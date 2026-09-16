Adobe anuncia novedades de IA en Acrobat 

Adobe ha anunciado nuevas capacidades de IA en Acrobat, impulsadas por el agente de productividad de Adobe, que ayudan a personas y equipos a comprender más rápido la información de sus documentos, crear materiales cuidados con mayor facilidad y acceder a información fiable a gran escala.

Los nuevos informes interactivos y las diapositivas de resumen convierten documentos densos en contenidos visuales atractivos, mientras que los podcasts personalizados y los resúmenes de audio permiten escuchar, aprender y ponerse al día fácilmente a partir de una sola página o de decenas de documentos.

Las nuevas capacidades para empresas ayudan a los equipos a formular preguntas sobre colecciones de documentos y extraer información estructurada de miles de archivos, ayudando a las empresas a escalar el conocimiento documental y a tomar mejores decisiones.

Adobe inventó el PDF y Acrobat, que durante tres décadas han sido el estándar en el que confían personas y empresas para comunicar información importante. Actualmente, se abren más de 400.000 millones de archivos PDF en Acrobat cada año.

Con Adobe Productivity Agent, la compañía está transformando Acrobat, que pasa de ser una herramienta para PDF a convertirse en una plataforma de productividad documental donde las personas pueden comprender, crear y compartir información en un único flujo de trabajo. Adobe también está ampliando las capacidades líderes de Acrobat a algunas de las plataformas más grandes del mundo, como ChatGPT, Claude, WhatsApp, Edge y Chrome, llegando a miles de millones de personas justo cuando las necesitan.

Estas innovaciones marcan el siguiente hito en la evolución de Acrobat y transforman la forma en la que las personas pasan de leer documentos a identificar lo que realmente importa y actuar en consecuencia con confianza.

El agente de productividad de Adobe trabaja con documentos, datos y sistemas para ejecutar acciones y coordinar todo lo necesario, de manera que las personas puedan obtener información más rápido, generar contenidos completos con rapidez y compartir conocimientos mediante experiencias interactivas. Esto forma parte del compromiso de Adobe de mantener a las personas en el centro de un futuro impulsado por la inteligencia artificial.

«Acrobat ya es el lugar al que millones de personas acuden para leer la información más importante para ellas. Ahora también les permite comprenderla de forma más rápida y completa, para así actuar con mayor acierto y alcanzar sus objetivos», afirma Abhigyan Modi, vicepresidente sénior del grupo de productos de productividad de Adobe. «Estamos reuniendo décadas de innovación documental en una experiencia que ayuda a las personas a aprender más rápido, a los equipos a trabajar de forma más productiva y a las empresas a aprovechar el conocimiento contenido en sus documentos, todo desde un único lugar».

Comprende los documentos más rápido

Las nuevas funcionalidades de IA de Acrobat cambian la forma en la que las personas leen documentos y les permiten asimilar la información de manera más rápida y completa, para que puedan llegar mejor preparadas a cualquier reunión, llamada de ventas o entrevista. Las nuevas capacidades ayudan a:

Comprender la información más importante convirtiendo documentos densos en contenidos visuales interactivos, incluidos informes y diapositivas de resumen que facilitan la asimilación de la información clave. Acrobat analiza los archivos, plantea preguntas aclaratorias para comprender la intención y genera informes interactivos con gráficos, imágenes y navegación integrada que permiten revisar rápidamente el contenido o profundizar en él. Las pymes pueden convertir informes empresariales, planes de crecimiento y estados financieros en informes visuales que ayuden a todo el equipo a comprender la situación de la empresa. Los equipos de marketing pueden resumir información sobre la competencia, comentarios de clientes y conclusiones de investigaciones, mientras que los equipos de Recursos Humanos pueden convertir datos de encuestas y plantilla en informes fáciles de consultar para los responsables de personal.

