple puede hacer. Además, no crean ni almacenan grabaciones de audio, y el audio sin procesar es completamente inaccesible para los sistemas operativos, las apps, el usuario y Apple. Esto se debe a que el chip S11 del Apple Watch Series 12 integra Secure Enclave, un compartimento aislado que procesa el audio sin interferir con el resto del sistema y lo borra inmediatamente después.

watchOS 27 integrado

Con watchOS 27, el Apple Watch Series 12 incorpora una amplia gama de novedades, entre ellas:

Una cuadrícula dinámica de apps con los iconos de cinco apps sugeridas por Siri, con las apps que más se usan y las que se han abierto recientemente en el Apple Watch.

con los iconos de cinco apps sugeridas por Siri, con las apps que más se usan y las que se han abierto recientemente en el Apple Watch. Un nuevo gesto de tocar con un solo dedo, que permite a los usuarios abrir cómodamente un widget en el Grupo Inteligente tocando el pulgar con el índice. Ahora los usuarios pueden usar el gesto de doble toque para desplazarse por el Grupo Inteligente y el de un toque para seleccionar un widget usando solo una mano. 12

con un solo dedo, que permite a los usuarios abrir cómodamente un widget en el Grupo Inteligente tocando el pulgar con el índice. Ahora los usuarios pueden usar el gesto de doble toque para desplazarse por el Grupo Inteligente y el de un toque para seleccionar un widget usando solo una mano. Sugerencias de widgets del Grupo Inteligente , que aparecen cuando resultan más útiles, como una sugerencia de Mapas para aparcar el coche o un mensaje para indicar que se acerca el cumpleaños de un contacto.

, que aparecen cuando resultan más útiles, como una sugerencia de Mapas para aparcar el coche o un mensaje para indicar que se acerca el cumpleaños de un contacto. Ayuda durante la perimenopausia y la menopausia en Control del Ciclo en el Apple Watch y en la app Salud en el iPhone. 13

en Control del Ciclo en el Apple Watch y en la app Salud en el iPhone. Compatibilidad con Workout Buddy en el Apple Watch cuando los usuarios no tienen el iPhone cerca. Workout Buddy ahora también ofrece aún más datos de actividad física al motivar a los usuarios, y está disponible en español además de inglés.14

Modelos

El Apple Watch Series 12 está disponible con caja de 42 o 46 mm. Los acabados en aluminio incluyen los nuevos y fantásticos bronce oscuro, negro y dorado, además del popular gris espacial. El acabado de titanio está disponible en un nuevo tono oro radiante y en titanio natural.

El Apple Watch Series 12 estrena una espectacular versión en cerámica en blanco perla y azul nocturno. Las correas deportivas color arena y azul marino que acompañan a las versiones en cerámica del Apple Watch Series 12 incorporan un cierre de clip diseñado para combinar a la perfección con la caja.

Correas

Este otoño, la gama de correas deportivas estrena una gran variedad de colores, como verde oliva, burdeos, azul silvestre y rosa palo. Además de los nuevos colores azul chambray y magenta, las correas Loop deportivas estrenan un nuevo estampado especial impreso por inyección de tinta en dos versiones: tartán burdeos y tartán ocre claro. Las correas Nike Sport y Loop Nike Sport estrenan cinco colores: blanco esencial, tiza cálido, gris asfalto, negro noche y verde destello.

La pulsera Milanese Loop ahora está disponible en un llamativo acabado en oro radiante a juego con la nueva caja de titanio, y en un nuevo color bronce oscuro que combina a la perfección con la nueva caja de aluminio.15

La correa con hebilla moderna ahora está disponible con un nuevo tejido con una delicada textura y pequeños toques de color que le dan un aspecto dinámico y visualmente enriquecido. 16 Por primera vez, el reloj está disponible con componentes en dorado a juego con las cajas de titanio, además de los componentes en acabado natural.

Apple Watch Hermès Series 12

El Apple Watch Hermès Series 12 está disponible por primera vez en titanio en oro radiante, además del exclusivo titanio en plata. El Apple Watch Hermès Series 12 en oro irradia luminosidad con la nueva correa Clou de Selle en Noir Satin con cierre a juego y broche en marrón caramelo.

La colección Apple Watch Hermès estrena la correa Rocabar Club, con un llamativo contraste y un diseño alargado en forma de H con un estampado gráfico tridimensional inspirado en las competiciones ecuestres.

El Apple Watch Series 12 y el medio ambiente

El Apple Watch Series 12 se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 40 % de materiales reciclados,17 incluyendo aluminio 100 % reciclado en la caja de aluminio y titanio 100 % reciclado en la caja de titanio impresa en 3D. Toda la electricidad empleada en la fabricación del Apple Watch Series 12 procede de energías renovables, como la solar y la eólica, en toda la cadena de suministro,18 y Apple también ha invertido en suficiente energía renovable en todo el mundo para satisfacer la demanda eléctrica de los clientes a la hora de cargar sus dispositivos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra19y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El Apple Watch Series 12 puede reservarse a partir de hoy en Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido y más de 50 países y regiones adicionales, y estará disponible en las tiendas el viernes, 18 de septiembre.

El Apple Watch Series 12 está disponible desde 449 € .

. Las nuevas correas para el Apple Watch pueden reservarse desde hoy en apple.com/es/store y en la app Apple Store, y estarán disponibles en las tiendas el viernes, 18 de septiembre.

watchOS 27 estará disponible para el Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posterior a partir del lunes, 14 de septiembre, y requiere un iPhone 11 o posterior o iPhone SE (2.ª generación o posterior) con iOS 27 o posterior. No todas las prestaciones están disponibles en todos los dispositivos o regiones. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.

Apple Intelligence estará disponible con watchOS 27 el lunes, 14 de septiembre, para los usuarios con un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma admitido. Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en apple.com/es/apple-intelligence.

Las nuevas suscripciones pueden obtener tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music con la compra de un Apple Watch Series 12, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra 4. La disponibilidad de los productos y servicios puede variar según las regiones. Más información en apple.com/es/promo. 20

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para su nuevo Apple Watch y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Más información sobre Apple 2030 en apple.com/es/2030.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.