convirtiendo documentos densos en contenidos visuales interactivos, incluidos informes y diapositivas de resumen que facilitan la asimilación de la información clave. Acrobat analiza los archivos, plantea preguntas aclaratorias para comprender la intención y genera informes interactivos con gráficos, imágenes y navegación integrada que permiten revisar rápidamente el contenido o profundizar en él. Las pymes pueden convertir informes empresariales, planes de crecimiento y estados financieros en informes visuales que ayuden a todo el equipo a comprender la situación de la empresa. Los equipos de marketing pueden resumir información sobre la competencia, comentarios de clientes y conclusiones de investigaciones, mientras que los equipos de Recursos Humanos pueden convertir datos de encuestas y plantilla en informes fáciles de consultar para los responsables de personal. Escuchar y aprender mediante podcasts personalizados, resúmenes de audio y lectura en voz alta, lo que facilita la comprensión de documentos desde cualquier lugar o en el escritorio. Las personas pueden incorporar documentos o enlaces web a un PDF Space y pedir a Acrobat que resuma la información en forma de un podcast atractivo. Con las nuevas capacidades de audio, un analista de mercado puede reunir varios informes de investigación en Acrobat y convertirlos en un podcast en cuestión de minutos para escucharlo durante un desplazamiento o mientras hace ejercicio.

mediante podcasts personalizados, resúmenes de audio y lectura en voz alta, lo que facilita la comprensión de documentos desde cualquier lugar o en el escritorio. Las personas pueden incorporar documentos o enlaces web a un PDF Space y pedir a Acrobat que resuma la información en forma de un podcast atractivo. Con las nuevas capacidades de audio, un analista de mercado puede reunir varios informes de investigación en Acrobat y convertirlos en un podcast en cuestión de minutos para escucharlo durante un desplazamiento o mientras hace ejercicio. Ampliar el acceso al conocimiento entre los equipos con Base de conocimientos de Acrobat, que permite a los equipos obtener respuestas extraídas directamente de colecciones de documentos fiables, incluidos archivos PDF y de Microsoft Office, páginas web, textos y emails. Los archivos se sincronizan desde SharePoint o Google Drive para mantener actualizada la información. Los equipos de ventas pueden acceder rápidamente y por sí mismos a la información que necesitan dentro de amplias bibliotecas de recursos comerciales e identificar el mejor enfoque para cada oportunidad con solo preguntar.

con Base de conocimientos de Acrobat, que permite a los equipos obtener respuestas extraídas directamente de colecciones de documentos fiables, incluidos archivos PDF y de Microsoft Office, páginas web, textos y emails. Los archivos se sincronizan desde SharePoint o Google Drive para mantener actualizada la información. Los equipos de ventas pueden acceder rápidamente y por sí mismos a la información que necesitan dentro de amplias bibliotecas de recursos comerciales e identificar el mejor enfoque para cada oportunidad con solo preguntar. Extraer datos estructurados de miles de documentos con Analyzer de Acrobat y convertir datos no estructurados en información estructurada que los equipos de finanzas, compras, operaciones y TI pueden utilizar para tomar decisiones fundamentadas. Por ejemplo, los equipos de gestión de proveedores pueden utilizar Analyzer para extraer información, condiciones y cláusulas clave de contratos y documentos de alcance del trabajo, y hacer un seguimiento de toda su cartera en aspectos como las renovaciones automáticas, los acuerdos de nivel de servicio (SLA), los ajustes por inflación y los requisitos de reporting. Esto les permite fundamentar sus decisiones y reducir riesgos.

Convierte la comprensión de los documentos en materiales profesionales

Una vez que las personas comprenden el contenido de sus archivos, Acrobat las ayuda a convertir documentos sencillos en materiales finales de aspecto profesional con un solo clic. La nueva función Estilizar de Acrobat permite:

Mejorar currículums, facturas, informes y otros documentos , convirtiendo materiales sencillos en documentos profesionales y alineados con la marca que aumentan la calidad y el impacto del trabajo cotidiano.

, convirtiendo materiales sencillos en documentos profesionales y alineados con la marca que aumentan la calidad y el impacto del trabajo cotidiano. Crear presentaciones profesionales que comuniquen el mensaje con claridad directamente a partir de los documentos de origen.

Con las nuevas funcionalidades, cualquier persona puede incorporar documentos poco atractivos a Acrobat y elegir entre miles de plantillas de Adobe Express. La IA reestructura al instante la información en la plantilla seleccionada en tiempo real, preservando el contenido original. Estilizar permite que una pequeña empresa envíe propuestas con un acabado tan cuidado como el de competidores más grandes o que una persona que busca empleo convierta un currículum sencillo en otro que refleje la atención al detalle que requiere el puesto.

Comprensión fiable de documentos con IA

Desde usuarios particulares hasta las empresas más grandes, Acrobat está diseñado para ayudar a las personas a pasar de leer a comprender de forma fiable y a cualquier escala:

IA diseñada específicamente para PDF por la compañía que inventó el formato : la IA de Adobe está diseñada para comprender documentos con un nivel de precisión para el que las herramientas generalistas no han sido concebidas.

: la IA de Adobe está diseñada para comprender documentos con un nivel de precisión para el que las herramientas generalistas no han sido concebidas. Citas interactivas en cada respuesta , para que las personas puedan verificar la información y profundizar en ella sin perder la confianza en el resultado.

, para que las personas puedan verificar la información y profundizar en ella sin perder la confianza en el resultado. Los datos de los documentos de los clientes no se utilizan para entrenar los modelos de IA generativa de Adobe, lo que ayuda a proteger la información confidencial.

generativa de Adobe, lo que ayuda a proteger la información confidencial. La seguridad y la gobernanza de nivel empresarial ofrecen tranquilidad incluso a las organizaciones más grandes cuando amplían el uso de la IA en todo su conjunto de documentos.

Del aula al mundo laboral

Adobe también está ayudando a profundizar en el aprendizaje dentro del aula con Student Spaces en Acrobat, disponible ya en todo el mundo. Student Spaces se lanzó en beta en abril de 2026 y ha atraído a más de un millón de usuarios activos mensuales, que han generado fichas de estudio, cuestionarios y guías de estudio para comprender y dominar sus temarios, además de presentaciones para compartir proyectos individuales y en grupo.

Un Asistente de IA responde a las preguntas de los estudiantes, los ayuda a desglosar temas complejos y ofrece explicaciones claras con citas interactivas que enlazan directamente con la fuente, para que puedan verificar cada respuesta y confiar en ella.

Las nuevas capacidades de Student Spaces permiten añadir citas a documentos de clase, digitalizar fácilmente notas manuscritas y convertirlas en herramientas de estudio personalizadas, así como generar fichas informativas al instante. Más allá de sus estudios, el Asistente de IA ahora también puede ayudar a los estudiantes a preparar entrevistas para prácticas y puestos de trabajo revisando sus currículums y ofreciéndoles comentarios para que puedan pasar del aula al mundo laboral con confianza. Student Spaces está disponible en la web y ahora también en la aplicación Acrobat Ready para Android, que ofrece una experiencia de estudio móvil.

Próximamente, Adobe también presentará nuevos paquetes de Acrobat Studio y Acrobat Express para estudiantes, que incluyen las mismas herramientas que utilizan los profesionales para comprender información, crear y colaborar en el mundo laboral.

Precios y disponibilidad

Todas las capacidades visuales y de audio están disponibles en los planes Acrobat Studio, Acrobat Express y Acrobat AI Assistant Plus. Knowledge Base, Analyzer y todas las capacidades visuales y de audio están disponibles en Acrobat Studio para empresas.

Student Spaces está disponible en todo el mundo en inglés y próximamente incorporará más idiomas.